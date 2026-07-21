GÓNGU - STARPTAUTISKI NOVĒRTĒTS restorāna dizains VECRĪGĀ
Rīgas restorāns GÓNGU ir viens no spilgtākajiem interjera un arhitektūras projektiem Latvijas viesmīlības nozarē pēdējos gados. Vēsturiskajā Palasta ielā 9 radīta vide, kur arhitektūra, dizains un gastronomija veido vienotu pieredzi. Tieši šī pieeja restorānam ļāvusi iegūt arī starptautisku atzinību – LIV Hospitality Design Awards balvu kategorijā Interior Design of the Year – Eating Space, apliecinot, ka Latvijā iespējams radīt pasaules līmeņa viesmīlības projektus.
GÓNGU ir piemērs tam, kā vēsturiska ēka var iegūt jaunu dzīvi, saglabājot savu identitāti un vienlaikus kļūstot par mūsdienīgas arhitektūras un gastronomijas galamērķi.
Jauna dzīve ēkai Palasta ielā 9
GÓNGU ir viens no spilgtākajiem viesmīlības arhitektūras un interjera projektiem Rīgā, kur vēsturiskā ēka ieguvusi jaunu dzīvi, apvienojot restaurētu kultūrvēsturisko vidi ar mūsdienīgu restorāna koncepciju. Restorāns atrodas Vecrīgā, Palasta ielā 9.
Ēkas vēsture ir īpaši interesanta un sniedzas vairāku gadsimtu garumā. Piemēram, par vienu no tās slavenākajiem iemītniekiem tiek uzskatīts barons Minhauzens, savukārt ēkas pārbūvi 18. gadsimtā vadīja arhitekts Bartolomeo Rastrelli – Rundāles pils autors.
Restorāna dizaineriem bija sarežģīts un atbildīgs uzdevums: no vienas puses, saglabāt ēkas vēsturisko raksturu, no otras – piešķirt tai jaunu elpu. Telpu atjaunošana un arhitektonisko detaļu restaurācija ilga vairākus gadus. Un šodien restorānu GÓNGU bez pārspīlēšanas var dēvēt par vienu no vizuāli iespaidīgākajiem projektiem Baltijā.
Restorāna telpās saglabāti autentiskie arhitektūras elementi – ķieģeļu mūrējums, sienu faktūra un senās ēkas raksturs. Tajā pašā laikā interjerā rūpīgi integrēti mūsdienīgi dizaina risinājumi, veidojot dialogu starp pagātni un tagadni.
Restorāna telpas izvietotas divos stāvos un sadalītas vairākās zonās, katra ar savu atmosfēru – no intīmākām un mierīgākām līdz dinamiskākām zonām, kur vakaros notiek stilīgi pasākumi ar pazīstamiem dīdžejiem.
Vasarā viesiem pieejama terase, kurai arī ir sava vēsture. 18. gadsimtā šeit atradās gaisa dārzs, no kura varēja iziet uz pilsētas vaļņiem – savulaik iecienītu rīdzinieku pastaigu vietu.
Interjers kā gastronomiskās koncepcijas turpinājums
Restorāna interjers ne tikai turpina ēkas vēsturi, bet arī atklāj unikālo gastronomisko koncepciju. GÓNGU kā pirmais Latvijā piedāvā izakaya–nikkei formātu. Tas ir viens no interesantākajiem mūsdienu gastronomijas virzieniem, kas apvieno japāņu kulinārās tradīcijas ar spilgtām Latīņamerikas garšu kombinācijām.
Restorāna ēdienkartē iekļautas slavenā šefpavāra Evgenija Pesina autorinterpretācijas. Veidojot katru maltīti, viņa galvenais mērķis bija pārsteigt viesus ar jaunām garšām. Un tas patiešām ir izdevies – katras vakariņas GÓNGU atstāj spilgtu gastronomisku iespaidu. Ēdienu piedāvājumā ir neierasta melones un kimči kombinācija, seviče ar neparastu mērci ar trifeļu notīm, kā arī klasiskie nigiri ar tunci, kurus citur Rīgā nav iespējams nogaršot.
Vienlaikus GÓNGU ievēro klasiskās japāņu izakaya koncepciju – maltītes tiek pasniegtas koplietošanai uz galda, lai viesi tās varētu baudīt kopā. Tas rada tuvības atmosfēru, un parastas vakariņas pārtop kopīgā gastronomiskā pieredzē – jūs burtiski dalāties jaunās garšās.
Arī interjers atbilst šai kultūru dialoga idejai. Telpas noformējumā redzami Āzijas estētikas elementi. Piemēram, banketu zālē uzstādīti paneļi, kas raksturīgi tradicionālajām japāņu mājām. Īpašu uzmanību pelnījuši arī sienu gleznojumi – tas ir roku darbs.
Un, protams, īpašs šīs vietas simbols ir gongs, kas atvests no Bali. Tas sagaida viesus pie ieejas un ir restorāna nosaukuma pamatā.
Rezultātā restorāna telpas nav tikai vakariņu fons – tās palīdz viesiem dziļāk izprast izakaya–nikkei filozofiju un iejusties kopējā atmosfērā.
GÓNGU – STARPTAUTISKI NOVĒRTĒTS restorāna dizains VECRĪGĀ
Starptautiska atzinība Latvijas restorānu nozarei
GÓNGU saņemtā LIV Hospitality Design Awards balva apliecina projekta nozīmi ne tikai pašam restorānam, bet arī Latvijas viesmīlības nozarei kopumā. Šāda līmeņa starptautiskas balvas salīdzinoši reti saņem projekti no nelielām valstīm, tāpēc Rīgas restorāna atzinību pasaules mērogā var uzskatīt par zīmi, ka Latvijas gastronomija un restorānu dizains kļūst arvien pamanāmāki starptautiskajā vidē.
Tas ir vēl viens apliecinājums Rīgai, ka pilsētā ir iespējams radīt pasaules līmeņa projektus – vietas, kur arhitektūra, dizains un virtuve strādā kopā, veidojot unikālu gastronomisko pieredzi.
Balva LIV Hospitality Design Awards tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajiem starptautiskajiem apbalvojumiem viesmīlības arhitektūras un dizaina jomā. To ik gadu piešķir starptautiskā organizācija 3C Awards, kas organizē arī tādus prestižus konkursus kā Architizer A+Awards un BLT Built Design Awards.
Konkursā tiek vērtēti simtiem projektu no visas pasaules – restorāni, viesnīcas, bāri un kūrorti, izceļot risinājumus, kuros arhitektūra, interjers un viesu pieredze veido vienotu kvalitātes standartu.
Žūrija darbus vērtē pēc arhitektūras risinājumu kvalitātes, telpas atmosfēras un tā, kā dizains ietekmē viesu pieredzi. GÓNGU saņemtā balva apliecina, ka Latvijā radīts projekts spēj konkurēt ar pasaules labākajiem viesmīlības arhitektūras un restorānu interjera dizaina projektiem.