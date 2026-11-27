Vai par veselības aprūpi nāksies maksāt vairāk? Valdība apņēmusies ieviest obligāto veselības apdrošināšanu
Valdība ir apņēmusies ieviest obligāto veselības apdrošināšanu, bet lēmums par šī modeļa finansēšanu vēl nav pieņemts, aģentūrai LETA ar padomnieces Gundegas Vārpas starpniecību pauda "Apvienotā saraksta" deleģētais veselības ministrs Normunds Staņēvičs (AS), lūgts skaidrot, vai jaunā modeļa ieviešana nozīmēs papildu maksājumus darba ņēmējiem vai darba devējiem, vai arī tiks ieviests pašlaik noteikto nodokļu maksājumu ietvaros.
Staņēvičs pēc apstiprināšanas vairākkārt ir uzsvēris, ka obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana ir viena no viņa un visas valdības kopīgām prioritātēm.
"Mans pirmais uzdevums ir kopā ar ekspertiem izstrādāt modeli, salīdzināt finansēšanas iespējas un ar aprēķiniem izvērtēt to ietekmi," pauž ministrs. Tikai tad, kad šis darbs būšot paveikts, priekšlikumi tiks nodoti politiskai un sabiedriskai apspriešanai, tad arī definējot, ko tas finansiāli nozīmēs iedzīvotājiem un darba devējiem.
Arī intervijā TV3 Staņēvičs izcēla obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas plānus, kam vajadzētu risināt pacientu pašu lielo maksājumu problemātiku. Pēc ministra vārdiem, šī apdrošināšana nozīmēšot, ka veselības aprūpē būs nodrošinātas pamatvajadzības mazāk aizsargātajai sabiedrības daļai, bet pacientiem, kas nemaksā nodokļus Latvijā, par veselības aprūpi būs jāmaksā papildus, kā arī tikšot "apvienoti veselības ārstniecības un aprūpes ceļi".
Uz Nacionālā veselības dienesta bāzes iecerēts izveidot fondu, kas aptvertu gan veselības, gan aprūpes funkcijas, nodrošinot pacientam vienotu ceļu no ģimenes ārsta līdz ārstēšanai slimnīcā un rehabilitācijai. Jaunais fonds varētu arī mainīt līdzšinējo veselības aprūpes finansēšanas principu, panākot, ka nauda seko pacientam.