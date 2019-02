Austrumu iedvesmots vīriešiem, "Paco Rabanne" vilinājums un jaunums matu toņa atsvaidzināšanai

Ekskluzīvas rūpes par matiem

Tagad arī pie mums plašā klāstā pieejami pazīstamā modes nama Balmain Paris matu zīmola Balmain Hair Couture produkti matu kopšanai un veidošanai, kā arī matu aksesuāri, kosmētikas somiņas, matu veidošanas elektronika un profesionālie frizieru piederumi. Zīmolam Balmain Hair Couture ir vairāk nekā 40 gadu vēsture, un tas ir labi pazīstams modes šovu un foto sesiju aizkulisēs. Cenas no € 21,50.

Toņa un stila atsvaidzināšanai

Schwarzkopf Professional sausie matu šampūni Osis+ Boho Rebel ar pigmentiem radīti blondu, brūnu un tumšu matu vajadzībām. Īpaša krāsu tehnoloģija ļauj līdzeklim saplūst ar matu krāsu, tāpēc tas der kā sakņu toņa koriģēšanai, kā frizūras piepacelšanai un fiksācijai. Mati nav pārslogoti, un tajos nepaliek nosēdumi. Lielisks veids, kā atsvaidzināt matu sakārtojumu, kad vien tas nepieciešams! € 15,15 (300 ml).

Oda rozei

Veidojot jauno aromātu Rose Rouge, modes nams Van Cleef & Arpels ir izvēlējies gluži vai botānisku pieeju, radot savu atšķirīgo rozi. Aromāta iesākumā rozes aicinājums atveras ar augļu akordiem un savijas ar upeņu absolūta un rozā piparu kombināciju. Sirds un pamata notīs slēpjas Turcijas rozes esence, kakao absolūts, pačūlija un vetivera koksne. Šīs smaržas raksturo sievieti, kuras iekšējā būtība slēpj daudz vairāk, nekā vēsta āriene.

Erotisks vilinājums

Paco Rabanne sieviešu smaržas Pure XS For Her ir uzmundrinošs ziedu aromāts, kuru parfimērs Kventīns Bišs radīja, iedvesmojoties no ceļojuma uz Reinjonas salu. Viņš pats to dēvē par izteikti erotisku smaržu, kuru raksturo viegli reibinošās ilang-ilanga, popkorna, saldās vaniļas un sandalkoka notis. Asociatīvi tās ved gluži vai uz Ēdenes dārzu – un tā vien mudina nogaršot aizliegto augli… € 85 (EDP, 50 ml).

Leģendas atdzimšana

Leģendārais aromāts Moustache, kuru pirms 70 gadiem radīja slavenais parfimērs Edmonds Rudņicka, piedzīvojis jaunu transformāciju. Mandarīni un sārtās ogas ieskicē augļainu, pikantu un intriģējošu sižeta līniju, Bulgārijas roze un Atlasa kalnu ciedrs izspēlē rotaļu ar vīrišķīgajiem un sievišķīgajiem kodiem, bet pačūlija uzjundī tās saknēs mītošo kampara akcentu. Vīrišķo briedumu aromātam piešķir dziļas, aizraujošas un jutekliski karstas koksnes notis. € 69,99 (EDT, 75 ml).

Foto: Publicitātes foto

Austrumu iedvesmots aromāts

S.T. Dupont jaunais aromāts vīriešiem Be Exceptional Gold aizved ceļojumā uz Austrumiem, ko piepilda tūkstoš un viena jutekliska smarža. Aromāts atveras ar ģerānijas un mandarīna svaigumu, to sakarsē melnie pipari, paverot ceļu ziedu un koksnes akordam sirds notīs, kur lavanda savijas ar ciedra koksni. Pamata notīs pačūlija un sandalkoks uzbur ļoti intensīvu aromāta izskaņu.