No Mārupes līdz Jelgavai: ANGERN rada jaunus dzīvojamos kvartālus
Intervija ar SIA ANGERN valdes priekšsēdētāju Andri Bišmeistaru.
ANGERN ir salīdzinoši jauns, taču jau pamanāms nekustamo īpašumu attīstītājs Latvijā. Kas ir galvenie faktori, kas ļāvuši uzņēmumam tik strauji sevi pieteikt tirgū?
ANGERN ir Latvijas kapitāla nekustamo īpašumu attīstītājs, kas tirgū ienācis ar jaunu skatījumu uz mūsdienīgas dzīves vides veidošanu. Lai arī uzņēmums ir jauns - dibināts 2023. gadā, tā pamatā ir komanda ar gandrīz 20 gadu pieredzi daudzdzīvokļu māju būvniecībā un projektu realizācijā, tostarp starptautiskā mērogā.
ANGERN kā attīstītāja mērķis ir radīt pārdomātas, ilgmūžīgas un funkcionālas mājas, kas atbilst mūsdienu iedzīvotāju vajadzībām un Ziemeļeiropas būvniecības tradīcijām. Mēs ticam, ka kvalitatīvi attīstīta vide rada ilgtermiņa vērtību gan cilvēkiem, gan apkārtējai videi. ANGERN moto ir “Radi ar sirdi, būvē ar prātu”- šiem abiem faktoriem ir jābūt kā fundamentam ikvienam veiksmīgam nekustamā īpašuma projektam.
Mārupē topošais kvartāls MUUNA ir viens no pamanāmākajiem jaunajiem dzīvojamo māju projektiem Latvijā. Ar ko, jūsuprāt, šis projekts izceļas?
Nekustamo īpašumu tirgū MUUNA izceļas ar savu arhitektūru, raksturu un atšķirīgo pieeju dzīvojamās vides attīstībai. Kā Latvijas nekustamo īpašumu projektu attīstītājs jau no paša sākuma izvirzījām mērķi radīt kvalitatīvus, ilgtspējīgus mājokļus par pieejamu cenu, apvienojot mūsdienīgus risinājumus ar vidi, kurā cilvēki vēlas dzīvot.
MUUNA unikalitāti veido vairāku faktoru kopums. Pirmkārt, tā ir atrašanās vieta – Mārupes klusajā centrā, zaļā un sakārtotā vidē ar lielisku infrastruktūru ikdienas vajadzībām. Otrkārt, projekta mērogs - 3,5 hektārus plašā teritorija ļāvusi veidot nevis atsevišķas dzīvojamās mājas, bet pilnvērtīgu dzīvojamo kvartālu. Treškārt, arhitektūra - zemās apbūves koncepcija ar ēkām līdz trim stāviem, divslīpju jumtiem, dažādu toņu klinkera ķieģeļu fasādēm un mūsdienīgu interpretāciju par Ziemeļeiropas un Amsterdamas arhitektūras estētiku. Viena no MUUNA priekšrocībām ir plašās izvēles iespējas - projektā pieejami dažādu plānojumu dzīvokļi, tostarp lofti, divstāvu mājokļi, dzīvokļi ar griestiem līdz sešu metru augstumam, kā arī mājokļi ar balkoniem vai terasēm.
Ne mazāk svarīga ir būvniecības kvalitāte – projektā izmantoti energoefektīvi risinājumi, ilgmūžīgi materiāli un mūsdienīgas tehnoloģijas, kas nodrošina augstu dzīves komfortu. Vienlaikus MUUNA veidota kā kopiena, kur līdzās dzīvojamām ēkām izveidotas plašas zaļās zonas, bērnu rotaļu laukumi, āra trenažieri, velonovietnes, grila un atpūtas vietas, atpūtas zviļņi, kā arī urbānās dārza dobes. Iedzīvotāji šeit var baudīt privātmājai raksturīgo mieru un plašumu, vienlaikus atbrīvojoties no ikdienas rūpēm, kas saistītas ar individuālas mājas uzturēšanu.
Noslēdzošajā MUUNA attīstības kārtā līdztekus dažādu izmēru un plānojumu dzīvokļiem tiks izveidotas arī komercplatības, kurās plānots izvietot medicīnas pakalpojumus, mājīgu kafejnīcu un citus ikdienā nepieciešamus pakalpojumus, padarot kvartālu vēl pašpietiekamāku un ērtāku tā iedzīvotājiem.
Būtiska projekta vērtība ir arī tā unikālā arhitektūra – lai izvēlētos topošā kvartāla apbūves vīziju, Mārupes pašvaldība bija izsludinājusi atklātu konkursu, un rezultātā 17 arhitektu biroju konkursā par uzvarētāju tika izvēlēta šī arhitektu biroja RUUUME izstrādātā koncepcija, kas veiksmīgi apvieno laikmetīgu dizainu, funkcionalitāti un cilvēkam draudzīgu mērogu.
MUUNA kvalitāti apliecina arī nozares profesionāļu novērtējums. 2025. gadā projekts ieguva 2. vietu Baltijas konkursā kā ilgtspējīgākais projekts, savukārt 2026. gadā konkursā "Latvijas Būvniecības Gada balva 2025" tika atzīts par labāko jaunās dzīvojamās ēkas kategorijā, iegūstot 1. vietu.
