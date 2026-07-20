Sieviete, kas maina Rīgas panorāmu
Latvijas nekustamā īpašuma aprindās Neringa Rasimavičiene ir jaunpienācēja, taču Lietuvā viņas vārds komentārus vairs neprasa. Neringa ir nekustamo īpašumu attīstītāja “Pro Kapital Grupp” valdes locekle un Prokapital izpilddirektore Lietuvā – sieviete ar spēcīgu krampi, kura nav pazaudējusi arī mīlestību pret skaisto un klasisko. Tieši viņas vadībā Viļņā attīstītas vairākas mūsdienīgas dzīvojamās apkaimes, un tagad viņa savas prasmes un pieredzi izmanto arī Rīgas pilnveidošanā, attīstot Rīgas pirmo premium klases dzīvojamo rajonu Klīversalā.
Iepazīstiniet lasītājus ar jauno projektu “Klīversala Bay”! Kā tas atšķirsies no pārējiem Rīgas jaunajiem projektiem un dzīvojamajiem kvartāliem?
Jautājums, kas atšķir “Klīversala Bay ” rajonu no citiem, man vienmēr izraisa smaidu, jo atbilde nav ēkas. Ēkas ir vieglākā daļa. Pilsētas ir daudz sarežģītākas. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka, būvējot tik pamanāmā vietā kā Klīversala, ir jāpārstāj domāt kā attīstītājam un jādomā kā iedzīvotājam vai varbūt pat kā saimniekam. Katru rītu tūkstošiem cilvēku šķērso tiltus, pastaigājas pa krastmalu vai vienkārši skatās pāri Daugavai uz šo krasta līniju. Viņi varbūt nekad šeit nedzīvos, bet šis skats pieder viņiem tikpat ļoti kā nākotnes kvartāla iedzīvotājiem. Tā ir mana personīgā atbildība.
Klīversala vēstures lappusēs pirmo reizi minēta 1248. gadā kā Spoku sala. Par laimi, spoki mums ir izrādījušies diezgan laipni kaimiņi. Tas, ko viņi mums atstāja, ir kaut kas daudz vērtīgāks par leģendu: neparastas vietas sajūta. Lai gan sala atrodas tikai dažu minūšu attālumā no pilsētas centra, te joprojām valda klusa, nomaļa sajūta. Sala ir ūdens ieskauta, un Vecrīga arī ir tik tuvu, ka to var sasniegt pārdesmit minūšu laikā.
Eiropā ir ļoti maz vietu, kur var ierasties mājās ar jahtu, pamosties ar UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto pilsētas panorāmu un joprojām justies tā, it kā būtu aizbēdzis no pilsētas, no tās pat neizejot. Šādas vietas nevar radīt mākslīgi, tās var tikai cienīt un respektēt. Tāpēc es nekad neesmu vēlējusies, lai “Klīversala Bay” konkurētu ar Rīgu. Gluži pretēji – vēlos, lai šis projekts padarītu Rīgu skaistāku.
Kad sākām darbu pie projekta, viena ideja mani nepameta visu izstrādes laiku. Mēs veidojam vairāk nekā puskilometru garu joslu vienā no pilsētas svarīgākajām krastmalām. Ilgi pēc tam, kad mūsu vairs nebūs, cilvēki šeit staigās, bērni brauks ar velosipēdiem, apmeklētāji fotografēs šo panorāmu, un nevienam no viņiem nerūpēs, kas to ir izveidojis. Viņi vienkārši baudīs tās auru un sajūtu. Galu galā tas ir vienīgais kritērijs, kam ir nozīme. Ja cilvēkiem patiks šeit dzīvot, ja viņiem patiks pastaigāties gar krastmalu, pat ja viņi nekad neiegādāsies dzīvokli šajā kvartālā, mēs būsim paveikuši kaut ko vērtīgu. Pilsētas neatceras, pateicoties atsevišķām ēkām, bet gan sajūtām, ko tās sniedz.
Kāpēc izvēlējāties tieši Klīversalu kā jaunā projekta mājvietu?
