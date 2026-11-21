Lai gan dzelzs ir atrodama daudzos augu valsts produktos, organisms to ne vienmēr spēj pilnvērtīgi uzņemt.
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Šodien 06:13
Pieci pārsteidzoši veidi, kā paaugstināt dzelzs līmeni organismā - un tam nav vajadzīga gaļa
Raudzēt, vārīt vai pārslacīt ar citronu – izrādās, dzelzs uzņemšanu ietekmē ne tikai tas, ko ēdam, bet arī tas, kā ēdienu pagatavojam un ar ko to kombinējam. Lai gan dzelzs ir atrodama daudzos augu valsts produktos, organisms to ne vienmēr spēj pilnvērtīgi uzņemt.
Bērnībā daudziem stāstīts, ka, ēdot daudz spinātu, izdosies izaugt stipriem un veseliem. Arī pieaugušā vecumā spināti bieži nonāk smūtijos, makaronu ēdienos un omletēs. Tie ir daudzpusīgi, viegli pagatavojami un satur šķiedrvielas, turklāt tiek uzskatīti par labu dzelzs avotu. Tomēr ir kāda nianse – no svaigiem spinātiem organisms neuzņem tik daudz dzelzs, kā varētu domāt.
Ņemot vērā, ka aptuveni katram trešajam cilvēkam pasaulē ir dzelzs deficīts, ir vērts zināt, kā ar uztura palīdzību uzņemt šo organismam svarīgo minerālvielu. Par to raksta BBC.