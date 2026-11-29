Vecākiem, kuri pašnāvību dēļ zaudēja bērnus, būs pieejama bezmaksas atbalsta grupa
Vecākus, kuri zaudējuši bērnus pašnāvībās, var pieteikties bezmaksas sērojošo vecāku grupā, kas sāks darboties 2. decembrī, liecina vietnē "Dzīve un sēras" publicētā informācija.
Grupā speciālista vadībā būs iespēja satikt citus vecākus ar līdzīgu pieredzi, dalīties savās izjūtās vai vienkārši būt kopā ar cilvēkiem, kuri saprot piedzīvoto. Organizatori sola nodrošināt cieņpilnu, konfidenciālu un nevērtējošu vidi, kurā ikviena pieredze ir svarīga.
Kā norāda grupas rīkotāji, bērna zaudējums pašnāvībā vecākiem ir ļoti smags pārdzīvojums, kas var radīt daudz sāpju, jautājumu un izjūtu, par kurām ne vienmēr ir viegli runāt.
Grupas tikšanās paredzētas no šā gada 2. decembra līdz nākamā gada 30. janvārim no plkst. 18 līdz 20. Kopumā plānotas desmit tikšanās, no kurām pirmās deviņas notiks attālināti trešdienās, un noslēdzošā tikšanās paredzēta klātienē 30. janvārī Torņakalna ielā 5, Rīgā. Otrā sērojošo vecāku grupa, kurai vēl nevar pieteikties, notiks no nākamā gada 26. maija līdz 31. jūlijam.
Psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu "Dzīve un sēras" nodrošina nodibinājums "Torņakalna fonds". Pakalpojums paredzēts, lai nodrošinātu profesionālu un pieejamu atbalstu ģimenēm pēc bērna zaudējuma. Tas ietver dažādus sērošanas atbalsta pasākumus, speciālistu apmācības un sadarbību ar institūcijām.
Kur vērsties krīzes situācijā?
● Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukums 112
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● Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – pacientu pieraksta tālrunis 67080112, psihiatriskās konsultācijas dežūrtālrunis 25428561
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – klīnika “Veldre” ar dienas stacionāru (Rīga, Veldres iela 1A, Vidzemes priekšpilsēta) 67080112; klīnika “Pārdaugava” (Rīga, Viļa Plūdoņa iela 1) 67715108
● Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” (Rīga, Tērbatas iela 69) – skalbes@skalbes.lv, pieņemšana ar iepriekšēju pierakstu 24551700
● Bezmaksas krīzes tālruņi pieaugušajiem, kas pieejami visu diennakti, 116123, 67222922 un 27722292