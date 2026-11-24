Ja slimība neļauj strādāt - cik ilgi valsts maksā pabalstu un ar kādu naudu var rēķināties
Nopietna slimība vai trauma var vienā mirklī mainīt ne tikai cilvēka ikdienu, bet arī ģimenes finansiālo situāciju. Kamēr ārstēšanās turpinās, rēķini nekur nepazūd, taču ierastās algas vietā jāiztiek ar slimības pabalstu.
Par to, cik ilgi valsts izmaksā slimības pabalstu, ar kādu finansiālo atbalstu cilvēks var rēķināties un kādas iespējas ir gadījumos, kad atveseļošanās ieilgst pat līdz gadam, skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Marika Zelčāne.
Slimības pabalstu var saņemt pat gadu
Kad cilvēks saslimst un ārsts izsniedz darbnespējas lapu, sākotnēji slimības naudu maksā darba devējs, bet no desmitās darbnespējas dienas slimības pabalstu izmaksā VSAA. Taču ilgstošas saslimšanas gadījumā būtiskākais ir, cik ilgi uz šo atbalstu iespējams paļauties.
“Slimības pabalsta ilgums ir atkarīgs no tā, vai darbnespēja ir nepārtraukta vai atkārtojas ar pārtraukumiem,” skaidro Marika Zelčāne. Ja cilvēks slimo nepārtraukti, slimības pabalstu parasti izmaksā ne ilgāk kā 26 nedēļas (182 dienas), skaitot no pirmās saslimšanas dienas. Tomēr gadījumos, kad ārstēšanās vai rehabilitācija jāturpina, šo periodu iespējams pagarināt līdz 52 nedēļām (364 dienas) jeb vienam gadam. Lai tas notiktu, nepieciešams Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums. VDEĀVK izvērtē, vai cilvēkam nepieciešams ilgāks atveseļošanās laiks vai arī ir pamats noteikt invaliditāti.
Savukārt, ja cilvēks saslimst atkārtoti un starp saslimšanas reizēm ir atgriezies darbā, slimības pabalstu kopumā iespējams saņemt ne ilgāk kā 52 nedēļas triju gadu periodā. Turklāt minētajā periodā tiek ņemti vērā arī iepriekšējie darbnespējas periodi. “Darba nespējas lapas pārtraukšana un jaunas atvēršana automātiski nenozīmē, ka cilvēkam atkal rodas tiesības uz pilnu 26 nedēļu slimības pabalsta periodu,” uzsver VSAA eksperte. Tas nozīmē, ka cilvēks nevar vienkārši noslēgt vienu slimības lapu un atvērt nākamo, lai no jauna iegūtu tiesības uz pusgadu ilgu pabalsta izmaksu. Izņēmums ir tuberkuloze, minētās slimības gadījumā pabalstu iespējams saņemt līdz darbspēju atgūšanai vai invaliditātes noteikšanai.
Atsevišķi noteikumi attiecas uz nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, jo arodsaslimšanas gadījumā VSAA slimības pabalstu izmaksā sākot no pirmās saslimšanas dienas, bet ja ir noticis nelaimes gadījums darbā, VSAA slimības pabalstu maksā no 11 dienas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ja alga ir 1000 eiro, cik naudas saņems slimības laikā?
Slimības pabalstu aprēķina 80% apmērā no cilvēka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Tomēr tas nenozīmē, ka bankas kontā tiks ieskaitīti tieši 80% no ierastās mēnešalgas. Lai parādītu, kā pabalsts tiek aprēķināts, Marika Zelčāne sniedz praktisku piemēru. Pieņemsim, ka cilvēks ik mēnesi saņem 1000 eiro bruto algu un oktobrī viņam izsniegta darbnespējas lapa B par 22 kalendāra dienām. Šādā vienkāršotā piemērā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga ir 32,88 eiro dienā. No tās aprēķinātais slimības pabalsts ir aptuveni 26,30 eiro dienā. Par 22 darbnespējas dienām kopējais piešķirtais pabalsts ir 578,63 eiro. Taču no slimības pabalsta tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). VSAA, aprēķinot izmaksājamo summu, ņem vērā arī cilvēkam piemērojamo neapliekamo minimumu un papildu nodokļu atvieglojumus. Konkrētajā piemērā, piemērojot neapliekamo minimumu proporcionāli darbnespējas dienām, iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir 48,02 eiro.