Klīversala izvēlējās mūs. Dažas vietas vienkārši ir pārāk īpašas, lai tās uzskatītu par parastu nekustamo īpašumu. Šī sala klusi gaida, kad kāds sapratīs tās raksturu. Nevis tādēļ, lai to pārveidotu, bet – lai to atklātu.
Vairāk nekā 35 gadus nekustamo īpašumu attīstītājs “Pro Kapital Grupp” ir specializējies ne tikai ēku, bet arī dzīvojamo rajonu veidošanā. Mēs meklējam vietas, kur varam patiesi ietekmēt to, kā pilsēta dzīvo un elpo. Kur varam radīt gājējiem piemērotas ielas, atvērt īstas kafejnīcas un apkārtnes veikalus, kā arī veidot telpas, kurās cilvēki uzkavējas pēc tam, kad ir izgājuši no saviem dzīvokļiem.
Klīversala ir viena no pēdējām iespējām Eiropas galvaspilsētas centrā panākt šo rajona atklāšanas efektu. Ar vairāk nekā četriem hektāriem zemes mēs varam domāt par rajonu kopumā, nevis par vienu ēku. Mūsdienās šādi projekti iespējami arvien retāk. Tādās pilsētās kā Tallina vai Viļņa šāda mēroga iespējas vēsturiskajā centrā ir gandrīz izzudušas. Klīversala ir viena no tām retajām vietām, kas perfekti atbilst mūsu filozofijai.
Klīversala – unikāla vieta Rīgas centrā
“Klīversala Bay” rajonā jau ir uzbūvēta pirmā daudzdzīvokļu māja “River Breeze Residence”, kas piešķir Rīgas ainavai unikālu akcentu. Kādas ir pirmās atsauksmes no cilvēkiem, kas tajā dzīvo?
“River Breeze Residence” bija mūsu pirmais projekts šajā rajonā, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai pirmā ēka radītu iespaidu par visa rajona ambīcijām. Mēs apzināti sākām ar “vārtiem” uz Klīversalu. Ēkas elegantā, izliektā forma gandrīz apskauj upi, un daudzējādā ziņā šī forma arī ir kļuvusi par mūsu firmas zīmi – solījumu par kvalitāti un raksturu, ko vēlamies piešķirt “Klīversala Bay”.
Latviešu arhitektu komanda “Didrihsons un Didrihsons” radījuši kaut ko tādu, kas, manuprāt, izturēs laika pārbaudi. Latvijai ir neparasta arhitektūras kultūra, un mēs dažreiz aizmirstam novērtēt, cik ļoti paveicies, ka mums ir šādi talanti. Lieliska arhitektūra neprasa uzmanību, tā klusi kļūst par daļu no pilsētas identitātes.
Kad es pastaigājos gar “River Breeze Residence”, mani vienmēr pārsteidz vietas atmosfēra. Mūsdienīgās arhitektūras, atklātā ūdens un pastāvīgi mainīgās gaismas kombinācija rada unikālu sajūtu, ko ir grūti salīdzināt ar kādu citu vietu Rīgā. Nerodas sajūta, ka atrodos galvaspilsētas centrā, taču Vecrīga ir tieši otrpus upei.
Iedzīvotāju atsauksmes ir nemainīgi pozitīvas. Protams, viņi novērtē māju kvalitāti, taču visvairāk viņi runā par to, kā jūtas, dzīvojot Klīversalā. Viņi saplūst ar mieru, skatiem, ūdens ritmu un privātuma sajūtu. Tās ir lietas, ko cilvēks patiesi saprot tikai tad, kad ir apmeties Klīversalā. Man šķiet, ka pirmie iedzīvotāji noteikti ir paši drosmīgākie. Viņiem bija iztēle un redzējums par Klīversalu pirms visiem pārējiem. Skatoties uz kvartālu šodien, droši var teikt, ka viņi ir arī veiksminieki.
Kā rajons izskatīsies turpmākajos gados pēc attīstības darbu pabeigšanas?
Mēs nesolām lielisku apkārtni vienas nakts laikā. Jebkuras pilsētas labākās daļas ir attīstījušās laika gaitā, un “Klīversala Bay ” nebūs izņēmums. Šis ir ceļojums, kas ilgs gandrīz desmit gadu, un katrs posms mums iemācīs kaut ko par gaidāmo.
