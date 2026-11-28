“Es ļoti vēlos dzīvot, būt kopā ar bērniem un ģimeni”. Valsts nekompensē zāles, kas var glābt Tatjanas Azarenko dzīvību, bet "ziedot.lv" kampaņā ir iespējams palīdzēt!
“Es ļoti vēlos dzīvot, būt kopā ar saviem bērniem un ģimeni”. Ar šādu izmisuma pilnu lūgumu pēc palīdzības vēršas Jūrmalas iedzīvotāja Tatjana Azarenko, kura sirgst ar krūts vēzi 4. stadijā, bet valsts atteikusi kompensēt ārstēšanai nepieciešamo zāļu izmaksas. Vietnē Ziedot.lv notiek ziedojumu vākšana Tatjanas ārstēšanai, un viņa nezaudē cerību.
“Es ļoti vēlos dzīvot, būt kopā ar saviem bērniem un ģimeni, redzēt viņu dzīvi un dalīties ar viņiem svarīgajos dzīves mirkļos. Es vēlos būt blakus savam vīram un savai ģimenei. Situāciju vēl smagāku padara tas, ka mūsu ģimenē ar smagu onkoloģisku slimību vienlaikus cīnāmies mēs abi ar vīru. Viņam ir diagnosticēts kuņģa vēzis IV stadijā ar slimības izplatību un metastāzēm, un arī viņam ir nepieciešama ārstēšana. Mans vīrs ir vienīgais, kurš strādā. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, taču paši vairs nespējam segt tik dārgas un regulāras ārstēšanas izmaksas. Tāpēc no visas sirds lūdzu jūsu palīdzību, lai es varētu turpināt ārstēšanu un dzīvot,” par savu smago situāciju stāsta Tatjana.
“Pašlaik saņemu ārstēšanu ar medikamentu “Enhertu”, kas sniedz pozitīvus rezultātus un dod man cerību dzīvot. Diemžēl valsts atteica šo zāļu kompensāciju. Vienas infūzijas izmaksas ir 3912,72 eiro, un ārstēšana nepieciešama ik pēc trim nedēļām,” raksta Tatjana. “No visas sirds lūdzu Jūs publicēt manu dzīvesstāstu savā portālā un Facebook lapā, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzinātu par manu situāciju. Jūsu atbalsts varētu palīdzēt man turpināt dzīvībai nepieciešamo ārstēšanu.”