“Izmaksājamais slimības pabalsta apmērs ir 578,63 (piešķirtais) – 48,02 (IIN) = 530,61 eiro,” aprēķinu skaidro VSAA eksperte. Tātad cilvēks, kurš parasti saņem 1000 eiro bruto algu, par 22 darbnespējas lapas B dienām konkrētajā piemērā saņem 530,61 eiro. Pabalstu summa izmaksai katram var atšķirties, jo to ietekmē iepriekšējie ienākumi, darbnespējas periods un piemērojamie nodokļu atvieglojumi. Lai laikus saprastu, ar kādu atbalstu iespējams rēķināties, portālā Latvija.gov.lv pieejams VSAA slimības pabalsta prognozes kalkulators.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ko darīt, ja gads pagājis, bet cilvēks joprojām nevar strādāt?
Viena no sarežģītākajām situācijām rodas tad, ja ārstēšanās turpinās, bet slimības pabalsta izmaksas termiņš ir beidzies. VSAA skaidro, ka atsevišķos gadījumos darbnespējas lapu iespējams pagarināt vēl līdz 90 dienām pēc 52 nedēļu perioda. Tas var būt nepieciešams, piemēram, infekcijas slimības, kaulu lūzuma vai ārstēšanās slimnīcā dēļ. Taču šeit ir būtiska nianse, jo papildu darbnespējas periods nenozīmē papildu slimības pabalstu. “Līdz ar to šādos gadījumos darbnespējas lapa būs tikai kā apliecinājums darba nespējai darba devējam, nevis pamats slimības pabalsta saņemšanai,” norāda Marika Zelčāne.
Ja cilvēka veselības stāvoklis neuzlabojas un darbspējas ilgstoši nav iespējams atjaunot, VDEĀVK izvērtē invaliditātes noteikšanu. “VDEĀVK veic invaliditātes ekspertīzi un nosaka invaliditāti. VSAA pēc piešķirtās invaliditātes grupas piešķir (uz personas iesnieguma pamata) invaliditātes pensiju vai citu personai atbilstošu pakalpojumu,” skaidro eksperte. Tātad invaliditātes pensija netiek piešķirta automātiski tikai tāpēc, ka cilvēks ilgstoši slimo. Vispirms nepieciešams attiecīgs veselības stāvokļa izvērtējums, kuru, kā jau minēts, veic VDEĀVK. Vienlaikus invaliditātes statuss pats par sevi nenozīmē, ka cilvēks zaudē tiesības uz visiem citiem sociālās apdrošināšanas pabalstiem.
Ja slimības laikā zaudē darbu
Atsevišķos gadījumos darbnespējas periods var sakrist ar darba tiesisko attiecību zaudēšanu. VSAA eksperte skaidro, ka cilvēkam, kuram slimības pabalsts jau piešķirts un kurš tā saņemšanas laikā zaudē darba ņēmēja statusu, tiesības uz pabalstu saglabājas vēl 30 kalendārās dienas pēc darba attiecību zaudēšanas. “Tas nozīmē, ka darba zaudēšana ne vienmēr izraisa tūlītēju slimības pabalsta pārtraukšanu, bet arī nenodrošina tā izmaksu līdz darbnespējas beigām,” skaidro Zelčāne.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Atsevišķi noteikumi attiecas uz nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Savukārt, ja cilvēkam vienlaikus rodas tiesības gan uz slimības, gan bezdarbnieka pabalstu, par vienu un to pašu periodu abus pabalstus neizmaksā. “Ja vienlaikus ir tiesības uz slimības pabalstu un bezdarbnieka pabalstu izmaksā tikai slimības pabalstu. Bezdarbnieka izmaksas periods par slimības pabalsta saņemšanas periodu par šo periodu tiek pagarināts,” norāda VSAA pārstāve.
