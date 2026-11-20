Ko izvēlas Latvijas iedzīvotāji? Noskaidrots uztura bagātinātāju zīmols Nr. 1
Par veselību rūpējamies dažādi – izvēlamies pārdomātāku uzturu, cenšamies vairāk kustēties, sekojam līdzi pašsajūtai un arvien biežāk savā ikdienā iekļaujam arī uztura bagātinātājus. Interesanti, kuram uztura bagātinātāju zīmolam Latvijas iedzīvotāji uzticas visvairāk?
Imunitātei, kauliem un labai pašsajūtai
Veselīga dzīvesveida paradumi mainās, un arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ne tikai tam, kā jūtamies šodien, bet arī tam, kā saglabāt veselību ilgtermiņā. Viena no šīs tendences izpausmēm ir uztura bagātinātāju lietošana.
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” pētnieki sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem un ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) atbalstu 2025. gadā veica aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības paradumus un attieksmi pret uztura bagātinātājiem.
Rezultāti iezīmē tendenci – 45% aptaujāto uztura bagātinātājus lieto pēc ārsta ieteikuma, bet 48,5% lēmumu pieņem patstāvīgi, turklāt vairāk nekā 40% aptaujas dalībnieku lieto vienlaikus trīs līdz piecus uztura bagātinātājus [1].
Galvenie iemesli uztura bagātinātāju lietošanai ir vēlme stiprināt imunitāti, novērst uzturvielu trūkumu un rūpēties par kaulu un locītavu veselību. Bieži minēti arī citi mērķi – pašsajūtas uzlabošana, stresa mazināšana un matu, nagu un ādas veselības uzturēšana.
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Pozitīvi, ka lielākā daļa aptaujāto norādījuši, ka viņi rūpīgi izlasa lietošanas instrukcijas un interesējas par produkta sastāvu. Tomēr pētnieki norāda arī uz pieaugošu risku – pārmērīgu lietošanu un iespējamu mijiedarbību starp dažādiem preparātiem. Nepamatota uztura bagātinātāju lietošana, īpaši – kombinācijā ar medikamentiem, var radīt riskus. Ja tiek lietotas arī zāles, par visiem lietotajiem uztura bagātinātājiem noteikti jāinformē ārsts, lai novērstu iespējamu mijiedarbību un lieku slodzi organismam.
Latvijas iedzīvotāju izvēle – Latvijas zīmols
“BIOR” aptaujas dati liecina, ka 82% respondentu uztura bagātinātājus iegādājas aptiekās – gan klātienē, kur iespējams saņemt arī farmaceita konsultāciju, gan tiešsaistē. Interesanti, kuram zīmolam cilvēki dod priekšroku? Kurš uztura bagātinātāju zīmols Latvijā ir visvairāk pirktais? Lai to noskaidrotu, nepietiek vērtēt zīmolu atpazīstamību vai reklāmas aktivitāti, jāieskatās reālajos pārdošanas rezultātos.
Starptautiskās tirgus izpētes un datu analītikas kompānijas IQVIA apkopotie Latvijas aptieku un e-aptieku pārdošanas dati par 2023.–2026. gadu atklāj iepriecinošu faktu: Latvijas uztura bagātinātāju tirgū līdera pozīcijā ir pašmāju zīmols LYL love your life®! Tas ir apliecinājums, ka Latvijas uzņēmums spēj veiksmīgi konkurēt veselības un labsajūtas produktu tirgū un iegūt patērētāju uzticību.
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LYL love your life® piedāvā plašu uztura bagātinātāju klāstu dažādām ikdienas vajadzībām. Tajā atrodami D3 vitamīna, omega-3 taukskābju, labo baktēriju, dzelzs un C vitamīna produkti, kā arī īpaši risinājumi bērnu un sieviešu veselībai. Zīmola produkti pieejami aptiekās Latvijā un e-aptiekās, ļaujot ērti izvēlēties savām vajadzībām atbilstošāko.
No D3 vitamīna līdz zarnu mikrobiotas atbalstam
Tirgus līdera pozīcija nav tikai skaitlis – aiz tās ir produkti, kas atrod savu vietu cilvēku ikdienā. LYL love your life® produktu klāstā ir vairāki risinājumi, kas paredzēti dažādām vecuma grupām un ikdienas vajadzībām.
