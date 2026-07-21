FOTO: no SPA uz privātmāju - kāpēc cilvēki arvien biežāk ierīko saunas savās mājās
Kāpēc pirts un atpūtas zonas kļūst par mūsdienu mājokļa neatņemamu daļu?
Luksuss mājoklī vienmēr ir bijis saistīts ar kvalitāti, telpu, detaļām un atrašanās vietu. Taču šobrīd priekšstats par greznību kļūst klusāks un personīgāks. Arvien vairāk cilvēku meklē ne tikai telpu iespaida radīšanai, bet vidi, kas palīdz dzīvot labāk.
Mūsdienu mājoklis vairs nav tikai vieta, kur atgriezties dienas beigās. Tas kļūst par personīgu patvērumu, darba telpu, ģimenes satikšanās vietu un arvien biežāk arī par vietu, kur rūpēties par fizisko un emocionālo labsajūtu.
Pirts un SPA atpūtas zonas kļūst par vienu no būtiskākajām tendencēm dzīvojamo māju arhitektūrā. Sauna vairs netiek uztverta tikai kā luksusa SPA vai viesnīcu privilēģija. Tā kļūst par daļu no mājas pieredzes, kur svarīga ir ne tikai estētika, bet arī ikdienas ritms un saikne ar vidi.
Pasaulē šo virzienu mēdz dēvēt par home wellness, mājām kā atjaunošanās vietu, kas palīdz cilvēkam justies līdzsvarotāk. SPA zonas arvien biežāk tiek paredzētas jau arhitektūras plānošanas sākumā, domājot par novietojumu, dienasgaismu, privātumu, materiāliem un ērtu pāreju starp iekštelpu un ārtelpu. Vienlaikus aktuāla ir arī esošu māju pielāgošana: saunas tiek integrētas garāžās, pagraba telpās, plašākās vannasistabās vai dārza būvēs.
Latvijā šī tendence nav sveša. Pirts kultūra pie mums vienmēr bijusi vairāk nekā sasildīšanās. Tā saistīta ar ķermeņa un prāta attīrīšanos, dabas materiāliem un nesteidzīgu būšanu kopā. Mainās forma, dizains un tehnoloģijas, bet pirts būtība saglabājas: tas joprojām ir rituāls, kas ienes mājās mieru, klātbūtni un ciešāku saikni ar dabu.
Mūsdienās pirts tradīcija turpina attīstīties, atrodot vietu laikmetīgā arhitektūrā. Tā var būt minimālistiska āra sauna kā ainavas arhitektūras elements, kompakta sauna pilsētas dārzā vai daļa no plašāka mājas SPA koncepta.
Auroom ikdienas pieredzē šīs pārmaiņas ir ļoti redzamas. Strādājot ar arhitektiem, interjera dizaineriem, SPA centriem, viesnīcām un privātmāju īpašniekiem dažādos tirgos, kļūst skaidrs, ka pieprasījuma pamatā ir līdzīga vēlme: veidot telpas, kas organiski iekļaujas cilvēka dzīvesveidā.
Viena no nozīmīgākajām izmaiņām šobrīd notiek tieši privātmāju segmentā. Arvien vairāk cilvēku vēlas savā mājā vai dārzā izveidot nelielu pirts un atpūtas zonu: vietu atslodzei pēc darba dienas, atjaunošanās rituālam pēc sporta, stresa mazināšanai vai nesteidzīgam vakaram kopā ar ģimeni. Tāpēc pieaug interese arī par kompaktākiem risinājumiem, piemēram, mucveida saunām, kas dabiski iederas jebkurā ainavā un neprasa plašu SPA telpu.
Mūsdienu atpūtas zonu arhitektūrā arvien lielāka nozīme ir ne tikai dizainam, bet arī tam, ko var sajust: gaismai, materiālu tekstūrai, smaržai, gaisa kvalitātei un pārejai starp iekštelpu un ārtelpu. Koks šajā ziņā ieņem īpašu vietu. Tas rada siltumu, mieru un saikni ar dabu. Pirts un atpūtas zonās tas nav tikai estētisks lēmums, bet arī sajūtu valoda.
Tikpat nozīmīgas kļūst ērtības. Mūsdienīga sauna arvien biežāk tiek aprīkota ar elektrisko krāsni, pārdomātu apgaismojumu un attālinātu vadību. To var ieslēgt, piemēram, vēl esot treniņā, lai pēc atgriešanās mājās sauna jau būtu gatava. Šādi risinājumi padara pirts rituālu vieglāk iekļaujamu ikdienā un tuvina to veselīga dzīvesveida paradumiem, nevis tikai īpašiem brīžiem nedēļas nogalē.
"Auroom" pirtis labsajūtai tavās mājās
Pirts un SPA atpūtas zonas kļūst par vienu no būtiskākajām tendencēm dzīvojamo māju arhitektūrā. Sauna vairs netiek uztverta tikai kā ...
Vienlaikus pasaules wellness industrijā arvien izteiktāka kļūst pāreja no atsevišķa produkta uz pilnu rituālu. Līdzās klasiskajām saunām attīstās arī infrasarkanās saunas, aukstās vannas, gaismas terapija, sāls istabas vai meditācijas zonas.
“Mēs ikdienā strādājam ar klientiem visos kontinentos, un viena lieta visur ir kopīga: cilvēki arvien vairāk iegulda nevis lietās, bet pieredzē un labsajūtā,” norāda Auroom pārstāvji.
Jaunās paaudzes luksuss vairs nav tikai redzams interjerā vai izmērāms kvadrātmetros. Tas ir sajūtams ikdienas ritmā, materiālu pieskārienā, gaismā, siltumā, klusumā un tajā, kā mājas palīdz cilvēkam dzīvot labāk.
Raksts sadarbībā ar AUROOM.