Tērauds mūsdienu arhitektūrā - no jumta līdz fasādei
No jumta līdz fasādei. Tērauds ir kļuvis par vienu no pieprasītākajiem būvmateriāliem. Tas ļauj īstenot drosmīgas arhitektūras ieceres, vienlaikus nodrošinot ilgmūžību, augstu kvalitāti un vienkāršu ekspluatāciju.
Ruukki Classic® – mūsdienu arhitektu iecienīta izvēle
Pēdējos gados arhitektūras tendences raksturo minimālisms, tīras līnijas, pārdomātas proporcijas un dabīgu materiālu kombinācijas. Plašas stiklotās fasādes, koks, betons un metāls veido laikmetīgu arhitektūras valodu, kurā katram elementam ir sava nozīme.
Šajā estētikā īpaši organiski iederas vertikālo šuvju jumti. Tie rada elegantu, atturīgu izskatu un vizuāli izceļ ēkas arhitektūru, nekonkurējot ar to.
Tieši tādēļ Ruukki Classic jau daudzus gadus ir viens no populārākajiem jumta segumiem. Tā popularitāti nosaka ne vien elegantais dizains, bet arī praktiskās priekšrocības – augstas kvalitātes tērauds, ilgmūžīgi virsmas pārklājumi, neliels svars, ātra montāža un minimāla apkope. Kvalitatīvie pārklājumi nodrošina efektīvu aizsardzību pret koroziju un UV starojumu mūsu mainīgajos laikapstākļos. Rezultātā īpašnieks iegūst ne tikai vizuāli pievilcīgu jumtu, bet arī drošu un ekonomiski pamatotu ilgtermiņa ieguldījumu.
TĒRAUDS mūsdienu arhitektūrā
Ēku īpašniekiem, kuri vēlas vēl augstāku dzīves komfortu, Ruukki piedāvā Classic Silence jumta segumu. Classic loksnes apakšpusē ir iestrādāts īpašs akustiskais filcs, kas samazina lietus un krusas radīto troksni par aptuveni 40 procentiem.
Taču kvalitatīvs jumts ir kaut kas vairāk nekā tikai jumta segums. Ruukki piedāvā pilnīgu jumta sistēmu, kurā visi elementi ir savstarpēji saderīgi gan tehniski, gan vizuāli. Sistēmā ietilpst jumta segums, oriģinālie apdares elementi, lietusūdens novadīšanas sistēmas, jumta drošības sistēmas (kāpnes, laipas, sniega barjeras un stiprinājumi), ventilācijas risinājumi, kā arī visi nepieciešamie montāžas piederumi un stiprinājumi. Viena ražotāja sistēmiska pieeja nodrošina augstu kvalitāti, drošu ekspluatāciju, estētisku vienotību un ilgtermiņa garantijas visam jumtam.
Jumts, kas turpinās fasādē
Viens no spilgtākajiem mūsdienu arhitektūras virzieniem ir vienota materiāla izmantošana dažādās ēkas plaknēs. Arvien biežāk jumta līnija nemanāmi pāriet fasādē, radot harmonisku un monolītu arhitektūras tēlu.
Šī tendence ir veicinājusi arī Classic jumta lokšņu izmantošanu fasāžu apdarē, radot specializētus Ruukki Classic Design risinājumus. Vienots materiāls uz jumta un fasādes ļauj izcelt ēkas ģeometriju, radīt tīru, elegantu formu un piešķir būvei izteiksmīgu, mūsdienīgu raksturu.
Šāds risinājums ir īpaši iecienīts privātmājās ar skandināvisku arhitektūru, modernās villās, koka karkasa ēkās un sabiedriskās būvēs, kur būtiska ir arhitektūras viengabalainība.
Fasādes ar raksturu
Līdztekus vertikālo šuvju risinājumiem arvien lielāku popularitāti iegūst arī Ruukki Design fasāžu profili. Ne tikai industriālajos, bet arī privātmāju projektos arvien biežāk tiek izmantoti tādi profili kā Ruukki Design Venice S10, Ruukki Design Rome S34, Ruukki Design Tokyo S18. Ruukki Design profili kopā ar papildu nosegelementiem veido minimālisma stilā ieturētas fasādes ar daudzveidīgām faktūrām, līnijām un ēnu spēlēm. Rezultāts ir vizuāli izteiksmīga, taču eleganta arhitektūra, kur katra detaļa papildina ēkas kopējo tēlu.
Arvien biežāk fasāde kļūst par ēkas vizītkarti, tādēļ arhitekti novērtē iespēju kombinēt dažādus profilus, montāžas virzienus un materiālus, veidojot unikālus risinājumus katram projektam.
Plašas dizaina iespējas
Ruukki dizaina profili piedāvā plašu profilu formu, krāsu un materiālu izvēli. Pieejami dažādi augstas kvalitātes pārklājumi, elastīgi piegādes risinājumi un materiāli, piemēram, tērauds, alumīnijs un īpaši laikapstākļu iedarbībai noturīgais Cor-Ten tērauds.
Dažādās montāžas iespējas ļauj projektēt fasādes ar horizontālu, vertikālu vai kombinētu ritmu, radot arhitektūru, kas pielāgojas gan apkārtējai videi, gan ēkas funkcijai. Bez ārējām fasādēm dizaina profilus iespējams izmantot arī interjeros – sienu apdarē un iekaramajos griestos, radot vienotu dizaina valodu visā ēkā.
Sistēma ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu vienkāršu un ātru montāžu, augstu izpildījuma kvalitāti un ilgmūžīgu rezultātu.
Izvēle ilgtspējīgai nākotnei
Ilgtspējība mūsdienās ir kļuvusi par vienu no būtiskākajiem kritērijiem būvniecībā. Gan privātie pasūtītāji, gan lielo projektu attīstītāji arvien biežāk izvēlas materiālus, kas samazina ēkas ietekmi uz vidi visā tās dzīves ciklā.
Tērauds ir viens no pasaulē visvairāk pārstrādātajiem būvmateriāliem, un visi Ruukki materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Arī pēc vairāku desmitgažu kalpošanas tērauda izstrādājumi kļūst par vērtīgu izejmateriālu jaunu produktu ražošanā.
Ruukki ilgtspējas attīstība iet vēl soli tālāk, piedāvājot arī Ruukki® LowCarbon risinājumus, kuru ražošanā izmantots tērauds ar ievērojami samazinātu CO₂ emisiju apjomu. Tas ļauj arhitektiem un attīstītājiem īstenot projektus, kas vienlaikus atbilst gan augstām estētiskajām prasībām, gan ilgtspējīgas būvniecības mērķiem.
Arhitektūra, kas saglabā vērtību
Kvalitatīva arhitektūra nav pakļauta īslaicīgām modes tendencēm. Tā ir pārdomāta materiālu izvēle, ilgmūžīgi risinājumi un uzmanība detaļām.
Ruukki jumtu un fasāžu sistēmas ļauj radīt ēkas, kurās tehniskā kvalitāte un dizains papildina viens otru. No elegantā Ruukki Classic jumta līdz izteiksmīgajiem Ruukki Design fasāžu profiliem – katrs risinājums ir radīts, lai kalpotu desmitgadēm un vienlaikus piešķirtu ēkai mūsdienīgu, pārlaicīgu raksturu.
Jo mūsdienu arhitektūrā jumts un fasāde vairs nav tikai ēkas ārējais apvalks. Tie ir elementi, kas veido ēkas identitāti, pievieno nekustamajam īpašumam vērtību un ļauj arhitektūras idejai pilnvērtīgi realizēties.