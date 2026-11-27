"Šis video izglāba manu dzīvību" - sieviete četrus gadus domāja, ka plankums uz sejas ir ekzēma
35 gadus vecā Lielbritānijas iedzīvotāja Džeida Le-Hureja četrus gadus uzskatīja sarkano plankumu uz deniņiem par parastu ekzēmu.
Tikai atvaļinājuma laikā viņa "TikTok" ieraudzīja video, kas pamudināja viņu vērsties pie ārsta. Atklājās biedējoša diagnoze – vēzis.
Londonas iedzīvotāja Džeida pirmo reizi nelielu, sarkanu un nedaudz zvīņojošos plankumu uz deniņiem pamanīja 2022. gada novembrī. Tā kā tolaik viņa darbā piedzīvoja lielu stresu, sieviete domāja, ka tā ir stresa izraisīta ekzēma, kas pāries pati no sevis, tiklīdz mazināsies spriedze, vēsta "MyLondon".
Tomēr laika gaitā zirņa lieluma plankums kļuva lielāks un sarkanāks. Tā kā Džeida strādā skaistumkopšanas nozarē, viņa sākotnēji izmēģināja dažādus bezrecepšu krēmus ekzēmas ārstēšanai, kā arī trīs nedēļas lietoja steroīdu krēmu, taču nekas nepalīdzēja.
Šā gada jūnijā sievietei sākās gremošanas problēmas. Tā kā viņai radās aizdomas par laktozes nepanesību, Džeida uz pāris nedēļām atteicās no piena produktiem. Tobrīd šķita, ka arī plankums uz sejas ir nedaudz sarucis, taču drīz vien tas atkal parādījās.
"Dzīve vienkārši rit savu gaitu, un tu aizmirsti pierakstīties pie ārsta," Džeida skaidroja, kāpēc gadiem ilgi nebija pievērsusies šīs problēmas risināšanai.
Atvaļinājumā redzētais video izraisa paniku
Pagrieziena punkts pienāca šā gada jūlijā, kad Džeida kopā ar savu partneri atpūtās Amsterdamā. Viesnīcā skatoties "TikTok" video, viņa uzgāja fragmentu no britu televīzijas raidījuma "This Morning", kurā 30 gadus vecā Beta Brauna stāstīja par savu diagnozi – ādas vēzi.
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"Viņa sēdēja uz dīvāna iepretim raidījuma vadītājiem un aprakstīja tieši tādu pašu plankumu, kāds bija man. Man bija sajūta, it kā es skatītos pati uz sevi, un es burtiski kritu panikā," atcerējās Džeida.
Īpaši viņu nobiedēja tas, ka arī Beta ilgu laiku bija uzskatījusi ādas izmaiņas par ekzēmu un tās ignorējusi.
Partneris ieteica Džeidai jau nākamajā rītā vispirms pierakstīties pie dermatologa.
Vizītes laikā dermatologs no ādas plankuma paņēma audu paraugu biopsijai. Kad ārsts piezvanīja, lai paziņotu izmeklējuma rezultātus, Džeida atradās darbā.
"Tiklīdz ārsts nosauca diagnozi, man bija sajūta, ka viss manī sabrūk. Tas bija ļoti emocionāls brīdis," viņa atzina.
Izmeklējums apstiprināja, ka sievietei ir bazālo šūnu karcinoma jeb bazalioma – visizplatītākā ādas vēža forma. Tagad Džeida gaida decembrī paredzēto ārsta apmeklējumu, kura laikā tiks izstrādāts precīzs ārstēšanas plāns.
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"Esmu bezgala pateicīga, ka šo slimību var ārstēt. Ja nebūtu redzējusi šo "TikTok" video, es, visticamāk, turpinātu nogaidīt, ļaujot plankumam kļūt vēl lielākam," sacīja sieviete.
Atskatoties pagātnē, viņa arī prāto, vai biežās saaukstēšanās un gripai līdzīgās saslimšanas, kas viņu piemeklējušas pēdējos gados, nevarētu būt saistītas ar organismu novārdzinošo slimību.
Tagad Džeida ikvienam stingri iesaka neatstāt bez ievērības aizdomīgus ādas izciļņus, kreveles vai plankumus, kā arī padarīt saules aizsargkrēma lietošanu par ikdienas ieradumu.
"Ja jūtat, ka kaut kas nav kārtībā, dodieties pie ārsta un pārbaudieties. Ja pirmā ārsta atbilde jūs nepārliecina, nekautrējieties lūgt otra speciālista viedokli," uzsvēra sieviete.