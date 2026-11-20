Atkarību meliem ir tūkstoš veidu. 47 gadus vecā Linda gadiem slēpa vīra alkoholismu: "Zvanīju viņa darbavietai, ka ir ļoti slims"
Cilvēks, kurš cīnās ar atkarību, bieži vien izraisa nosodījumu, neizpratni, arī sāpes tuviniekiem. Un viena no smagākajām šīs pieredzes pusēm ir meli saskarsmē – par alkohola vai apreibinošu vielu lietošanas biežumu, daudzumu, iztērēto naudu, problēmām darbā vai attiecībās. Par jebko.
Izlikšanās kā aizsargvairogs
Līdzcilvēkiem saskarsme ar atkarīgo tuvinieku, paziņu vai kolēģi bieži liek justies piekrāptiem un bezspēcīgiem. Tajā pašā laikā pētījumi rāda, ka atkarīgo meli visbiežāk nav ļaunprātīga manipulācija, bet gan izmisīgs pašaizsardzības mehānisms.
Daudzi uzskata – cilvēks melo tāpēc, ka viņam nerūp citi vai viņš mērķtiecīgi cenšas apmānīt ģimeni un speciālistus, kas var sniegt palīdzību. Psiholoģijas un neirobioloģijas pētījumi piedāvā citu skatījumu, proti, melošana ir cieši saistīta ar pašu atkarības dabu. Zinātniskajos pētījumos par atkarības psiholoģiju uzsvērts, ka meli kalpo kā “atkarības saglabāšanas līdzeklis”. Šis sarežģītais process izpaužas tādējādi, ka atkarība it kā piespiež prātu aizsargāt lietošanas ieradumu pret jebkuru ārēju iejaukšanos. Kad cilvēkam draud briesmas zaudēt savu patvērumu vai, precīzāk sakot, reibuma tīkamās sajūtas, vai saskarties ar skarbu kritiku, smadzenes automātiski ieslēdz aizsardzības režīmu.
Profesora Berija Farbera (Barry A. Farber) vadītajā pētījumā, kas 2020. gadā publicēts akadēmiskajā žurnālā Journal of Clinical Psychology un kurā aptaujāti vairāk nekā 1300 psihoterapijas klientu, atklājās, ka aizliegto vielu lietošana un atkarība ir starp pašām izplatītākajām tēmām, par kurām cilvēki izvēlas melot vai noklusēt patiesību pat pie terapeita.
Pētījuma autors min vairākus iemeslus, kas liek cilvēkam slēpt patiesību un melot, un viens no tiem ir kauns. Pēc kārtējās iedzeršanas vai atgriešanās pie narkotiku lietošanas cilvēks var izjust vainas apziņu, bezspēcību un vilšanos sevī. Atzīt notikušo nozīmē atzīt arī to, ka atkal nav izdevies kontrolēt savu uzvedību. Šīs izjūtas vieglāk pārvarēt, slēpjot un noklusējot patiesību.
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Ne mazāk svarīgas ir bailes no tuvinieku nosodījuma. Cilvēks baidās zaudēt ģimenes cieņu, baidās, ka tuvinieki pārstās uzticēties vai pat novērsīsies. Tāpēc melošana kļūst par veidu, kā pasargāt attiecības un izvairīties no noraidījuma.
Pastāv arī ļoti praktiskas bailes – tikt atlaistam, izjaukt attiecības, zaudēt iespēju rūpēties par bērniem vai saskarties ar citiem savas rīcības rezultātiem. Šādos gadījumos meli kalpo kā sava veida vairogs, kas var pasargāt no nepatīkamām sekām un ļauj dzīvot tāpat kā līdz šim.
Kas notiek smadzenēs
Lai labāk izprastu atkarīgā uzvedību, ir svarīgi ieskatīties smadzeņu darbībā. Kā skaidrots populārzinātniskajos apskatos (piemēram, Addiction Decoded un Hamsa Healing Space analīzē), hroniska aizliegto vielu lietošana tieši ietekmē smadzeņu pieres daivu. Šī mūsu organisma daļa ir atbildīga par impulsu kontroli un spēju pateikt nē, pamatotu lēmumu pieņemšanu, savas rīcības seku reālistisku izvērtēšanu. Ja pieres daivas darbība atkarības ietekmē ir traucēta, cilvēkam kļūst grūti loģiski izsvērt tālredzīgas sekas.