Tagad, kad “River Breeze Residence” ir pabeigta un “Blue Marine Residence” tiek būvēta, mums jau ir daudz skaidrāka izpratne par rajona raksturu. Mēs zinām, kas darbojas, kādu atmosfēru vēlamies saglabāt un kā cilvēki faktiski izmanto telpu. Šī pieredze ir nenovērtējama.
Nākamais solis ir starptautisks arhitektūras konkurss. Es uzskatu, ka aizraujošākais darbs vēl ir priekšā. Mēs vēlamies, lai arhitekti domātu tālāk par atsevišķām ēkām un iztēlotos visu apkārtni – kā dārzi savienojas, kā cilvēki pārvietojas pa rajonu, kā krastmala kļūst par ikdienas dzīves sastāvdaļu un kā Klīversala atveras visai pilsētai.
Man nekad nav bijis svarīgi radīt ekskluzīvu un norobežotu kvartālu. Gluži pretēji – es vēlos, lai cilvēki no visas Rīgas nāktu šurp pastaigāties gar upi, satikties ar draugiem uz kafiju, baudīt dārzus vai vienkārši iepazīt pilsētu no citas perspektīvas. Ja vieta ir patiesi skaista, tai vajadzētu dot savu ieguldījumu pilsētas dzīvē, nevis slēpties no tās.
Ēkas tiks celtas cita pēc citas. Patiesībā mēs radām daļu no Rīgas, ko, cerams, cilvēki baudīs vēl paaudzēm ilgi. Tas ir izaicinājums, ko mēs uzdodam arhitektiem un daudzējādā ziņā arī sev pašiem.
Publiskā informācija bieži vien uzsver jauno “Klīversala Bay” rajonu un citus “Pro Kapital Grupp ” projektus kā premium klases nekustamos īpašumus. Ko jums un “Pro Kapital Grupp” nozīmē šādas klases mājokļi un dzīvesveids?
Man premium sākas ar atrašanās vietu. Ja vieta ir piemērota, visu pārējo var būvēt ap to. Ja ir pietiekami liela teritorija, lai veidotu visu apkārtni, mēs varam domāt tālāk par konkrētām ēkām un koncentrēties uz saskaņotas pilsētvides veidošanu. Tieši tur slēpjas patiesā vērtība. Laba arhitektūra var mainīt mūsu redzējumu, taču tā palīdz tikai tad, ja pamats – pati vieta – ir spēcīgs.
Tas, kas notiek rajona iekšienē, ir delikātāks process, un tas ļoti atkarīgs no kultūras. Baltijas valstis bieži tiek grupētas kopā, taču patiesībā tās ir diezgan atšķirīgas. Tas, kas Viļņā šķiet kā greznība, ne vienmēr attiecas uz Tallinu, un otrādi. Tāpēc mums premium nav fiksēta formula. Tā ir rūpīga vietas, mēroga un vietējās kultūras izpēte, un tad arhitektūra cenšas uz to reaģēt, nevis uzspiež savu universālo greznības etalonu.
Kas ir galvenā “Klīversala Bay” mērķauditorija?
Mēs nedefinējam mērķauditoriju tās ierastajā nozīmē. “Klīversala Bay” rajons ir paredzēts cilvēkiem, kuri novērtē labi sakārtotu pilsētas vidi un vēlas dzīvot tuvu ūdenim, kultūrai un Rīgas centram, neupurējot mieru un privātumu. Tas, protams, nozīmē cilvēkus, kuri aktīvi uzturas pilsētā: profesionāļus, uzņēmējus, radošos cilvēkus un ģimenes, kas ikdienas vidē novērtē kvalitāti, nevis pārmērības.
Vienlaikus mēs projektējam arī vietu, kas ir atvērta un iekļaujoša savā būtībā. Mēs sagaidām, ka iedzīvotāji būs diezgan daudzveidīgi, bet ar vienu kopīgu iezīmi – viņiem rūpēs, kur un kā viņi dzīvo. Īsāk sakot, “Klīversala Bay” rajons ir piemērots cilvēkiem, kuri pilsētu izvēlas apzināti. Ne tāpēc, ka tā sanācis, bet gan tāpēc, ka viņi vēlas būt daļa no tās.
