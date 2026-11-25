Populāri produkti, kas palielina zarnu vēža risku. Ko speciālisti iesaka ēst retāk?
Zarnu vēzi arvien biežāk diagnosticē arī gados jauniem cilvēkiem, un viens no saslimšanas riska faktoriem meklējams mūsu ēdienkartē. Pētījumi liecina, ka pat 50 grami noteiktu gaļas produktu dienā var palielināt saslimšanas risku par 18%. Tikmēr Latvijā pieejama bezmaksas profilaktiskā pārbaude, ko iespējams veikt mājas apstākļos.
Lai gan kolorektālais jeb resnās un taisnās zarnas vēzis biežāk skar gados vecākus cilvēkus, pēdējos gados satraucošas tendences vērojamas arī jaunākās paaudzēs. Amerikas Vēža biedrības dati liecina, ka no 2013. līdz 2022. gadam saslimstība ar kolorektālo vēzi ASV iedzīvotājiem līdz 50 gadu vecumam pieaugusi vidēji par 2,9% gadā.
Tiek prognozēts, ka 2026. gadā šī slimība ASV varētu prasīt aptuveni 55 230 cilvēku dzīvību. Vienlaikus pēdējā desmitgadē gados vecāku cilvēku mirstība no kolorektālā vēža samazinājusies vidēji par 1,5% gadā.
Pateicoties medicīnas attīstībai un profilaktiskajām pārbaudēm, ļaundabīgos audzējus iespējams atklāt agrīnā stadijā, būtiski uzlabojot ārstēšanas iespējas un pacientu izredzes izveseļoties. Tomēr ne mazāk svarīga loma ir arī cilvēka dzīvesveidam un uztura paradumiem.