11. novembrī E-veselības sistēma piedzīvoja kārtējos darbības traucējumus, kuru dēļ aptiekās bija apgrūtināta e-recepšu apstrāde.
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Šodien 06:24
Četras epilepsijas lēkmes un kārtējie sistēmas traucējumi: cik ilgi E-veselība vēl pievils pacientus un ko darīt, ja vajadzīgās zāles nevar saņemt?
E-veselības sistēmas darbības traucējumi Latvijā nav retums, taču to sekas var būt daudz nopietnākas par īslaicīgām neērtībām. Ja sistēma nedarbojas, cilvēks var palikt bez recepšu zālēm, kuras daļai ir akūti nepieciešamas.
Arī 11. novembrī E-veselības darbības traucējumu dēļ aptiekās bija apgrūtināta e-recepšu apstrāde un daļa iedzīvotāju nesaņēma vajadzīgos medikamentus. Kāpēc šādas problēmas atkārtojas, kā pacientiem rīkoties, ja zāles nepieciešamas steidzami, un kurš uzņemas atbildību, ja sistēmas kļūdu dēļ cieš cilvēka veselība? To Jauns.lv skaidroja Latvijas Digitālās veselības centrs (LDVC) un Veselības ministrija (VM).