Vai kafijas ēra tuvojas beigām? Matča, sēnes un jaunā rīta enerģijas revolūcija
Kafija jau izsenis ir bijusi neapstrīdama rīta rutīnas zvaigzne, taču tās valdīšanas laiks, iespējams, tuvojas beigām. Vēl nesen kafijas pupiņu trūkums varēja izjaukt visu rīta cēlienu.
Mūsdienās tomēr kafijas pupiņas, kafijas tasītes un kafijas dzirnaviņas arvien biežāk dala uzmanību ar rīta matču, matē tēju un, jā, pat sēnēm!
Kāpēc tā? Vai šie dzērieni piedāvā ko tādu, kā nav kafijai? Vai šādu alternatīvu popularitātes pieaugums varētu nozīmēt mūsu ikdienas kafijas tases beigas? Ielūkosimies kofeīna pasaulē, kurai ir maz kopīga ar kafiju — vai kafijā, kurai ir maz kopīga ar kofeīnu. Vai briest revolūcija? Vai tomēr, neskatoties uz visiem pārbaudījumiem, tendencēm un likstām, kafija joprojām ir neapstrīdams karalis?
No matčas līdz sēnēm: vai kafijai ir uzradies cienīgs pretinieks?
Nesenais alternatīvo kofeīna avotu popularitātes pieaugums varētu radīt iespaidu, ka tas ir kaut kas jauns. Patiesībā cilvēki jau gadsimtiem ilgi ir meklējuši dažādus dzērienu pagatavošanas veidus. Ziemeļamerikas pamatiedzīvotāji baudīja kofeīnu saturošu dzērienu, kas gatavots no grauzdētām yaupon holly auga lapām un kātiem. Ir dokumentēts, ka vācieši jau 1793. gadā malkoja kafijas aizstājēju, kas pagatavots no grauzdētiem un maltiem turku zirņiem. Otrā pasaules kara laikā, kad īstu kafiju bija grūti dabūt, cilvēki iztika ar miežu vai cigoriņu „kafiju“.
Daži no mūsdienu populārākajiem dzērieniem, kas nav kafija, ir vienkārši modernas versijas dzērieniem, kas pastāvējuši daudz ilgāk nekā mēs. Tālāk mēs tuvāk aplūkosim četrus no tiem: tā ir matča, caffè d'orzo, cigoriņi un jaunākais modes kliedziens — sēņu kafija.
1. Matča
Jūs droši vien esat dzirdējuši par matču — un, ja neesat, kur jūs esat bijuši pēdējos dažus gadus?! Matča, kas pazīstama ar savu koši zaļo krāsu, tiek iegūta no tā paša auga, no kura gatavo zaļo tēju. Tomēr atšķirībā no tās šī veida tēja tiek audzēta ēnā, samalta smalkā pulverī un putota, nevis plaucēta. Matčā ir arī vairāk kofeīna nekā parastajā zaļajā tējā: patiesībā, saturēt līdz pat 44 mg kofeīna uz gramu, tā var pat sacensties ar dažām kafijām.
Matčai ir kaut kas tāds, kā nav kafijai. Tā ir L-teanīns — aminoskābe ar nomierinošām un stresu mazinošām īpašībām. Apvienojot kofeīna sniegto enerģijas lādiņu ar L-teanīna nomierinošo iedarbību, tiek iegūts vienmērīgs un ilgstošs efekts bez nervozitātes vai pēkšņa enerģijas izsīkuma, kas bieži raksturīgs parastajai kafijai. Pie garšas, protams, var nākties pierast... Taču pagatavojiet matčas latti, un, iespējams, sapratīsiet, kāpēc tā ir tik iecienīta.
2. Cigoriņu kafija un caffè d'orzo
Grauzdēti graudi grauzdētu kafijas pupiņu vietā? Šāds piedāvājums var izklausīties dīvaini, taču itāļi to ir ļoti iecienījuši. Miežu kafija, kas pazīstama kā caffè d'orzo, ir neatņemama Itālijas kafejnīcu sastāvdaļa, kur to pasniedz kā bezkofeīna alternatīvu vai kafijas aizstājēju bērniem. Daudzi vietējie baristas to gatavo tieši iekārtā, kas ir pusautomātiskais kafijas automāts, savukārt mājās gatavotas kafijas cienītāji izmanto tā saukto orziera: tā ir espresso kafijas kanna, kas īpaši paredzēta miežiem.
Vēl viena populāra izvēle tiem, kuri vēlas samazināt kofeīna patēriņu, ir cigoriņu kafija. To gatavo no kaltētām un maltām cigoriņu saknēm, iegūstot dzērienu, kas pārsteidzoši līdzinās ierastajai kafijai. Turklāt tā satur inulīnu — šķiedrvielu, kuras nav parastajā kafijā un kas uzlabo gremošanu. Daži pētījumi liecina arī par cigoriņu pretiekaisuma potenciālu. Tomēr dzeriet to mērenībā: inulīns ir noderīgs nelielās devās, bet lielāks tā daudzums var izraisīt vēdera pūšanos.
3. Sēņu kafija
Matča jau kādu laiku ir ļoti populāra, mieži un cigoriņi kā kafijas aizstājēji tiek izmantoti jau gadiem... Vēl viens alternatīvs dzēriens, kas joprojām iegūst popularitāti, ir sēņu kafija. Pašu sēņu potenciālās priekšrocības nav nekāds jaunums: tradicionālajā ķīniešu medicīnā tās tiek izmantotas jau tūkstošiem gadu, un tādas sēnes kā lauvaskrēpes, kordiceps un reiši tagad tiek plaši izmantotas arī Rietumu pasaulē.
Kāda te saistība ar kafiju? Pēdējā laikā tirgu ir pārpludinājuši kafijas un ārstniecisko sēņu maisījumi. Lielākajā daļā no tiem kafija joprojām ir viena no sastāvdaļām, taču kopējais kofeīna saturs šādā maisījumā ir zemāks, un kaltētu un maltu sēņu pievienošana rada intriģējošas garšas notis.
Kā ir ar ieguvumiem veselībai? Te ir viens āķis: nav konkrētu pierādījumu, ka sēņu uzturvērtība saglabājas pēc to apstrādes un iejaukšanas rīta kafijas tasītē. Ja meklējat uzturvielas, sēnes labāk patērēt veselas. Taču, ja vēlaties samazināt kofeīna patēriņu, sēņu kafija noteikti palīdzēs.
Dzert vai nedzert kafiju?
Tātad, vai jums vajadzētu atteikties no ikdienas kafijas tases par labu kādai alternatīvai? Ja esat apmierināti ar savu kafijas dzeršanas ieradumu, tam patiesībā nav iemesla: arī pašai kafijai ir ievērojamas priekšrocības veselībai. Taču nav arī iemesla nepamēģināt ko jaunu! Ļaujieties nelielam garšas piedzīvojumam. Mēs apsolām, ka uzticamās kafijas dzirnaviņas neiebildīs, ja reizēm tajās samalsiet arī kādu sauju grauzdētu miežu.