35 gadi Latvijā - un tagad arī zem Spānijas saules
Aizvien vairāk latviešu domā par īpašumu ārpus dzimtenes. Kāds sapņo par dzīvokli, kur pārziemot siltumā, cits meklē māju pie golfa laukuma, vēl kāds - ieguldījumu, kas nopelna, kamēr pats bauda Latvijas vasaru. Līdz šim tas parasti nozīmēja uzticēties svešiem starpniekiem svešā valodā, svešā zemē. Nu jau pusotru gadu “Latio” - uzņēmums ar 35 gadu pieredzi - piedāvā palīdzību arī ārzemju īpašumu kārotājiem.
No 2024. gada nogales “Latio” īpašumus piedāvā ne tikai Latvijā, bet arī Spānijā, Portugālē, Itālijā un Apvienotajos Arābu Emirātos. Uzņēmumam ir savi darījumu vadītāji uz vietas, kuri pārzina vietējo tirgu, kā arī sadarbības līgumi ar vairākiem jaunajiem projektiem. Praksē tas nozīmē, ka pircējs ārzemēs nav viens un par visiem jautājumiem var izrunāties dzimtajā valodā, atstājot galvas lauzīšanu par specifiskiem tirgus terminiem un juridiskiem jautājumiem “Latio” gādībā.
Pieprasītākais virziens ir Spānija, īpaši Kosta Blanka, kur cenas nereti ir līdzīgas kā Latvijā: dzīvokli var atrast jau no aptuveni 140 000 eiro, bet klāstā ir arī vairāku miljonu vērtas villas. Uzmanību pelna arī Kosta del Sola un Tenerife. Vieni pērk sev - saulei, golfam, mierīgai ziemai pie jūras -, citi kā investīciju, un tieši te noder pieredze. Klienti mēdz atšķirties gan pēc vēlmēm, gan pēc budžeta, tāpēc gatavu recepšu nav; bet “Latio” ir pieredzē balstīts padoms katram atsevišķi.
Liela daļa vēlas īpašumu, kurā paši atpūsties un ko pārējā laikā izīrēt. “Latio” darījumu vadītāji tad brīdina: divus “zaķus” ar vienu īpašumu apvienot izdodas reti - tas, kurā pašam gribas dzīvot, ne vienmēr ir izdevīgākais īstermiņa īrei. Šāda saruna jau pašā sākumā pasargā no vēlākas vilšanās, un tā pati pilna servisa pieeja, kas Latvijā aptver arī vērtēšanu un juridisko atbalstu, ceļo līdzi arī uz ārzemēm.
Tieši šī pieredze un rūpes par reputāciju “Latio” atšķir no citiem jau kopš pirmajām uzņēmuma dienā. “Latio” pirmsākumi meklējami 1991. gadā - teju vienā laikā ar Latvijas atjaunoto neatkarību -, un kopš tā laika tas pieredzējis visus valsts attīstības posmus: privatizāciju, deviņdesmito gadu banku krīzes, eiro ieviešanu un pandēmiju. Turklāt tas ne tikai sekojis tirgum, bet arī pats to veidojis: bijis starp nozares asociācijas LANĪDA dibinātājiem 1994. gadā (vēlāk uzņēmuma vadītājs kļuva par tās prezidentu), izglītojis sabiedrību ar grāmatu par Latvijas nekustamā īpašuma tirgu 1991.–2012. gadā un mājokļa tēmu iznesis līdz raidierakstam “Sālsmaize” un ar TV24 veidotajam raidījumu ciklam “Ceļš uz tavām jaunajām mājām”. Arī šodien uzņēmums regulāri publicē tirgus pārskatus un mājokļu pircēju pārliecības indeksu, rīko bezmaksas konsultācijas un sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti apmāca nākamos nekustamā īpašuma vērtētājus.
Pircējam, kurš sper soli svešā tirgū, tā ir būtiska atšķirība: aiz darījuma stāv Latvijā zināms vārds ar 35 gadu pieredzi, nevis nejaušs sludinājums internetā. Skaitļi to apstiprina - “Latio” strādā vairāk nekā 150 darbinieku 12 birojos visā Latvijā, kopā gadu gaitā noslēgti vairāk nekā 50 000 darījumu, uzņēmuma vērtējumus atzīst visas Latvijas bankas, un vairāk nekā divas trešdaļas klientu pēc pirmās reizes atgriežas atkal.
Lai kādas pārmaiņas arī nestu nākotne, Latio” ir pietiekami daudz pieredzes, lai drošprātīgi soļotu uz priekšu - ja vajag, tad līdz pat Vidusjūras krastam un tālāk.
Raksts sadarbībā ar LATIO.