Jaunas zāles uzrāda pārsteidzošus rezultātus cīņā ar aizkuņģa dziedzera vēzi. "Lielākais izrāviens desmitgadē!"
Aizkuņģa dziedzera vēzis ir viens no visgrūtāk ārstējamajiem vēža veidiem, taču jaunā pētījumā pārbaudītā terapija devusi cerību tūkstošiem pacientu visā pasaulē.
Aizkuņģa dziedzera vēzis katru gadu skar tūkstošiem iedzīvotāju visā pasaulē, turklāt tā ir viena no visgrūtāk ārstējamajām vēža formām, ar augstiem mirstības rādītājiem. Lai gan nereti ar ķīmijterapiju vēža apmēru izdodas samazināt, vēzis nereti atgriežas un vairums pacientu progresējošā stadijā nodzīvo vien pāris mēnešus, nevis gadus.
Tomēr jaunas zāles ar nosaukumu "daraxonrasib" uzrādījušas pārsteidzošus rezultātus pacientu atlabšanā. "Tas ir lielākais izrāviens desmitgadē," norādījis Lielbritānijas vēža izpētes centrs.
Daraksonrasibs ir tablete, kas bloķē RAS mutācijas, kuras veicina daudzu aizkuņģa dziedzera vēža audzēju augšanu. Agrīnā pētījumā zāles kopā ar ķīmijterapiju palīdzējušas apturēt vai samazināt audzējus lielai daļai pacientu, taču pētnieki uzsver: pagaidām nav zināms, cik ilgi saglabāsies ārstēšanas iedarbība.
Pētījumā piedalījās 61 cilvēks ar nesen diagnosticētu, progresējušu aizkuņģa dziedzera vēzi, kas bija izplatījies arī citās ķermeņa daļās. Pēc zāļu lietošanas audzēji pārstāja augt 90% dalībnieku. Nedaudz vairāk nekā 60% pacientu tie saruka, bet aptuveni 8% jeb vienam no 12 cilvēkiem audzēju pēc ārstēšanas vairs nevarēja saskatīt pat datortomogrāfijas izmeklējumos.
Vēža centra “Memorial Sloan Kettering” ārsts Vungki Parks, kurš piedalās pētījumā, rezultātus vērtē ļoti pozitīvi. Viņš norādījis, ka ārstēšana palīdzējusi samazināt audzējus lielai daļai pacientu, turklāt dažiem tie sarukuši pat ļoti ievērojamā apmērā. Arī laiks, kurā slimība neprogresēja, gandrīz divkāršojies. Pētnieki cer, ka tas varētu palīdzēt pacientiem nodzīvot ilgāk, taču to vēl nepieciešams apstiprināt turpmākos pētījumos.
Rezultāti iegūti pirmās un otrās fāzes klīniskajā pētījumā. Pacientus novēroja vidēji pusotru gadu, un daļai no viņiem šajā laikā vēzis nebija atgriezies. Tomēr ar šādu novērošanas periodu nepietiek, lai spriestu, vai slimību izdevies panākt ilgstošā remisijā. Arī tad, ja izmeklējumos audzējs vairs nav saskatāms, tas vēl nenozīmē, ka cilvēks ir pilnībā atbrīvojies no vēža.