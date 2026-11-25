Pētījums: infarkta un insulta pazīmes var pamanīt jau 30 gadus iepriekš
Agrīnas brīdinājuma pazīmes var palīdzēt cilvēkiem laikus apzināties sirds slimību risku un dot iespēju mainīt dzīvesveidu, norāda pētnieki.
Jaunā pētījumā atklāts, ka pazīmes, kas liecina par paaugstinātu infarkta vai insulta risku, var parādīties jau 30 gadus pirms saslimšanas, ziņo "Euronews".
Sirds un asinsvadu slimības ir galvenais nāves cēlonis pasaulē. Tiek lēsts, ka 2022. gadā no infarkta, insulta vai citām sirds veselības problēmām miruši 19,8 miljoni cilvēku.
Lielāko daļu šo slimību iespējams novērst, mazinot ar dzīvesveidu un apkārtējo vidi saistītos riska faktorus, piemēram, neveselīgu uzturu, smēķēšanu un gaisa piesārņojumu. Savukārt agrīna slimību atklāšana ļauj laikus sākt ārstēšanu un samazināt mirstību.
"Lielākajai daļai cilvēku infarktu un insultu ir iespējams pilnībā novērst. Taču daudzi no mums neapzinās, ka ir pakļauti riskam, līdz kļūst par vēlu," sacīja pētījumu finansējušā Lielbritānijas Sirds fonda zinātnes un medicīnas direktors Braiens Viljamss.
Edinburgas Universitātes pētnieki trīs gadu desmitus, sākot ar pagājušā gadsimta 80. gadiem, novēroja gandrīz 114 000 cilvēku veselības stāvokli. Pētījuma sākumā nevienam no dalībniekiem nebija sirds slimību, taču novērojumu laikā gandrīz 17 000 cilvēku piedzīvoja infarktu vai insultu vai nomira sirds veselības problēmu dēļ.
Saskaņā ar žurnālā JAMA Network Open publicēto pētījumu cilvēkiem, kuriem vēlāk attīstījās sirds slimības, pirmās brīdinājuma pazīmes bieži bija novērojamas jau vairākus gadu desmitus iepriekš.
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Piemēram, sistoliskais asinsspiediens jeb spiediens artērijās brīdī, kad sirds saraujas un izgrūž asinis, pastāvīgi bija augstāks cilvēkiem, kuriem vēlāk attīstījās sirds slimības, nekā tiem, kuriem šādas veselības problēmas neradās.
Vēl viens agrīns brīdinājuma signāls bija izmaiņas asins biomarķieros. NT-proBNP – olbaltumvielas fragmenta, ko izmanto sirds mazspējas novērtēšanai, – līmeņa izmaiņas bija novērojamas jau desmit gadus pirms infarkta vai insulta.
Citas agrīnas brīdinājuma pazīmes bija saistītas ar nieru darbības rādītājiem, fiziskās aktivitātes līmeni, cukura diabēta esamību un paaugstinātu ķermeņa masas indeksu (ĶMI), kas ir viens no aptaukošanās rādītājiem. Vairāki no šiem faktoriem, tāpat kā paaugstināts asinsspiediens un augsts holesterīna līmenis, jau ir zināmi kā sirds slimību riska faktori. Tomēr jaunais pētījums parāda, kā tie mainās laika gaitā.
"Šis pētījums papildina arvien plašāko pierādījumu kopumu, kas liecina, ka sirds un asinsvadu slimību brīdinājuma signāli parādās jau vairākus gadu desmitus pirms slimību attīstības," sacīja Viljamss.
Svarīgi atzīmēt, ka pētījumā riska faktori netika analizēti dažādu etnisko grupu griezumā, tāpēc iespējamo atšķirību noteikšanai būs nepieciešami papildu pētījumi.
Tomēr, pēc Viljamsa teiktā, iegūtie dati var palīdzēt ārstiem laikus identificēt pacientus, kuriem vēlāk dzīvē ir paaugstināts infarkta vai insulta risks, izmantojot vienkāršas izmeklēšanas metodes, piemēram, asinsspiediena mērījumus vai asins analīzes.
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"Šādas zināšanas var palīdzēt cilvēkiem mainīt dzīvesveidu vai sākt ārstēšanu, kamēr viņi vēl ir salīdzinoši jauni, tādējādi mazinot saslimšanas risku, novēršot infarktu vai insultu un burtiski pārrakstot savu nākotni," sacīja Viljamss.