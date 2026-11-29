Ārsti Ronijai prognozēja vien deviņus dzīves gadus. Nu viņai ir 11, un ģimenei ļoti nepieciešama līdzcilvēku palīdzība
Helēna no Saulkrastiem dara visu, lai viņas smagi slimā meitiņa Ronija piedzīvotu tikpat krāsainu un piedzīvojumiem bagātu bērnību kā citi bērni. Taču reizēm ar mammas neizmērojamo mīlestību vien nepietiek, un te varam palīdzēt mēs.
11 gadu vecajai Ronijai retas slimības dēļ nepieciešama nepārtraukta aprūpe un īpaši palīglīdzekļi, un ģimene cenšas, lai diagnoze nekļūtu par šķērsli kopīgiem piedzīvojumiem. Taču aiz šiem prieka brīžiem slēpjas arī ikdienas grūtības un liela vajadzība pēc sabiedrības atbalsta.
Ronija ir vecākā no trim bērniem. Vecāki gādā, lai viņa kopā ar brāli un māsu piedzīvotu bērnības priekus – dotos ceļojumos un izmēģinātu dažādas aktivitātes. Ronija ir smalka auguma, ar gariem, kupliem matiem, un dzimšanas dienās kopā ar mammu dodas uz Rīgu, lai matos iekrāsotu krāsainas šķipsnas. Ronijai ir reta neiroloģiska slimība – lisencefālija, kas izraisījusi smagus attīstības un veselības traucējumus. Bērnam nepieciešama nepārtraukta aprūpe, rehabilitācija un arī pielāgoti tehniskie palīglīdzekļi. Šogad ar “Labsirdības misijas” atbalstu ģimene iegādājusies ratus, kas atvieglo Ronijas pārvietošanu. Šādi palīglīdzekļi atslogo ikdienu, taču to iegāde bieži paliek uz pašu vecāku pleciem. “Mēness aptiekas” un Latvijas Bērnu fonda programmā “Labsirdības misija” atbalsts palīglīdzekļu iegādei sniegts jau 17 ģimenēm, bet šobrīd palīdzība nepieciešama vēl 17 bērniem.
Ļaut savam bērnam just prieku
“Mēs dzīvojam pēc principa – ja kaut kas tiek māsai un brālim, tad būs arī Ronijai. Cenšamies ievērot tās lietas, kas būtu viņas ikdienā, ja viņa būtu vesela. Mums nekad nav ienācis prātā ar pārējiem bērniem doties ceļojumā un atstāt viņu mājās. Kāpēc lai mēs viņu neņemtu līdzi? Kopā esam darījuši dažādas aizraujošas aktivitātes – apmeklējuši akvaparku, braukuši ar rodeļiem. Tāpat reizēm spēlējam ķerenes – es skrienu kopā ar Roniju ratos un ķeram pārējos bērnus,” stāsta Ronijas mamma Helēna.
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Helēna atzīst, ka ne vienmēr ir viegli saprast, kas Ronijai patīk, tomēr viņa cenšas meitai nodrošināt pēc iespējas dažādāku pieredzi. Tāpat kā citiem bērniem, arī Ronijai ir savas patikšanas un nepatikšanas – viņai garšo saldumi un sulas, patīk karstas vannas, bet auksts ūdens un frikadeļu zupa gan nav pa prātam. Arī krāsainās matu šķipsnas un auskari ir daļa no mammas centieniem ļaut meitai piedzīvot bērnību.
Apziņa, ka katra kopā pavadītā diena ir īpaši vērtīga
“Meitas pamata diagnoze ir pirmā tipa lisencefālija, kas nozīmē, ka viņas smadzeņu krokas nav attīstījušās pietiekami dziļas. Ar laiku attīstījās epilepsijas lēkmes, kas pastiprinājās pēc trīs gadu vecuma un atņēma līdz tam apgūtās prasmes,” stāsta Helēna.
Saskaroties ar grūtībām Latvijā rast risinājumu meitas veselības problēmām, ģimene, fizioterapeita mudināti, vērsās kādā klīnikā Vācijā, par kuru uzzināja no citu vecāku pieredzes. Klīnikā Roniju bija gatavi uzņemt padziļinātai izmeklēšanai un terapijai, lai mazinātu epilepsijas lēkmes un uzlabotu viņas dzīves kvalitāti, bet ārstēšanai bija nepieciešami 80 000 eiro.
