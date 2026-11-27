Jauns pētījums atklāj, kad D vitamīna trūkums var būt īpaši satraucošs
Zviedrijas pētnieku grupa mēģināja noskaidrot, kuriem cilvēkiem D vitamīna preparātu lietošana varētu sniegt vislielāko labumu.
D vitamīns palīdz organismam regulēt kalcija un fosfātu līmeni, uzturot kaulu, zobu un muskuļu veselību. Tā galvenais avots ir saules gaisma, taču daļu D vitamīna iespējams uzņemt arī ar pārtiku, piemēram, treknām zivīm, olām un atsevišķu veidu sēnēm.
Miljoniem eiropiešu papildus lieto D vitamīna preparātus, lai gan randomizēti pētījumi kopumā nav apstiprinājuši, ka to regulāra lietošana uzlabo veselību vai pagarina mūžu.
Zviedrijas Upsalas Universitātes pētnieki izvirzījuši pieņēmumu, ka tas varētu būt saistīts ar sezonālām D vitamīna līmeņa svārstībām. Eiropā un lielākajā daļā ziemeļu puslodes cilvēka organisms saulainajos vasaras mēnešos uzkrāj D vitamīnu taukaudos. Savukārt ziemā, kad saules gaismas trūkuma dēļ D vitamīna līmenis dabiski pazeminās, organisms var izmantot šīs rezerves, vēsta "Euronews".
"Mums labāk jāsaprot, kuriem cilvēkiem patiešām nepieciešama D vitamīna papildu lietošana," raksta pētnieki.
Lai to noskaidrotu, zinātnieki analizēja D vitamīna līmeni asinīs vairāk nekā 12 000 gados vecāku Zviedrijas iedzīvotāju. Pētījuma dalībniekus sadalīja grupās atkarībā no tā, kad viņiem tika ņemti asins paraugi - vasarā, no jūlija līdz septembrim, vai ziemā, no janvāra līdz martam.
Cilvēki, kuriem vasarā bija zems D vitamīna līmenis, turpmāko 11 gadu laikā biežāk piedzīvoja kaulu lūzumus vai nomira nekā tie, kuriem vasarā šā vitamīna līmenis bija augsts. Savukārt cilvēkiem ar zemu D vitamīna līmeni ziemā kaulu lūzumu vai nāves risks nebija paaugstināts, liecina žurnālā "PLOS Medicine" publicētais pētījums.
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Par zemu tika uzskatīts D vitamīna līmenis, kas nesasniedza 40 nanomolus litrā (nmol/l), bet par augstu - virs 80 nmol/l.
Pētījuma rezultāti liecina, ka vasara varētu būt piemērotākais laiks D vitamīna līmeņa pārbaudei. Pēc pētījuma autoru domām, tas palīdzētu ārstiem identificēt cilvēkus, kuriem D vitamīna līmenis ir pastāvīgi zems un kuri no D vitamīna preparātu lietošanas varētu gūt vislielāko labumu.
"Mums vajadzētu rūpīgāk izvērtēt, kad mēs nosakām D vitamīna līmeni," raksta pētnieki. "Ziemā veiktos mērījumus būtiski ietekmē sezonālās svārstības, savukārt zems D vitamīna līmenis vasarā, visticamāk, liecina par pastāvīgu D vitamīna nepietiekamību un paaugstinātu veselības traucējumu risku."
Tā kā šis bija novērojumu pētījums, tas neļauj secināt, vai zems D vitamīna līmenis izraisa kaulu lūzumus vai priekšlaicīgu nāvi. Turklāt pētījumā galvenokārt piedalījās baltādainie Zviedrijas iedzīvotāji, tāpēc tā rezultāti var nebūt pilnībā attiecināmi uz citām iedzīvotāju grupām. Tomēr secinājumi nemainījās arī pēc tam, kad pētnieki ņēma vērā dalībnieku vecumu, dzimumu, ķermeņa masu un citus faktorus.
Pētījuma autori uzsvēra, ka nepieciešami jauni randomizēti pētījumi, lai noskaidrotu D vitamīna preparātu iespējamo labvēlīgo ietekmi uz veselību, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem, kuriem D vitamīna līmenis ir zems arī vasarā.