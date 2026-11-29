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Šodien 06:47
4 produkti, kas palīdz izvadīt "slikto" holesterīnu: kardiologs skaidro, kam jābūt uz šķīvja
Holesterīna līmeni var ietekmēt faktori, kurus nav iespējams mainīt, piemēram, vecums un ģenētika. Tomēr ir arī lietas, ko varat darīt, lai kontrolētu šos rādītājus.
Viens no pieejamākajiem risinājumiem ir uztura paradumu maiņa, raksta "EatingWell".
Medicīnas doktors un kardiologs Džeremijs Londons nosaucis četrus pārtikas produktus, kas palīdz izvadīt no organisma zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL) jeb "slikto" holesterīnu.
Pēc viņa teiktā, izvēloties pārtikas produktus, kas palīdz kontrolēt holesterīna līmeni, īpaša uzmanība jāpievērš divām uzturvielām - šķiedrvielām un veselīgajiem taukiem.