“Kad ieraudzīju vajadzīgo summu, domāju, ka to savākt nebūs iespējams. Turklāt šis brauciens balstījās mūsu pašiniciatīvā,” stāsta Helēna. Viņa atzīst, ka Latvijā ģimene dažkārt izjutusi nepietiekamu atbalstu no speciālistiem, lai Ronijai palīdzētu. “Līdzīgi kā veciem cilvēkiem aicina paskatīties pasē, arī mūsu situācijā bieži pirmais jautājums ir: „Ko jūs gribat ar tādu bērnu?” Arī tad, kad Ronija bija zīdainis un mēs meklējām palīdzību, rekomendāciju nebija. Ir sajūta, ka Latvijā neesam gatavi šādiem bērniem,” pauž Helēna.
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Ar vecāku neatlaidību un ziedotāju atbalstu līdzekļus izdevies savākt. Ārstēšana Vācijā ievērojami uzlaboja Ronijas stāvokli – epilepsijas lēkmes ir manāmi mazinājušās, un ārstiem izdevās atrisināt arī citas veselības problēmas. Ģimene šo pieredzi vērtē kā ļoti nozīmīgu.
“Ar Ronijas diagnozi ir skaidrs, ka viņas mūžs nebūs tāds, kā tas ir citās ģimenēs, kad bērni pārdzīvo savus vecākus. Ārstu prognozes Ronijas dzīvildzei bija 9 gadi, un šobrīd viņai ir 11. Zinu, ka priekšā gaidāms ārkārtīgi smags laiks. Esam izdarījuši visu iespējamo, lai uzlabotu viņas dzīves kvalitāti šobrīd,” pieredzē dalās Helēna.
Aprūpe un palīglīdzekļi – ikdienas nepieciešamība, nevis greznība
“Ronija ir pilnībā aprūpējams bērns. Es negaidu, ka viņa kādreiz dzīvē sāks staigāt, taču ir nepieciešama nepārtraukta uzturošā rehabilitācija, lai viņas stāvoklis nepasliktinātos. Ne visi fizioterapeiti var strādāt ar tik smagiem bērniem. Šobrīd esam atraduši pieredzējušu speciālisti, kura savu darbu dara ar sirdi un dvēseli. Meitai nepieciešamas vismaz trīs nodarbības nedēļā. Šobrīd tās apmaksā no iepriekš saziedotajiem līdzekļiem, taču finansējums šim mērķim kādā brīdī beigsies,” stāsta Ronijas mamma.
Ģimenei vajadzīgs arī lielāks praktiskais atbalsts. Pēdējo 1,5 gadu ģimeni apmeklē aprūpētājs. “Es gribu būt viņas mamma, man nevajag, lai par viņu rūpējas kāds cits. Taču Ronijas aprūpei nepieciešamas īpašas zināšanas un pieredze darbā ar bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Ja meitai vajag aprūpētāju, es viņu meklēju pati. Izmaksas ir ārkārtīgi lielas, bet valsts atbalsts šajā jautājumā – nepietiekams. Ja tas būtu lielāks, vairāk cilvēku izvēlētos šādu darbu,” vērtē Helēna.
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Ronijai ir pienākums apmeklēt skolu un apgūt deviņu klašu izglītību. “Bērni ir dažādi, bet no mūsu pieredzes varu teikt, ka parastā skolā iekļaujošā izglītība nestrādā. Lai arī mums nodrošina speciālo pedagogu, Ronija nav spējīga mācīties. Cits stāsts, ja tā ir specializēta skola šādiem bērniem, kur mācās tikai viņi un ir pieejami speciālisti, dažādas terapijas. Es varētu lūgt skolai fizioterapijas, smilšu terapijas un citu atbalstu, bet zinu, ka skola to gluži vienkārši nevar nodrošināt,” stāsta Ronijas mamma.
Ikdienas aprūpe un došanās uz rehabilitācijas nodarbībām prasa regulāru bērna pārvietošanu, tādēļ svarīgi ir arī pielāgoti tehniskie palīglīdzekļi. “Man vajadzēja ratus, kurus varētu turēt automašīnā, lai varētu kopā ar Roniju doties ikdienas gaitās. Ar “Labsirdības misijas” atbalstu saņēmām ratus, kas ir ļoti viegli, tos var izcelt ar vienu roku. Un tas ir būtiski, jo vienā brīdī pacelt tik smagus ratus, kādi mums bija iepriekš, un Roniju kļuva fiziski neiespējami.”
Lai gan šie rati nav paredzēti ilgstošai sēdēšanai, tie būtiski atvieglo ģimenes ikdienu. Taču šādu palīglīdzekļu iegāde nereti paliek uz pašu vecāku pleciem, turklāt izmaksas ir lielas.
