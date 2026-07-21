FOTO: Verde - zaļākais kvartāls Latvijā, kur daba sastopas ar biznesu
Lielākais un zaļākais A klases biznesa kvartāls Latvijā ar premium biroja telpām no 200 līdz pat 20 000 m². Tā ir Verde - vieta, kur daba satiekas ar biznesu katrā kvadrātmetrā. Kur saplūst modernais un vēsturiskais Rīgas centrs. Kur sastopas dinamiski un ambiciozi uzņēmumi, kopā veidojot prestižu nomnieku kopienu.
Telpas topošajās Verde C un D ēkās jau šobrīd ir pieejamas nomai, kļūstot par izcilu mājvietu strauji augošu uzņēmumu komandām ar augstām prasībām pret darba vidi.
Zaļākie biroji ar individuāli pielāgojamām platībām
Patīkams birojs nav tikai par kvadrātmetriem. Tas ir par komandas labsajūtu, atrodoties biroja telpās katru dienu. Verde kā lielākais un zaļākais biroju kvartāls Latvijā piedāvā premiālas un pielāgojamas telpas pat visprasīgākajiem uzņēmumiem. Verde novērojumi liecina, ka aizvien biežāk izšķirošs faktors uzņēmumiem biroju izvēlē kļūst ilgtspējas risinājumi, lai atbilstu korporatīvajām vērtībām un ESG (vides, sociālās un pārvaldības) prasībām. Verde biroji ir veidoti ar rūpīgi pārdomātu ilgtspēju, dabas tuvumu un A klases energoefektivitāti, ko apliecina arī BREEAM Outstanding sertifikācija. Tas nodrošina ne tikai darba vidi, kas atbilst paaugstinātas ilgtspējas kritērijiem, bet arī zemākas uzturēšanas izmaksas.
Verde telpu lielums un plānojums ir ērti pielāgojams katram nomniekam pēc individuālām vajadzībām un vēlmēm gan šodien, gan strauji augot nākotnē kvartāla ietvaros. Atkarībā no darba pieejas uzņēmumā un komandas ikdienas paradumiem, Verde sniedz iespēju pielāgot telpas gan atvērtajam jeb open space birojam, gan slēgtiem kabinetiem, gan kombinēt telpu risinājumus. Katrai komandai iespēja arī pielāgot interjeru, ņemot vērā darbinieku skaitu un vajadzīgo darba vietu blīvumu, sanāksmju telpu skaitu, paredzot klusuma zonas, virtuves un atpūtas telpas pēc komandas vajadzības, lai justos ērti katru dienu.
Verde - kur daba sastopas ar biznesu
Starp moderno un vēsturisko Rīgas centru, kur viss ir ērti sasniedzams
Mūsdienīgas darba vides kritērijs aizvien biežāk ir arī iespēja īstenot ierasto dzīvesstilu tuvu birojam. Īss skrējiens pirms darba vai sporta treniņš darba dienas noslēgumā, mierpilna maltīte turpat netālu no biroja dienas noslēgumā, kultūras baudījums vai izklaide nedēļas noslēgumā, kas atrodas vien dažu minūšu attālumā.
Verde viss nepieciešamais ir tuvu. Pastaigas attālumā atrodas restorāni, parki, sporta klubi, iedvesmojošu kultūras pasākumu vietas un lielveikali. Lokācija starp moderno un vēsturisko Rīgas centru nodrošina to, ka vien 5 – 20 minūšu attālumā no Verde ir Rīgas galvenie satiksmes mezgli, ostas, lidosta un centrālā stacija, apkārtnē ir attīstīta velo infrastruktūra, kas ļauj biroju sasniegt ērti un ātri veidā, kā katrs darbinieks vēlas – ar automašīnu, kājām vai velosipēdu. Verde biroju darbiniekiem pieejamas plašas un ērtas pazemes autostāvvietas, motociklu un velo novietnes, elektromobiļu un elektrovelosipēdu uzlādes stacijas, ir pieejamas dušas un mantu uzglabāšanas skapīši, kas ļauj īstenot aktīvu un mūsdienīgu dzīvesstilu arī darba vidē.
Dabas klātbūtne produktivitātei un biznesam
Nav noslēpums – labākās dejas nereti rodas, esot dabā. Verde ir nepārspējami zaļa darba vide, kur dabas tuvums jūtams ik uz soļa, iedvesmojot darbam, raisot radošumu un veicinot produktivitāti. Apzaļumotas atpūtas zonas, relaksējošas terases un jumta dārzi iedvesmo mierpilniem darba pārtraukumiem un radošām sarunām ar 360 grādu panorāmas skatu uz Rīgu. Daudzveidīgie apstādījumi rada dabas klātbūtnes sajūtu pilsētas centrā.
Integrētas mūsdienīgas gaisa ventilācijas sistēmas, inteliģents apgaismojums, gudrs plānojums, vienmēr svaigs “zaļums” un papildu pakalpojumi, kas pieejami Verde nomniekiem - konferenču telpas, ēdināšanas iespējas, frizētava, medicīnas centrs un virkne citu pakalpojumu - veido iedvesmojošu vidi ikdienas produktivitātei un biznesa attīstībai.
Arī Verde jaunās C un D ēkas turpinās Verde “zaļo” stāstu un organiski iekļausies esošajā pilsētvidē, izceļoties ar mūsdienīgu arhitektūru, rūpīgi pārdomātu ilgtspēju un apzaļumošanas risinājumiem.
Verde:
A klases biroji ar pielāgojamu platību
Biznesam piemērota lokācija
Premium infrastruktūra un pakalpojumi
Prestiža nomnieku kopiena
Ilgtspējīgi risinājumi nākotnes darba videi
NZEB un BREEAM Outdtanding sertfikācija
Verde ilgtspējīgos un modernos arhitektūras risinājumus izstrādājuši godalgotie "ARHIS ARHITEKTI" un ainavu arhitektu birojs " AINAVU STUDIJA"