Imunitātei draudzīgās zāļu tējas iesaka augu pazinēja. Viena no tām pārsteigs ar savu garšu
Pirms sācies trakais vīrusu laiks, sāc dzert zāļu tējas. Katrs augs dod savu labumu cilvēka organismam, padarot to spēcīgāku, taču šoreiz godā celsim īpaši imunitātei draudzīgas drogas. Konsultē Vija Eniņa, farmācijas doktore, ārstniecības augu pazinēja.
Pirms ķeries pie tējas gatavošanas, atceries, ka ārstnieciska kursa veidā drogas drīkst lietot ne ilgāk kā divas nedēļas no vietas. Tad taisi vismaz mēnesi ilgu pārtraukumu un, ja nepieciešams, kursu vari atkal atkārtot.
Viršu ziedi. Viens no augiem, kas dāsni apveltīts ar miecvielām. Viršu ziediem piemīt nomierinoša un imunitāti stiprinoša darbība, un tēja sanāks ne tikai garšīga, bet arī skaistā krāsā. Turklāt viršu ziedu drogas iesaka lietot arī kā profilaktisku līdzekli pret audzējiem.
Ugunspuķe. Tēja ar patīkamu smaržu un garšu, kas spēcinās imunitāti un kavēs arī audzēju veidošanos. Ugunspuķi kā drogu plaši lieto Sibīrijā dzīvojošie, kur, kā zināms, ziemas ir izteikti bargas, tāpēc vajadzīga sevišķi liela izturība.
Islandes ķērpis. Populāra droga dažādu plaušu slimību ārstēšanai, bet japāņu zinātnieki izpētījuši, ka Islandes ķērpis palielina organisma aizsargspējas. Tātad – laba droga imunitātes stiprināšanai. Tāpat tas neļaus organismā veidoties sliktajām vēža šūnām. Tikai rēķinies, ka šai tējai būs patiešām rūgta garša.
Pelašķis. Ja vīrusu vai pat gripas laikā no rīta izdzersi pusglāzi svaigi pagatavotas pelašķu tējas, imunitāte būs uzfrišināta visas dienas garumā.
Izmēģini pīlādžogu tēju. Šī droga gan jālieto piesardzīgi, jo ietekmē gan asinsreci, gan asinsspiedienu. Taču, ja viss kārtībā ar šīm lietām, pīlādžogas būs viens no labākajiem karotīna jeb A provitamīna avotiem. Tātad ziemā neplaisās lūpu kaktiņi.
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Arī pirktās der
Ja nav sarūpēti pašiem savi zāļu tējas krājumi, arī aptiekās nopērkamie drogu maisījumi nav smādējami. Der ne tikai beramās tējas, bet arī maisiņos pildītie augu maisījumi. Kā saka Vija Eniņa, paciņās nopērkamo tēju drogas jau ir dozētas – viens maisiņš vienai krūzei. Galvenais, lai pildījums ir kvalitatīvs. Par tējas kvalitāti liecina gan tās krāsa, gan smarža, gan garša. Ja dzēriens garšīgs un aromātisks, viss kārtībā, jo “viltojums” diezin vai patiks tavām garšas kārpiņām tik labi kā īsta drogu tēja.
Laba tēja paciņās nozīmē arī to, ka drogas ir sasmalcinātas iespējami mazākās daļiņās, lai ekstrakcija notiktu ātrāk un labāk un dzērienā nokļūtu visas labās augu īpašības. Jo lielāki zariņi vai lapas, jo lēnāka ekstrakcija, un, ja maisiņu izņem no krūzes par ātru, daļa labo vielu nemaz nenokļūst dzērienā. Tieši tāpēc visas graudainās, cietās vai lielākas drogas ir jāpavāra, pārējās gan var tikai apliet ar verdošu ūdeni un ļaut ievilkties.
Kā vārīt?
• Gatavojot drogu uzlējumu ārstnieciskiem nolūkiem, parasti ņem ēdamkaroti drogu uz krūzi karsta ūdens, aplej un ļauj ievilkties 20–40 minūtes. Pēc tam divas vai trīs reizes dienā dzer pa puskrūzītei.
• Ikdienas tējas pagatavošanai ņem pa šķipsnai no katras drogas, aplej, ļauj ievilkties un dzer, cik sirds kāro. Izvilkumā būs visas labās vielas, kas šķīst ūdenī, – pēc kaltēšanas palikusī askorbīnskābe jeb C vitamīns, minerālvielas un citas.
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Kādas zālītes un cik daudz likt kopā?
Ja no katra drogu veida kanniņā ieliek mazu šķipsnu auga, nodarīt sev pāri nevar. Gatavojot ikdienas tēju, ir trīs nosacījumi: tai jābūt garšīgai, smaržīgai un puslīdz labi jāizskatās. Un tomēr – cik zālīšu likt, gatavojot ģimenei vakara tēju? Vija Eniņa norāda, ka pietiek ar četrām piecām drogām, piemēram, kumelīte, piparmētra, raudene, asinszāle un baldriāns. “Neitrāls, bet pietiekami plašs darbības spektrs – pretiekaisuma, nomierinošs, organismu attīrošs.”
Padoms
Lai organismu nodrošinātu ar iespējami vairākām un dažādām vērtīgām vielām, Vija Eniņa iesaka katru reizi ielikt tējā kādu citu drogu. Piemēram, piparmētras vietā liec melisu vai vienreiz pievieno garšai zemeņu kauslapiņu, nākamreiz – kaltētu ābola miziņu. Galvenais – ļauj vaļu fantāzijai un baudi.