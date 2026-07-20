FOTO: dzīvesvieta, kas veido tavu personību
Mūsdienīga pilsētnieka dzīvi raksturo nemitīgs kontrasts starp būšanu notikumu epicentrā, kustību, radošumu un pilnīga miera brīžiem. Tāds ir arī jaunais projekts Heart of Hanza – urbānā oāze Hanzas ielā 3b, starp Klusā centra vēsturiskajām ielām, kas stāsta par Rīgas spozmi, un Skanstes biznesa kvartālu, kas rosina vērst skatu nākotnē. Tas ir satikšanās punkts, kas apvieno divu laikmetu esenci.
Vieta atelpai dinamiskā ikdienā
Mūsdienās cilvēks ikvienā vecuma posmā no dzīves vēlas maksimumu, un patiesi – nav jāizvēlas starp iespēju rīta saules staros uz terases nesteidzīgi baudīt kafiju un tūlītēju piekļuvi pilsētas sniegtajiem labumiem. Biroju telpas, izglītības iestādes, kultūras pasākumi, Rīgas labākie restorāni un pat pilsētas skaistākie parki – grūti nosaukt kaut ko tādu, kas nebūtu pieejams tuvākajā apkārtnē.
Tā ir vide, kas neliek tev pieņemt kompromisus un mudina realizēt savu potenciālu.
Dzīvesvieta, kas veido tavu personību
Dažādi dzīves ritmi var pastāvēt līdzās
Ģimene ar bērniem, jaunais un daudzsološais speciālists vai senioru pāris – ikvienam katru dienu ir tik daudz ko pieredzēt, tāpēc dzīvokļu lokācija pašā Rīgas centrā ir tiešām ērta un ļauj ietaupīt vērtīgo laiku. Projekta dzīvokļu platība ir no 49 līdz 350 m2, turklāt visiem ir balkons vai terase.
Iemaini transportā notērēto laiku pret kopā ar bērniem svaigā gaisā pavadītu pēcpusdienu zaļojošajā dārzā pagalmā. Savukārt jaunie speciālisti novērtēs iespējas strādāt no saulaina dzīvokļa, vienkārši nokļūt birojā un pagūt apmeklēt sporta nodarbību.
Šī ir vieta, kur ikdiena no pienākumu virknes var pārtapt par dinamisku piedzīvojumu, ko izbaudīt. Tā ir tava privātā telpa pilsētas centrā. Piemēram, aktīvu un enerģisku darba dienas pauzi var pavadīt, arī nepametot mājas – tepat pagalmā, dizainera Riharda Funta “Vingrotavā”.
Vide, kurā ir viegli būt
Mājas pagrabstāvā ir pazemes autostāvvietas, ko iespējams aprīkot ar elektrouzlādes stacijām, tāpat ir velo, motociklu un motorolleru novietnes un noliktavu telpas. Projekts ir dzīvniekiem draudzīgs, tajā ir gan suņu rotaļu laukums, gan īpašas ķepu mazgāšanas stacijas katrā kāpņu telpā. Funkcionālie risinājumi, kvalitatīvie materiāli un A+ energoefektivitātes līmenis nodrošina ilgtspējīgu vidi dinamiskam dzīvesveidam pilsētā.
Raksts sadarbībā ar Heart of Hanza.