Radi ar sirdi, būvē ar prātu: ANGERN stāsts
MUUNA kvartālu sākām attīstīt 2024. gadā un sākotnējais plāns bija visu pabeigt piecu gadu laikā. Tomēr augstais pieprasījums ļāva mums projekta termiņus pārskatīt un pabeigt tā attīstību trīs gadu laikā. Līdz ar to kvartāla pilnīga pabeigšana plānota 2027. gada pavasarī. Attīstītājs šo projektu īstenoja pa posmiem - piecās kārtās. Šobrīd tiek būvēta noslēdzošās kārtas daudzdzīvokļu ēka, kuras pirmajā stāvā atradīsies komercplatības. Līdztekus tai notiek 10 privātmāju būvniecība - t.s. MUUNA VILLAS - divu dažādu izmēru (244 m2 un 214 m2) rindu māju būvniecība, kas noslēgsies rudenī. Visi mājokļi tiek nodoti pircējiem ar pilnībā pabeigtu, profesionālu dizaineru izstrādātu iekšējo apdari.
Pabeidzot kvartāla apbūvi, tajā būs ieguldītas investīcijas 30 miljonu apmērā, un ēku komplekss ietvers 150 dzīvokļus, 10 privātmājas un komercplatības. Interese par projektu jau no tā uzsākšanas ir liela - rezervāciju skaits strauji nemitīgi aug. Pirmo trīs kārtu ēkas ir jau nodotas ekspluatācijā un apdzīvotas. MUUNA pakāpeniski kļūst ne tikai par dzīvojamo kvartālu, bet arī par kopienu - priecē, ka arvien biežāk par MUUNAS jaunajiem iedzīvotājiem kļūst esošo iemītnieku ģimenes locekļi vai draugi, kuri, iepazīstot projektu ciemošanās laikā, nolēmuši arī paši izvēlēties to par savu mājvietu.
Vai varat minēt kādu īpašu inovatīvu arhitektonisku risinājumu vai tehnoloģisku piemēru, kas raksturīgs MUUNA?
Attīstot MUUNA pirmo kārtu un strādājot pie nākamajiem posmiem, sapratām, ka vēlamies vēl plašāk izmantot apdzīvojamus mansarda stāvus. Slīpie jumti, augstie griesti un plašuma sajūta rada mājīgu vidi, ko mūsu klienti īpaši novērtē. Projektēšanas gaitā radās ideja mansarda stāvos izmantot t.s. CLT (šķērslīmētā koka) paneļus. Arhitekti piedāvāja risinājumu, ka mansarda stāvos iebūvē ne tikai CLT jumta paneļus, bet tiek eksponētas arī CLT koka kāpnes un citi redzami koka elementi, saglabājot to dabisko faktūru. Tas interjeram piešķir autentiskumu un siltumu.
Pieredze, strādājot pie dzīvojamo ēku projektiem Skandināvijā, parādīja, ka CLT koka konstrukcijas arvien plašāk tiek izmantotas modernā daudzstāvu būvniecībā. Redzējām, ka šis materiāls tiek izvēlēts ne tikai luksusa segmentā, bet kļūst par ilgtspējīgas būvniecības standartu. Tāpēc nolēmām šo pieeju ieviest arī MUUNA turpmākajās kārtās.
CLT paneļu izmantošanai ir vairākas priekšrocības. Tie kalpo kā izturīga nesošā konstrukcija un ļauj ievērojami paātrināt būvniecības procesu, jo tiek precīzi izgatavoti rūpnīcā. Vienlaikus tie kalpo arī kā estētiska gala apdare, radot dabisku koka interjeru mansarda dzīvokļos.
Svarīgs aspekts ir arī ilgtspēja. Koks ir atjaunojams resurss ar mazāku oglekļa pēdu nekā tērauds vai betons, turklāt tas palīdz radīt veselīgu un patīkamu iekštelpu klimatu. Apvienojumā ar energoefektīvām ventilācijas sistēmām un grīdas apkuri, kas ir MUUNA projektā, tiek nodrošināts augsts komforta līmenis. CLT konstrukcijas ir arī ugunsdrošas - ugunsgrēka laikā uz to virsmas veidojas aizsargājošs ogles slānis, kas ilgstoši saglabā konstrukciju nestspēju.
Izvēloties CLT paneļus, noteicošais nebija izmaksu jautājums, jo CLT nav lēts materiāls - mums svarīgāk bija radīt ilgtspējīgu, kvalitatīvu un arhitektoniski atšķirīgu mājokli, kas kalpos cilvēkiem daudzus gadus.
ANGERN īstenotajos projektos pēc iespējas priekšroka tiek dota vietējiem uzņēmējiem un ražotājiem, saglabājot ciešu saikni ar Latviju - tās dabas resursiem un cilvēkiem, kuri ar savām zināšanām un prasmēm veido kvalitatīvu dzīves vidi.
Esam uzsākuši darbu pie jauniem projektiem Rīgā un reģionos. Viens no tiem ir mūsdienīgs dzīvojamais kvartāls ar 250 jauniem, moderniem dzīvokļiem Jelgavā - Miita, kas iezīmēs jaunu attīstības posmu Jelgavas dzīvokļu apbūvē. Līdz šim Jelgavā praktiski nav tapuši jauni dzīvojamo namu projekti, līdz ar to Miita būs vieta tiem, kuri novērtē mieru, kas rodas no sakārtotas vides.
ANGERN ieskatā ikviens pārdomāti attīstīts projekts veido ne tikai jaunas mājas cilvēkiem, bet arī sakoptāku, estētiskāku un ilgtspējīgāku vidi mums visiem. Tieši no šādiem projektiem soli pa solim veidojas skaistāka Latvija.