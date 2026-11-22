Kad tevī pamostas Grinčs jeb kā pārdzīvot svētku skrējienu un nesajukt prātā
Decembris vēl nav sācies, bet apkārt jau skan Ziemassvētku dziesmas, mirdz lampiņas, veikali aicina iegādāties dāvanas, savukārt sociālie tīkli atgādina, ka visiem jābūt laimīgiem, smaidīgiem un ģimeniski noskaņotiem. Ja šajā laikā gribas nevis dziedāt “Zvaniņš skan”, bet atrasties vismaz 20 kilometru attālumā no tuvākās eglītes, apsveicam – iespējams, tevī iemājojis Grinčs!
Taču nesteidzies meklēt sev zaļu kostīmu un pārcelties uz kalniem! Izrādās, nepatikai pret svētkiem var būt pavisam reāli iemesli. Zinātnieki skaidro, ka pie vainas var būt smadzeņu pārslodze, emocionālās atmiņas un apkārtējo radītais spiediens, ka visiem noteikti ir jābūt priecīgiem. Citiem vārdiem sakot, ar tevi viss ir kārtībā, pat tad, ja nepatīk Ziemassvētki.