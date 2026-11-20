Kāds asinsspiediens tiek uzskatīts par normālu? Publicētas jaunas rekomendācijas
Starptautiskā Hipertensijas biedrība publicējusi jaunas vadlīnijas, kurās precizēts, kāds arteriālais asinsspiediens uzskatāms par normālu.
Jaunajās 2026. gada vadlīnijās salīdzinājumā ar 2020. gadā publicēto versiju ieviestas būtiskas izmaiņas, kas balstītas uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem un tehnoloģiju attīstību.
Kā vēsta "rynekzdrowia.pl", turpmāk par paaugstinātu asinsspiedienu tiek uzskatīti arī rādītāji, kad sistoliskais jeb augšējais asinsspiediens ir 130–139 mm Hg un/vai diastoliskais jeb apakšējais asinsspiediens ir 80–89 mm Hg, ja mērījumi veikti ārstniecības iestādē.
Savukārt, mērot asinsspiedienu mājas apstākļos un aprēķinot septiņu dienu vidējo rādītāju, par paaugstinātu tiek uzskatīts asinsspiediens, sākot no 130–135/80–85 mm Hg.
Speciālisti uzsver, ka šādi asinsspiediena rādītāji jau liecina par novirzi no normas, tādēļ tiem jāpievērš ārstu uzmanība un nepieciešamības gadījumā jānodrošina atbilstoša ārstēšana.
Lielākajai daļai cilvēku, kuriem apstiprināts paaugstināts arteriālais asinsspiediens (130–139/80–89 mm Hg), ieteicama ārstēšana, lai sasniegtu mērķa asinsspiedienu, kas ir zemāks par 130/80 mm Hg.
Asinsspiedienu var kontrolēt, veicot mērījumus ārstniecības iestādē, mājas apstākļos vai izmantojot diennakts asinsspiediena monitorēšanas ierīci, kas ļauj novērtēt asinsspiediena izmaiņas dienas laikā.