Viena no pirmajām ēkām jaunajā rajonā būs “Blue Marine Residence”, kas ir būvniecības stadijā. Kāds šobrīd ir “Blue Marine Residence” attīstības stāvoklis? Vai dzīvokļi vēl ir pieejami iegādei?
“Blue Marine Residence” pašlaik ir celtniecības stadijā, un viss notiek saskaņā ar grafiku. Galvenā konstrukcija jau ir uzstādīta, un darbi tagad ir vērsti uz fasādes un interjera posmiem.
Joprojām ir pieejams plašs dzīvokļu klāsts, piedāvājot dažādus plānojumus un skatus, taču interese ir bijusi liela jau kopš projekta sākumposma.
“Pro Kapital Grupp” ir viens no lielākajiem un ievērojamākajiem nekustamā īpašuma attīstītājiem Baltijā. Tas ir kotēts “Nasdaq” biržā, un tam ir vairāk nekā 30 gadu pieredze. Kāda ir jūsu uzņēmuma panākumu atslēga?
Visa pamatā ir mūsu cilvēki. Nekustamais īpašums ir ilgtermiņa ieguldījums. Uzticība netiek kultivēta ar reklāmas bukletiem, bet gan ar konsekventu izpildi laika gaitā.
Kurš no “Pro Kapital Grupp” izstrādātajiem projektiem jums pašai ir vismīļākais?
Ir sarežģīti izvēlēties vienu projektu – tie visi ir nozīmīgi. Bet visvairāk mani piesaista sarežģītie projekti. Tādi, kuros nav vienkāršu atbilžu un kuros patiešām ir jāpārdomā, kā vajadzētu izskatīties visai pilsētas daļai. “Kalaranna ” Tallinā un “Šaltinių Namai” Viļņā ir ļoti dažādi projekti, kurus vieno tas pats izaicinājums – pārvērst sarežģītas vietas par vietām, kur cilvēki patiešām vēlas dzīvot.
Arhitektūra, kas maina pilsētas seju
Un tad vēl ir “City Villas” Viļņā. Tas ir ļoti atšķirīgs projekta mērogs un precizitātes līmenis – tās ir lielas, rūpīgi izstrādātas un projektētas dzīvojamās mājas, kas radītas, koncentrējoties uz privātumu un telpas kvalitāti. Svarīgākais ir ne tik daudz ēkas izmērs pats par sevi, bet vairāk tas, kā šī telpa tiek uztverta un izmantota.
Kā atšķiras patērētāju vēlmes Rīgā un citās Baltijas valstu galvaspilsētās? Kādas ir galvenās prioritātes, izvēloties dzīvesvietu un iegādājoties dzīvokli?
Cilvēki saka, ka vēlas dzīvokļus. Patiesībā viņi vēlas justies gudri par savu dzīvesvietas izvēli. Rīga, Viļņa, Tallina – pilsētas vairs nav tik atšķirīgas ambīciju ziņā. Atšķirīga ir interpretācija un investīciju līmenis, ko katra pilsēta ir gatava ieguldīt vienā mājā un tās apkārtnē. Galu galā cilvēki neizvēlas tikai ēkas. Viņi izvēlas pilsētas versiju, kurai vēlas piederēt.
“Pro Kapital Grupp” izstrādā arī citus projektus Rīgā, tostarp Tallinas ielas dzīvojamo kvartālu. Kad paredzēta tā būvniecība? Vai tas iemiesos tādas pašas vērtības kā Klīversala?
Tallinas ielas kvartāls joprojām ir koncepcijas un izstrādes fāzē, tāpēc ir pāragri runāt par precīziem būvniecības termiņiem. Varu atklāt, ka mēs šim kvartālam pieejam ar tādu pašu filozofiju kā Klīversalai, taču katra atrašanās vieta diktē savu koncepciju. Katrai vietai ir sava loģika, un attīstītāja loma ir to saprast, nevis atkārtot iepriekšējo formulu.
Pašlaik joprojām strādājam pie koncepcijas un uzraugām tirgus gatavību. Mēs nesteidzamies ar šiem lēmumiem – laiks ir tikpat svarīgs kā dizains.