Pašnodarbinātajiem slimības laikā var nebūt nekādu ienākumu
Īpaši svarīgi savas sociālās garantijas laikus pārbaudīt pašnodarbinātajiem. Atšķirībā no algotiem darbiniekiem, kuri vispārējā gadījumā ir apdrošināti slimības gadījumam, pašnodarbināto tiesības uz pabalstu nosaka veikto sociālo iemaksu veids. “Būtiskākā atšķirība ir tā, ka darba ņēmējs ir apdrošināts slimības gadījumam, savukārt pašnodarbinātais ir apdrošināts slimības pabalstam, ja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) faktiski ir veiktas slimības apdrošināšanai,” skaidro Marika Zelčāne. Ja pašnodarbinātais veic sociālās iemaksas tikai pensiju apdrošināšanai, šīs iemaksas nedod tiesības uz slimības pabalstu. Vēl viena būtiska atšķirība, ka algotam darbiniekam par darbnespējas lapas A periodu slimības naudu maksā darba devējs, bet pašnodarbinātajam šāda darba devēja nav.
“Saimnieciskās darbības reģistrēšanas fakts pats par sevi pašnodarbinātai personai nepiešķir sociāli apdrošinātas personas statusu, jo noteicošais ir tas, vai ir veiktas VSAOI slimības apdrošināšanai,” uzsver VSAA eksperte Marika Zelčāne. Tas nozīmē, ka cilvēks var būt oficiāli reģistrējis saimniecisko darbību, regulāri strādāt un gūt ienākumus, bet slimības gadījumā tomēr nekvalificēties slimības pabalstam, veicot VSAOI samazinātā apmērā, persona neveic iemaksas, kas nodrošinātu tiesības uz slimības pabalstu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ja slimības pabalstu aizmirst pieprasīt
Pat tad, ja cilvēkam ir tiesības uz slimības pabalstu, nauda bankas kontā neienāks automātiski. “Nereti pēc darbnespējas lapas B noslēgšanas tiek aizmirsts, ka VSAA slimības pabalstu automātiski neieskaitīs cilvēka kontā. Lai to saņemtu, ir jāiesniedz VSAA iesniegums pabalsta piešķiršanai,” skaidro Marika Zelčāne. Turklāt slimības pabalstu nevar saņemt par darbnespējas lapu B, kas vēl nav noslēgta. Ja cilvēks slimo ilgstoši, viņš var lūgt ārstam noslēgt iepriekšējo darbnespējas lapu un izsniegt jaunu. Tas ļauj pieprasīt pabalstu par jau pagājušo periodu, negaidot pilnīgu atveseļošanos.
Jāatceras arī pabalsta pieprasīšanas termiņš, kas ir seši mēneši, skaitot no pārejošas darbnespējas pirmās dienas. Vēl viens pārpratums saistīts ar iespēju slimības laikā turpināt strādāt un vienlaikus saņemt pabalstu. VSAA norāda, ka slimības pabalsta mērķis ir kompensēt darbnespējas dēļ zaudētos darba ienākumus. “Ja VSAA konstatē, ka personai slimības pabalsta saņemšanas laikā ir reģistrēti ienākumi kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam un līdz ar to šī persona nepamatoti saņēmusi pabalstu, VSAA pieņem lēmumu par pārmaksātā slimības pabalsta summas atgūšanu,” brīdina eksperte.
Par drošības spilvenu jādomā, kamēr vēl esam veseli
Ilgstoša slimība var skart ikvienu, taču finansiālās sekas lielā mērā atkarīgas no tā, vai cilvēks iepriekš ir bijis sociāli apdrošināts un kādas iemaksas veicis. Tāpēc VSAA iesaka negaidīt brīdi, kad jau radušās veselības problēmas, bet savlaicīgi pārbaudīt, kādas sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek veiktas un kādas tiesības tās nodrošina.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Lai cilvēks ilgstošas slimības vai traumas gadījumā nezaudētu visus ienākumus, ir svarīgi savlaicīgi pārbaudīt savu sociālās apdrošināšanas situāciju,” uzsver Marika Zelčāne. To iespējams izdarīt portālā Latvija.gov.lv, sadaļā “VSAA informācija un pakalpojumi”. Slimības pabalsts var kļūt par nozīmīgu finansiālu atbalstu laikā, kad veselības dēļ nav iespējams strādāt. Tomēr tam ir noteikti izmaksas termiņi, apdrošināšanas nosacījumi un pieprasīšanas kārtība. Jo agrāk cilvēks noskaidro savas tiesības, jo mazāks risks, ka ilgstoša slimība pārvērtīsies arī smagā finansiālā krīzē.