LYLBIOTIC – uzmanība zarnu mikrobiotai
Deviņu mikroorganismu sugu un prebiotikas inulīna komplekss zarnu mikrobiotas atbalstam. Viena kapsula satur 34 miljardus labvēlīgo baktēriju un Saccharomyces boulardii rauga kultūru. LYLBIOTIC zīmolu, kā vienīgo Latvijā, atzīst Gremošanas Slimību biedrība.
LYL BIOTIC GASTRO IBS – specializēts risinājums gremošanas sistēmai
Piecu klīniski pētītu labo baktēriju celmu komplekss pieaugušajiem.Viena kapsula satur 30 miljardus baktēriju no pieciem patentētiem celmiem – Lactobacillus un Bifidobacterium grupas. Produkts īpaši ieteicams cilvēkiem ar jutīgu gremošanas sistēmu un kairinātas zarnas sindroma simptomiem. LYLBIOTIC zīmolu, kā vienīgo Latvijā, atzīst Gremošanas Slimību biedrība.
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LYLBIOTIC intim – sievietes intīmās mikrofloras atbalstam
Sievietēm paredzēts divu klīniski pētītu pienskābo baktēriju celmu komplekss intīmās mikrovides atbalstam. Viena kapsula satur vismaz 12 miljardus Lactobacillus acidophilus La-14® un Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ baktēriju. Īpašais DRcaps® kapsulas apvalks palīdz aizsargāt baktēriju kultūras no kuņģa skābes iedarbības. Pirmās intīmās labās baktērijas, kurām Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija apliecina produkta kvalitāti un rekomendē to lietošanu.
LYL sunD3 – D vitamīns ērtā spreja formā
Dabiskas izcelsmes D3 vitamīns ērti dozējamā spreja formā ar patīkamu apelsīnu garšu. Produkta sastāvā izmantota LYLmicro™ tehnoloģija, kas veicina ātrāku un efektīvāku D vitamīna uzsūkšanos. Produkts ir pieejams dažādās versijās, tostarp bērniem paredzētajā LYL sunD3 KID.
LYL Krill Oil Superba BOOST™ – omega-3 taukskābju avots
Atšķirībā no tradicionālās zivju eļļas krila eļļā omega-3 taukskābes EPS un DHS ir fosfolipīdu formā, tāpēc ātrāk un efektīvāk uzsūcas organismā. Produkts dabiski satur arī holīnu un antioksidantu astaksantīnu.
LYL KIDS IQ Krill Oil – garšīgas rūpes par mazajiem
Bērniem paredzēts omega-3 taukskābju un vitamīnu komplekss ērtā, košļājamu želejvitamīnu formā ar augļu garšu. Tā sastāvā ir Antarktikas krila eļļa ar omega-3 taukskābēm fosfolipīdu formā, kā arī A, D3, C, E, B6 un B12 vitamīns, holīns un cinks.
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LYL premium C – C vitamīns ikdienai
Ilgstošas iedarbības C vitamīna komplekss ar bezskābes kalcija L-askorbāta formu un trim bioflavonoīdiem – hesperidīnu, kvercetīnu un rutīnu. Patentētā Sepismart™ tehnoloģija nodrošina pakāpenisku aktīvās vielas izdalīšanos aptuveni astoņu stundu laikā.
LYL F26 SPRAY iron boost – dzelzs ērtā lietošanas formā
Klīniski pierādīts dzelzs avots ar augstu uzsūkšanās spēju. Ērts un garšīgs sprejs ikdienas lietošanai visai ģimenei. Nekairina gremošanas traktu, nekrāso zobus, nepiemīt metāliska garša.
Gudras izvēles veselīgākai ikdienai
Rūpes par veselību sākas ar ikdienas izvēlēm. Ar to, ko liekam uz šķīvja, cik daudz kustamies, kā atpūšamies un kā ieklausāmies sava organisma vajadzībās. Arī uztura bagātinātāju izvēle ir daļa no šī procesa. Svarīgi, lai tā būtu pārdomāta, atbilstoša individuālajām vajadzībām un balstīta uzticamā informācijā.
Latvijas zīmola panākumi ir iemesls lepnumam, jo tie apliecina, ka arī pašmāju uzņēmums var kļūt par nozīmīgu līderi nozarē, kurā konkurence ir plaša un patērētāju izvēles iespējas ļoti daudzveidīgas. Mēs lepojamies!
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Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.