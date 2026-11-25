Latvijas pilsoņi turpmāk varēs iegādāties recepšu zāles arī Austrijā
Latvijas iedzīvotāji turpmāk Austrijā varēs iegādāties zāles pēc Latvijā izrakstītām e-receptēm, bet Austrijas iedzīvotāji e-receptes varēs izmantot Latvijā.
Kopš 2024. gada 4. marta Latvijā izrakstītas e-receptes zāles nepieciešamības gadījumā, piemēram, komandējuma vai tūrisma brauciena laikā, var iegādāties citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, ar kuru Latvija nodrošina e-recepšu pārrobežu datu apmaiņu.
Latvijas iedzīvotājiem līdz šim bijusi iespēja savas e-receptes izmantot Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Polijā, Somijā, daļā Spānijas. Tagad šo valstu sarakstam pievienojas arī Austrija. Vienlaikus arī šo ES dalībvalstu pilsoņi var iegādāties sev nepieciešamās zāles Latvijas aptiekās.
"Ar katru jaunu valsti, kas pievienojas pārrobežu e-recepšu datu apmaiņai, Eiropas digitālā veselības telpa kļūst pieejamāka un iedzīvotājiem noderīgāka. Austrijas pievienošanās nozīmē, ka Latvijas iedzīvotāji savas e-receptes varēs izmantot jau desmit Eiropas valstīs, nodrošinot nepārtrauktu piekļuvi ārstēšanai arī ārvalstīs. Pieaugošais pārrobežu e-recepšu izmantošanas apjoms apliecina, ka šāds pakalpojums ir reāls atbalsts cilvēkiem viņu ikdienā un ceļojumos," norāda Latvijas Digitālās veselības centra valdes loceklis Juris Gaiķis.
Austrijas aptieku sarakstu, kurās iespējams atprečot Latvijā izrakstītu e-recepti var skatīt ŠEIT. 2026. gada desmit mēnešos Latvijā izrakstītas un ārzemēs atprečotas 2275 e-receptes, kas ir par 12% vairāk nekā līdzīgā periodā pērn. Visbiežāk Latvijā izrakstītās zāles iegādātas Igaunijā un Lietuvā. Vienlaikus pieaug arī ārzemēs izrakstīto un Latvijā atprečoto e-recepšu skaits – līdz šī gada 1. novembrim Latvijā atprečotas 1437 e-receptes, kas ir par 28% vairāk nekā līdzīgā periodā pērn.
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Kas ir jāņem vērā, ārzemēs izmantojot e-receptes?
- Ierodoties aptiekā, ir jāinformē, ka esat Latvijas iedzīvotājs un vēlaties iegādāties Latvijā izrakstītas e-receptes zāles. Aptiekā jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte) farmaceitam vai farmaceita asistentam. Jāņem vērā, ka katrā valstī ir noteikts, kuri dokumenti tiek uzskatīti par personu apliecinošu dokumentu, tāpēc to ieteicams noskaidrot vēl pirms plānotā ceļojuma.
- Citās dalībvalstīs var būt atļauta e-receptē izrakstīto zāļu devu iegāde pa daļām. Tādā gadījumā aptiekā zāles no lielā iepakojuma var tikt iebērtas mazākā maisiņā, kas pircējam tiek izsniegts kopā ar zāļu lietošanas instrukciju. E-receptē būs redzama atzīmē par pilnībā vai daļēji izsniegtām zālēm. Atlikušo daudzumu ar šo pašu e-recepti pēc tam varēs iegādāties Latvijā. Jāņem vērā, ka dalītās e-receptes zāļu iegādes iespējas nenodrošina visas valstis.
- Citā dalībvalstī nevarēs iegādāties Latvijā izrakstītās e-receptes zāles, ja tās satur psihotropās vai narkotiskās vielas. Nevarēs iegādāties arī tās zāles, kas e-receptē norādītas brīvā teksta formā (piemēram, zāles, kuras aptiekas izgatavo pēc pasūtījuma u.c.).
- Citā dalībvalstī nevarēs iegādāties Latvijā izrakstītās e-receptes ar aktīvo vielu.
Kompensējamo zāļu saņemšana citā dalībvalstī
Ja pacientam ir Latvijā izrakstītas e-receptes valsts kompensējamo zāļu saņemšanai, par saņemtajām zālēm citā dalībvalstī būs jāmaksā no saviem personīgajiem līdzekļiem. Iegādājoties zāles, aptiekā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai eID karte. Katrā valstī ir noteikts, kuri dokumenti tiek uzskatīti par personu apliecinošu dokumentu, tāpēc to ieteicams noskaidrot vēl pirms plānotā ceļojuma.
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Atgriežoties Latvijā, iedzīvotājs var vērsties Nacionālajā veselības dienestā, lai pieprasītu izdevumu atmaksu atbilstoši Latvijā spēkā esošiem zāļu kompensācijas nosacījumiem.
Kā ārzemēs atprečot radiniekam izrakstītu e-recepti?
Dalībvalstīs, kurās tas tiek atļauts, autorizēta trešā puse drīkst rīkoties pacienta vietā. Autorizēta trešā puse Latvijas pacientiem, piemēram, var būt nepilngadīga bērna (pacienta) vecāks, pacienta aizbildnis, pacienta aizgādnis, persona, kurai pacients ir deleģējis tiesības veikt darbības pacienta vietā E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv. Šādā gadījumā, ja apmeklējamās valsts normatīvie akti to atļauj, tad vienlaikus ar pacienta identificēšanas datiem nepieciešams iesniegt arī autorizētas trešās puses identifikācijas datus.