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Jaunākais pētījums pārsteidz: kafijas lietotāju zarnās atklātas trīs būtiskas īpatnības
Daudziem rīta kafijas tasīte nav tikai veids, kā pamodināt miegaino prātu – tā arī aktivizē gremošanas sistēmu, liekot dažiem kafijas cienītājiem nekavējoties doties uz tualeti. Lai noskaidrotu, kas notiek mūsu organismā pēc regulāras kafijas lietošanas, zinātnieki gremošanas traktā ievadīja nelielu sensoru.
Pētnieki no Kopenhāgenas Universitātes nolēma noskaidrot, kā kafijas lietošana uzturā ir saistīta ar izmaiņām zarnu darbībā. Viņus galvenokārt interesēja muskuļu kontrakcijas, kas virza pārtiku un organisma atkritumvielas cauri gremošanas traktam. Šīs saiknes izpratne varētu sniegt pilnīgi jaunas zināšanas par gremošanas procesiem un norādīt uz dabiskiem veidiem, kā atvieglot aizcietējumus.