Kauna karuselis
Pētījumos par atkarību un tās izraisīto stigmu, kas publicēti ASV nacionālo veselības institūtu zinātnisko publikāciju datubāzē, aprakstīts tā dēvētais kauna apburtais loks. Stigma ir sabiedrībā valdoši aizspriedumi, negatīvi stereotipi un nosodījums pret noteiktu cilvēku grupu. Atkarību gadījumā tas izpaužas kā uzskats, ka cilvēks pats ir vainīgs savā atkarībā, viņam trūkst gribasspēka vai viņš ir neuzticams un bezatbildīgs. Saskaroties ar šādu attieksmi, atkarīgais nereti sāk šos sabiedrības vērtējumus attiecināt uz sevi – izjūt kaunu, nosoda sevi un uzskata, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Šo parādību sauc par pašstigmu. Kauna un nosodījuma dēļ cilvēks cenšas slēpt savu atkarību, melo tuviniekiem un apkārtējiem, lai neviens neuzzinātu patiesību. Taču meli rada vēl lielāku vainas apziņu un emocionālu spriedzi, no kuras viņš atkal mēģina atbrīvoties, meklējot mierinājumu alkoholā, narkotikās vai citās atkarībās. Tā veidojas apburtais loks – jo vairāk cilvēks slēpj savu atkarību un melo, jo lielāks kļūst kauns, kas savukārt var veicināt atkarīgās uzvedības turpināšanos.
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Svarīga drošības izjūta
Lai cilvēks ar atkarību spētu runāt patiesību, viņam vispirms jājūtas droši. Profesora Berija Farbera 2020. gada pētījums liecina, ka atkarīgie ir atklātāki tad, ja nebaidās no sarunas biedra reakcijas. Ja viņi zina, ka par atzīšanos nesekos vētraina emocionāla reakcija vai sods, ir vieglāk atzīt nepatīkamo patiesību. Būtiska ir arī uzticēšanās un skaidrība par to, kas notiks ar izstāstīto informāciju un kādas ir konfidencialitātes robežas. Tas nenozīmē, ka jāattaisno atkarīgā rīcība vai jāpieļauj meli, bet gan to, ka ir jārada apstākļi, kuros cilvēks var atzīt patiesību, nebaidoties, ka par to viņu tūlīt pazemos vai atstums.
Cīņā ar meliem konfrontācija un agresīva izjautāšana parasti nedod vēlamo rezultātu. Tā vietā tiek ieteikta līdzsvarota pieeja – līdzjūtība savienojumā ar stingrām robežām. Atkarīgajiem cilvēkiem pārsvarā ir nepieciešama profesionāļu palīdzība.
Līdzatkarības emocionālais slazds
Taču atkarība bieži vien nav tikai viena cilvēka problēma, jo nereti pie vienas virvītes ir piesieti arī līdzcilvēki. Sastopoties ar atkarību ģimenē, tuvinieki ir gatavi darīt visu iespējamo, lai glābtu savējo. Tomēr šīs rūpes nemanāmi var pārvērsties līdzatkarībā – smagā emocionālā un psiholoģiskā stāvoklī, kad līdzcilvēks zaudē savas personīgās robežas, ignorē paša vajadzības un visu savu dzīvi pakārto atkarīgā kontrolei vai centieniem cīnīties ar viņa lietošanas sekām. Līdzatkarība ir tikpat nopietna problēma kā pati atkarība, jo tā visu ģimeni tur nepārtrauktā stresā un manipulācijās.