Darīt visu, lai Ronija savu mūžu nodzīvotu iespējami labi
“Sākums ar Roniju bija ļoti grūts. Man bija smagi pieņemt faktu, ka tas ir noticis ar mani. Grūti pateikt, kurā brīdi tas mainījās. Tagad es viņu nestu uz pleciem un rādītu visai pasaulei,” stāsta Helēna, piebilstot, ka tā arī izpaužas beznosacījumu mīlestība. “Esmu nolikusi savu dzīvi malā, bet spēku rast palīdz sajūta, ka esmu meitas rokas un kājas. Kurš gan cits viņai var palīdzēt?”
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Lūgt un saņemt palīdzību nav bijis viegli. “Pēc ziedojumu vākšanas ārstēšanai Vācijā piedzīvojām negācijas. Šķiet, ka mūsu sabiedrībā valda uzskats – ja tev nepieciešama palīdzība, vēlams, lai esi trūcīgs, tev nekas nepieder. Taču jebkurai ģimenei ir tiesības uz pilnvērtīgu dzīvi,” pieredzē dalās Helēna.
“Parunājot ar citiem vecākiem, sapratu, ka daudzi, kas publiski vākuši līdzekļus savu bērnu ārstēšanai, ir gājuši cauri līdzīgām pieredzēm,” norāda Helēna, uzsverot, ka nozīmīga ir sabiedrības izpratne un attieksme vienmēr veidojas ģimenē. “Ikdienā man nepatīk daudz par mūsu pieredzi runāt. Padalos ar draudzeni, kurai arī īpašais bērns. Ja kaut kur eju, man gribās būt tam parastajam cilvēkam, nevis visu laiku uzsvērt, kas manā ģimenē ir neparasts.”
Noslēgumā Helēna norāda, ka neskatoties uz visu piedzīvoto, ģimenes ieguldījums ir bijis tā vērts: “Zinu, ka meitas labā esmu izdarījusi visu iespējamo, lai viņa savu mūžu nodzīvotu iespējami labi.”
Par “Labsirdības misiju”
“Mēness aptiekas” sadarbībā ar “Latvijas Bērnu fondu” īstenotā “Labsirdības misija” sniedz atbalstu situācijās, kad valsts kompensācijas apmērs nav pietiekams vai pieejams, lai nosegtu bērnu ar funkcionāliem traucējiem individuālajām vajadzībām piemērotus tehniskos palīglīdzekļus. “Mēness aptiekas” un līdzcilvēku ziedojumi palīdzējuši tehniskos palīglīdzekļus sagādāt jau 17 bērniem. Šobrīd rindā gaida vēl 17 ģimenes, kuru atbalstam nepieciešami vairāk nekā 32 000 eiro.
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Nereti nepieciešami vairāki palīglīdzekļi – bērniem augot, viņu vajadzības strauji mainās. Dažkārt ierobežojumus rada apkārtējā vide, un piemērots palīglīdzeklis var sniegt iespēju pārvietoties, izkļūt no mājas, apmeklēt skolu, rehabilitācijas nodarbības. Piemērots palīglīdzeklis ļauj ne tikai bērnu droši aprūpēt mājās, bet arī pasargā vecākus no pārslodzes.
Novembrī atklāta jauna iespēja iesaistīties – vairākās "Mēness aptiekās" un e-menessaptieka.lv var iegādāties īpaša dizaina antistresa bumbiņas citrona formā. No katra pārdotā citrona visus ieņēmumus pēc nodokļu nomaksas – 3,18 eiro – novirza ģimeņu atbalstam “Labsirdības misijā”.
Programmas ietvaros kopš 2025. gada septembra palīdzību saņēmuši 17 bērni, kuriem kopumā piešķirti 20 tehniskie palīglīdzekļi. Programmas īstenošanai līdz šim saziedoti 39 224,62 eiro, no kuriem lielāko daļu veido “Mēness aptiekas” ziedojumi.
Ronijas stāsts ir tikai viens no daudziem. Šobrīd vēl 17 ģimenes Latvijā gaida palīdzību, lai saviem bērniem nodrošinātu tik ļoti nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus. Tam vajadzīgi vairāk nekā 32 000 eiro. Ikviens no mums var palīdzēt šiem bērniem piedzīvot vairāk prieka, atvieglot viņu ikdienu un sniegt atbalstu vecākiem.
Ziedot iespējams Latvijas Bērnu fonda mājaslapā lbf.lv/atbalsts-gimenem vai ziedojumu kastītēs "Mēness aptiekās". Arī neliels ziedojums var palīdzēt būtiski mainīt kāda bērna ikdienu.