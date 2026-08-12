Birojs, kur GRIBAS ATGRIEZTIES
Labākā darba vide Rīgā
Darba vide, kur tiek domāts par cilvēku
Pēdējos gados neirozinātnes un darba vides pētījumi arvien skaidrāk apliecina, ka darba telpas tieši ietekmē mūsu pašsajūtu, koncentrēšanās spējas un radošumu. Troksnis, slikta ventilācija, auksta mākslīgā gaisma vai nepārdomāti plānots atvērtais birojs nogurdina. Savukārt dienasgaisma, kvalitatīva akustika, ergonomika un iespēja izvēlēties dažādas darba zonas palīdz domāt skaidrāk un strādāt produktīvāk.
Eiropas lielākajās pilsētās arvien biežāk veidojas jauni biznesa centri, kuros biroji, pakalpojumi, sabiedriskās telpas un pilsētvide saplūst vienotā ekosistēmā. Tie ir dzīvi kvartāli, kur cilvēki strādā, sporto, satiekas, iedzer kafiju, dodas pusdienās un aizkavējas arī pēc darba laika.
Pārvērtības notiek arī Rīgā. Pašā Daugavas krastā, Ķīpsalā, top "Preses Nama Kvartāls" – jauns un ambiciozs biznesa centrs ar jaunu izpratni par darba vidi. Tā vairs nav tikai biroju ēka, bet gan vesela pilsētas daļa, kur uzņēmumi, cilvēki un infrastruktūra veido saskanīgu un dzīvu urbāno organismu. Biznesa centra nodošana ekspluatācijā plānota jau 2026. gada nogalē.
Birojs, kur GRIBAS ATGRIEZTIES
Mūsdienīgs birojs ir kas vairāk par "darba vietu". Tā ir uzņēmuma vizītkarte, iekšējās kultūras sastāvdaļa. Laikā, kad daudzi darbinieki var strādāt no mājām, birojam jāspēj piedāvāt vidi, kurā gribas uzturēties.
Ne velti pasaules labākie darba vides eksperti bieži atkārto frāzi "The office has to earn the commute" – birojam ir jāatsver vērtīgais laiks, ko pavadām ceļā uz to.
"VIDE, KAS GĀDĀ PAR DARBINIEKU LABSAJŪTU, IR STRATĒĢISKS IEGULDĪJUMS UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBĀ."
Birojs, kur gribas atgriezties
Tieši tāpēc jaunās paaudzes biroji vairs netiek projektēti pēc principa "viens risinājums visiem". Tos veido kā dažādu darba ritmu vidi: ar klusām koncentrēšanās zonām, sadarbības telpām, nelielām videokonferenču kabīnēm un lounge tipa atpūtas vietām. Darbinieki dienas gaitā var pārvietoties pa biroju un apmesties tajās telpās, kas konkrētajā brīdī vislabāk atbilst viņu darba vajadzībām.
Šī pieeja nolasāma jau "Preses Nama Kvartāls" arhitektūrā. Stiklotās fasādes maksimāli izmanto dienasgaismu, bet pilna augstuma stikla starpsienas ļauj tai ieplūst visā birojā. No augšējiem stāviem paveras panorāmas skats uz Daugavu, Vecrīgas torņiem un Rīgas jumtiem – ainava, kas ikdienas darba ritmam piešķir pavisam citu perspektīvu.
Ziemeļvalstu estētika un ilgtspējīga domāšana
"Preses Nama Kvartāls" arhitektūras koncepciju veido Latvijas arhitektu birojs "Arhis Arhitekti" sadarbībā ar Dānijas "Arrow Architects".
Šiem nozares profesionāļiem ir izdevies radīt Ziemeļvalstu arhitektūras valodā balstītu vidi, kur priekšplānā izvirzīti ilgtspējīgi materiāli, energoefektivitāte un elastīgi telpu risinājumi.
Pirmā ēka – 11 stāvu A klases biroju centrs – piedāvās vairāk nekā 26 000 kvadrātmetru biroju platības vairāk nekā 2500 darbiniekiem, ar iespējām nomāt telpas no 127 līdz 2500 kvadrātmetriem vienā stāvā.
Taču projekta nolūks ir izvērsties ārpus biroju sienām – blakus top daudzfunkcionāla ēka ar restorāniem, kafejnīcām, sporta klubu, ikdienas pakalpojumiem un autostāvvietu. Zaļās terases un publiskās ārtelpas iecerētas kā vieta neformālām tikšanās reizēm, spontānai ideju apmaiņai un atpūtai.
Birojs kvalitatīvai dzīvei
Pasaules uzņēmumi, tostarp Apple, Google un Microsoft, jau sen biroju neuztver tikai kā vietu, kur novietot darba galdu. Vide, kas gādā par darbinieku labsajūtu, ir stratēģisks ieguldījums uzņēmuma attīstībā, jo tieši tā veido cilvēku pieredzi, piederības sajūtu un vēlmi sadarboties.
Arī "Preses Nama Kvartāls" filozofija balstās šajā domāšanā. Turpat līdzās biroju telpām darbiniekiem būs pieejams sporta klubs, restorāni, skaistumkopšanas un medicīnas pakalpojumi. Mūsdienu satiksmes vajadzībām atbilst projektā paredzētā veloinfrastruktūra, elektroauto uzlādes vietas un ērta piekļuve sabiedriskajam transportam, lidostai un Rīgas centram. Tas viss ļauj daudz elastīgāk organizēt darba dienu un samazina laiku, ko ikdienā pavadām ceļā.
Arvien svarīgāka kļūst arī uzņēmuma identitāte. Jaunais kvartāls uzņēmumiem piedāvā iespēju veidot individuālu biroju vidi un pat ēkas mēroga zīmolvedību, padarot biroju par daļu no sava stāsta.
Birojs kvalitatīvai dzīvei
Jaunais Rīgas biznesa centrs
Atšķirībā no citām Baltijas galvaspilsētām Rīgā ilgu laiku ir trūcis starptautiskiem standartiem atbilstošu A klases biroju. "Preses Nama Kvartāls" šo situāciju maina, piedāvājot visās nozīmēs mūsdienīgu – ilgtspējīgu, tehnoloģiski gudru un uz cilvēku orientētu – darba vidi.
Iespējams, tieši tas ir būtiskākais secinājums. Nākotnes birojs nav uzņēmuma vienkārši noīrētas telpas – tā ir vide, kas palīdz piesaistīt talantus, stiprināt uzņēmuma kultūru un vienlaikus padarīt darba dienu kvalitatīvāku ikvienam, kurš tajā ienāk.
Jo birojs vairs nav tikai vieta, kur strādāt. Tas kļūst par vietu, kur gribas atgriezties.