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Līdzatkarīgs cilvēks bieži vien uzņemas atkarīgā glābēja lomu. Lai izvairītos no konfliktiem un nepatīkamām situācijām, viņš sāk risināt otra cilvēka radītās problēmas – maksā viņa parādus, melo darba devējam vai radiem par viņa veselības stāvokli, sakopj atstāto nekārtību un cenšas noslēpt atkarības sekas. Speciālisti šādu rīcību mēdz dēvēt par veicinošo uzvedību. Lai gan tuviniekam šķiet, ka viņš palīdz, patiesībā tas var tikai paildzināt atkarību, jo cilvēkam pašam nav jāsaskaras ar savas uzvedības sekām un nekas nav jārisina. Tikmēr līdzatkarīgais pamazām aizmirst par savām vajadzībām, atsakās no savām interesēm un sāk dzīvot otra cilvēka dzīvi. Tas kļūst pamanāms arī valodā – sarunās arvien biežāk izskan “Mēs meklējam palīdzību”, “Mēs visu esam izmēģinājuši”… It kā abu cilvēku dzīves un problēmas būtu kļuvušas par vienu veselumu.
Gan atkarīgais, gan viņa tuvinieks bieži dzīvo noliegumā. Atkarīgais neatzīst savu problēmu, savukārt līdzatkarīgais nevēlas atzīt, cik ļoti šī situācija ietekmē viņa paša dzīvi. Attiecībās rodas neuzticēšanās – tiek doti solījumi pārtraukt lietošanu, izteikti draudi aiziet vai atmaskot, taču nekas nemainās. Pieaug kauns un bailes no apkārtējo nosodījuma. Lai citiem radītu iespaidu, ka ģimenē viss ir kārtībā, tuvinieks sāk slēpt patiesību, izdomāt attaisnojumus un melot par notiekošo mājās. Īpaši smagi tas skar bērnus. Viņi jūt spriedzi, redz melus un pieaugušo neizprotamo uzvedību, tāpēc var izaugt ar pārliecību, ka attiecībās nav iespējams uzticēties otram un ka savas patiesās izjūtas labāk paturēt pie sevis.
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Lai pārtrauktu šo apburto loku, līdzatkarīgajam vispirms jāatzīst, ka problēma pastāv un ka viņš nevar kontrolēt otra cilvēka rīcību vai piespiest viņu mainīties. Ir svarīgi pārtraukt attaisnot atkarīgā uzvedību un ļaut viņam pašam uzņemties atbildību par savām izvēlēm. Nākamais solis ir iemācīties novilkt robežas – pateikt nē, vairs nemelot citu priekšā, nemaksāt atkarīgā parādus un neuzņemties viņa pienākumus. Ja cilvēks ir reibumā, nav jēgas iesaistīties bezgalīgos strīdos vai mēģināt viņu pārliecināt. Tikpat svarīgi ir atkal pievērsties sev – parūpēties par savu veselību, miegu, ikdienas vajadzībām, atjaunot intereses un attiecības ar draugiem un tuviniekiem. Nevajadzētu baidīties meklēt arī profesionālu palīdzību – psihologa, psihoterapeita vai atkarību speciālista atbalsts var palīdzēt saprast līdzatkarības mehānismus un pakāpeniski atgūt patstāvīgu dzīvi.
Pieredze. Jānis, 55 gadi: "Ja gribēšu, atmetīšu"
“Studiju gados iedzēru kopā ar kursabiedriem – kā jau daudzi. Sākumā piektdienās, pēc tam arī nedēļas vidū. Kas tur tāds? Jaunība, draugi, dzīve! Es taču nebiju nekāds bomzis, kas guļ grāvī. Man bija galva uz pleciem, ambīcijas, skaidrs mērķis. Un es to sasniedzu. Veidoju karjeru, kāpu pa amatu kāpnēm, pelnīju arvien vairāk. Darbs man patika, es nostiprināju autoritāti. Biju uz strīpas arī no rītiem, kad iepriekšējā vakarā bija kārtīgi nosvinēts. Es pratu saņemties. Vismaz tā man pašam šķita.
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Tikšanās ar draugiem kļuva par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Sākumā reizi nedēļā, tad biežāk. Vēlāk jau nevajadzēja nekādu iemeslu – vienkārši piezvanīja: “Kur esi? Braucam!” Un es braucu. Sievai teicu, ka man vajag atslodzi, ka vīrietim taču ir savas intereses. Viņa sākumā iebilda, vēlāk sāka dusmoties, reiz pajautāja, vai es nevarētu pārtraukt dzert. Es pat pasmējos: “Ja gribēšu, atmetīšu! Es taču neesmu nekāds alkoholiķis.”
