Rinkēvičs aicina veselības ministru rast risinājumu kompensējamo medikamentu sistēmas uzlabošanai
Kompensējamo medikamentu sistēma ir jāuzlabo, uzskata Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aicinot "Apvienotā saraksta" deleģēto veselības ministru Normundu Staņēviču sagatavot risinājumu sistēmas uzlabošanai.
Kā informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Rinkēvičs ceturtdien Rīgas pilī tikās ar veselības ministru. Tikšanās laikā Valsts prezidents uzklausīja ministra redzējumu par valdības deklarācijā ietvertajiem mērķiem veselības aprūpes jomā, kā arī plānotos pasākumus nozares finansējuma jautājumu sakārtošanai un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai.
Rinkēvičs atzina, ka ir saprotams valdības uzstādījums pārskatīt izdevumus, lai mazinātu budžeta deficītu, vienlaikus sabiedrībai dotajos solījumos ir jādemonstrē virzība uz konstruktīvu risinājumu.
"It īpaši, ja runājam par pakalpojumiem un medikamentiem, kas saglabā cilvēka darbaspējas un nodrošina ilgāku iesaisti darba tirgū un ekonomisko aktivitāti kopumā," pauda Valsts prezidents.
Rinkēvičs uzsvēra, ka gan pacientu organizācijas, gan ārstu un slimnīcu biedrības akcentē vairākus izaicinājumus, kas ietekmē pieejamas un kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanu, ieskaitot nepietiekamu finansējumu, personāla trūkumu, garās pacientu rindas un ierobežotu zāļu pieejamību.
Valsts prezidents norādīja, ka veselības aprūpes problēmas ir ilgstošas un darbs pie to pakāpeniskas uzlabošanas ir mērķtiecīgi jāturpina. Rinkēvičs vērsa veselības ministra uzmanību uz jau iepriekš valdības un Saeimas pieņemtajiem lēmumiem veselības aprūpes jomā, kuriem jārod finansējums 2027. gada valsts budžetā un turpmākajos gados.
Tāpat Valsts prezidents aicināja turpināt darbu pie slimnīcu tīkla reformas, kā arī meklēt risinājumus veselības aprūpes personāla atalgojuma jautājuma sakārtošanai.