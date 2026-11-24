Sēklinieku vēzis var attīstīties bez sāpēm: piecas minūtes mēnesī, kas var glābt dzīvību
Novembris ir vīriešu veselības mēnesis, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta slimībām, par kurām vīrieši nereti kautrējas runāt. Viena no tām ir sēklinieku vēzis - ļaundabīga slimība, kas visbiežāk skar tieši jaunus vīriešus. Tā var attīstīties bez sāpēm un izteiktiem simptomiem, taču laikus atklāta ir ļoti veiksmīgi ārstējama.
Tāpēc ikvienam vīrietim jau kopš pusaudža gadiem būtu jāzina, kā pareizi pārbaudīt savus sēkliniekus un kādas pārmaiņas nedrīkst ignorēt.
Sēklinieku vēzis visbiežāk tiek diagnosticēts vīriešiem vecumā no 15 līdz 44 gadiem. Latvijas Urologu asociācijas prezidents Juris Plonis iepriekš uzsvēris, ka slimība nereti attīstās nemanāmi, tādēļ svarīgi regulāri pievērst uzmanību sēklinieku veselībai.
Kādas pazīmes nedrīkst ignorēt?
Saskaņā ar Amerikas Vēža biedrības informāciju visbiežāk pirmā sēklinieku vēža pazīme ir nesāpīgs, ciets mezgliņš vai sacietējums vienā no sēkliniekiem. Par slimību var liecināt arī sēklinieka palielināšanās, pietūkums, smaguma sajūta sēklinieku maisiņā vai trulas sāpes vēdera lejasdaļā un cirksnī.
Ne katrs veidojums nozīmē vēzi, tomēr jebkuras neparastas pārmaiņas ir iemesls vērsties pie ģimenes ārsta vai urologa.
Kā pareizi pārbaudīt sēkliniekus?
Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs un Lielbritānijas Nacionālais veselības dienests iesaka sēklinieku pašpārbaudi veikt aptuveni reizi mēnesī. Šo ieradumu ieteicams apgūt jau pusaudža vecumā.
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Pašpārbaude aizņem tikai dažas minūtes:
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Izvēlies piemērotu brīdi. Vislabāk pārbaudi veikt siltā dušā vai uzreiz pēc tās, kad sēklinieku maisiņa āda ir atslābusi.
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Pārbaudi katru sēklinieku atsevišķi. Saudzīgi satver to starp abu roku īkšķiem un pārējiem pirkstiem.
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Lēnām iztausti visu virsmu. Viegli ripini sēklinieku starp pirkstiem, meklējot sacietējumus, mezgliņus vai citas pārmaiņas.
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Pievērs uzmanību formai un izmēram. Viens sēklinieks var būt nedaudz lielāks vai atrasties zemāk par otru - tas ir normāli. Svarīgi pamanīt jaunas izmaiņas.
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Nesajauc sēklinieka piedēkli ar audzēju. Sēklinieka aizmugurē atrodas mīksta, caurulītei līdzīga struktūra, kas ir normāla anatomiska īpatnība.
Kāpēc agrīna diagnostika ir tik svarīga?
ASV Nacionālā vēža institūta dati liecina, ka agrīnā stadijā diagnosticēts sēklinieku vēzis ir izārstējams gandrīz visos gadījumos. Savukārt novēlota diagnostika var nozīmēt sarežģītāku ārstēšanu.
Nav zināmas drošas metodes, kas ļautu novērst sēklinieku vēža attīstību. Lielāks saslimšanas risks ir vīriešiem, kuriem bērnībā bijis nenoslīdējis sēklinieks, kā arī tiem, kuru tuvi radinieki slimojuši ar šo vēzi.
Arī Jauns.lv iepriekš vēstījis par vīriešu veselības pārbaužu nozīmi. Urologs Sandis Laizāns uzsvēris, ka uzmanība jāpievērš arī sēklinieku asimetrijai un neparastām pārmaiņām.
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Lai gan nav pārliecinoši pierādīts, ka regulāra pašpārbaude samazina mirstību no sēklinieku vēža, sava ķermeņa iepazīšana palīdz pamanīt aizdomīgas izmaiņas. Galvenais ir negaidīt sāpes un savlaicīgi konsultēties ar ārstu.