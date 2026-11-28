Vīrietis iedzīvojas milzīgās problēmās, bet sievai par to nesaka ne vārda
Vīrieši, kuriem ir alkohola un citas atkarības, bieži vien melo par tām ne tikai sev, bet arī tuviniekiem. Atkarību konsultants un grāmatas “30 dienas skaidrā” līdzautors Agris Starts intervijā portālam Jauns.lv sacīja, ka vīrieši bieži vien noliedz savas problēmas un slēpj tās no apkārtējiem.
Starts uzsvēra: ļoti daudz vīriešu domā, ka viņiem nav problēmu ar alkohola dzeršanu, lai gan patiesībā viņi pēdējo reizi skaidrā prātā 30 dienas pēc kārtas bija tikai pubertātes laikā. Diemžēl daudz vīriešu domā: “Lai nu kuram, bet man nav problēmu ar dzeršanu. Visiem pārējiem gan ir!”
Viņš piekrita uzskatam, ka alkohola atkarības noliegšana, slēpšana un noklusēšana ir viena no lielākajām problēmām. Tikai tad, kad vīrietis beidzot saprot, ka viņam ir alkohola atkarība, to var sākt ārstēt. “Tas absolūti ir pamatu pamats.”
Apzināta un neapzināta melošana
Viena no lietām, ar ko atkarībās esošiem cilvēkiem patīk nodarboties (un viņi to dara daudz un bieži), ir melošana. Tā var notikt gan apzināti, gan neapzināti.
“Vīrietis sāk melot sev un apkārtējiem par to, kāds ir īstais [alkohola] lietošanas iemesls un patiesais lietošanas apjoms. Tad, kad viņš nonāk līdz stāvoklim, kurā vajadzētu kritiski izvērtēt un atzīt, ka ir problēma, sāk veidoties ārkārtīgi interesanta aina.
Sievai nesaka ne vārda par milzīgajiem sarežģījumiem
Viņš sāk atzīt, ka viņam ir problēma tikai speciālistiem, pie kuriem viņš iet un kuriem maksā naudu par pakalpojumu. Es jautāju: “Vai tu savai sievai pateici, ka apmeklē speciālistu un tev ir nopietnas problēmas?” Viņš atbild: “Nē!” Notiek pusatzīšanās.”
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Tādējādi var teikt, ka vīrieša dzīve noliegumā un izlikšanās, ka alkohola atkarība uz viņu neattiecas, ir kliedzoša pazīme, ka viņa dzīvē kaut kas tiešām nav kārtībā.
Problēmu ar alkoholu nav tikai tad, ja nelieto alkoholu
Bet kā līdzcilvēkiem atpazīt, ka noliedzoša atbilde tiešām slēpj lielu problēmu? “Kā atšķirt tos, kuriem ir un kuriem nav alkohola lietošanas problēmas? Būsim godīgi, ja tev nav problēmu [ar alkoholu], tu to nelieto un nerunā par tādām lietām. Tu vienkārši nelieto!”
Atkarību konsultants pauda skepsi par tiem alkohola lietotājiem, kuri regulāri dzer, bet apgalvo, ka viņu dzīvēs nav problēmu. “Ir lietotāji, kuri noliedz, ka viņiem ir problēmas.”
Izdzerot spaini alkohola, tu nekļūsti par spēcīgu vīrieti
Viņš norādīja, ka vīriešiem patīk sacensties. “Ir izveidojusies situācija, ka bieži vien uz vīrišķību raugās no prizmas, cik daudz vīrietis var izdzert un nekļūt pārāk stulbs. Man ir aizdomas, ka tas tiešā veidā ir saistīts ar Padomju laiku, kad pie mums ilgi bija dzeršanas jūgs. Tas ir iesakņojies.
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Bet jāsaprot, ka alkohola turēšanas jeb tolerances līmenis nekādā veidā neliecina par spēcīgu vīrieti. Ja ir kāds, kurš ir spējīgs izdzert spaini alkohola, tad tas vairāk liecina par to, ka viņš gadiem ir trenējies to izdarīt. Tas neparāda viņa veselību (ne mentālo, ne fizisko) no labākās puses.
Cilvēks var būt ļoti sportisks un “sakačājies”, bet rodas jautājums, no kā viņš mēģina aizmukt, ja tik daudz dzer? Kas tā ir par sāpi?” Vīriešu veselībā ļoti svarīgi ir gan fiziskie aspekti, gan mentālā joma.
Vīrieša ķermenis kā darba instruments
“Cilvēkam var būt pilnīgi izpuvuši zobi, bet tie nesāp, jo viņš lieto tabletes vai alkoholu. Bet tāpat var būt balti, skaisti zobi, kas patiesībā visu laiku sāp,” speciālists salīdzināja un atgādināja teicienu par veselu miesu un veselu garu. Abām šīm jomām ir jābūt līdzsvarā.
“Vīrietim ir jāspēj rūpēties gan par savu ķermeni kā darba instrumentu, gan mentālo veselību. Atkarībā no tā, kādā stāvoklī ir viņa mentālā veselība, būs arī viņa ķermenis, attiecības un viss pārējais,” Starts rezumēja.