Šo frāzi esmu atkārtojis simtiem reižu. Katru reizi, kad solīju laikus atgriezties mājās pēc darba. Katru reizi, kad atkal biju nokavējis ģimenes pasākumu. Es meloju, ka esmu izdzēris tikai vienu alu, kaut gan patiesībā jau tas bija gandrīz vesels režģis. Meloju, ka draugi mani pierunāja. Meloju pat tad, kad neviens ģimenē nejautāja, kur, ar ko un cik.
Visgrūtāk atzīt, ka es meloju arī pats sev. Un, kamēr pārliecināju citus, ka visu kontrolēju, tas zaļais pūķis jau sen kontrolēja mani."
Pieredze. Lidija, 48 gadi: "Es taču turu roku uz pulsa"
“Man ir atbildīgs amats, padotie, termiņi un nemitīga spriedze. Darbā nedrīkstu atļauties būt vāja, jo man jāpieņem lēmumi, jārisina problēmas, jābūt soli priekšā citiem. Un es to spēju. Vismaz līdz brīdim, kad vakarā aizveru kabineta durvis.
Sākumā tā bija viena glāze vīna. Lai atslābinātos, lai atslēgtos no darba. Tāda viegla relaksācija. Pēc tam ar vienu glāzi vairs nepietika – vienmēr nodrošinājos ar pudeli. Un tad ar vēl vienu. Lai mājās ir divas – katram gadījumam. Esmu mēģinājusi vakarus pavadīt bez alkohola, bet tad galvā turpinās darba sapulces, sarunas, neatrisinātie jautājumi. Vīns tās apklusina.
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Sabiedrībā esmu eleganta, savākta, izskatos nevainojami. Ja kāds jautā, kā atpūšos, atbildu – lasu, eju pastaigās, skatos filmas. Zināmā mērā tā ir taisnība.
Tā kā esmu šķīrusies un bērni izauguši, dzīvoju viena. Reizēm ir vientulīgi, un es zvanu draudzenēm. Domāju, ka nojauš, bet izliekas nemanām. Kāda reizēm pajautā: “Kas ar tevi? Tāda jocīga balss.” Atbildu, ka bija gara diena un esmu nogurusi.
Nezinu, kā apstāties.”
Pieredze. Jana, 38 gadi: "Es taču tikai mazliet…"
“Neesmu no tām sievietēm, kuras piedzeras līdz bezsamaņai un sadara vai sarunā lielas glupības. Tieši tāpēc apkārtējiem ir grūti pamanīt, ka alkohols pamazām kļuvis par manu ikdienas nepieciešamību.
Brīvdienās es atklāti pasaku vīram, ka gribēšu mazliet iedzert. Nekā īpaša – pagatavosim vakariņas, noskatīsimies kādu filmu un izbaudīsim glāzi vīna. Ledusskapī vienmēr stāv šim nolūkam paredzēta pudele. Tā ir mana "oficiālā vīna pudele", kuru vīrs redz un par kuru zina. Taču mājās ir arī citi krājumi. Viena pudele paslēpta skapī starp sadzīves lietām, cita – tālākajā virtuves plauktā. Kad vīrs ir blakus, es mierīgi iedzeru glāzīti no ledusskapja pudeles, mēs saimniekojam un sarunājamies. Viss izskatās gluži nevainīgi… Bet, tiklīdz vīrs aiziet uz citu istabu vai ir aizņemts ar savām lietām, es klusām dodas pie paslēptajiem krājumiem.
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Es protu aprēķināt, cik daudz drīkst izdzert, lai ārēji nekas nemainītos. Lai runa būtu skaidra, kustības pārliecinošas, lai neaizmirstu, ko tikko esmu teikusi. Ja vīrs jautā, vai vēlos vēl vīnu, atbildu, ka pietiek.
Es strādāju, rūpējos par māju, turklāt iedzeru tikai brīvdienās. Un tā taču nav nekāda problēma, vai ne?"
Pieredze. Linda, 47 gadi: "Meloju viņa priekšniekiem, lai glābtu"
“Mans vīrs darbā bija ļoti labi ieredzēts – kārtīgs, atbildīgs, zinošs speciālists. Neviens pat nenojauta, kas notiek ārpus darba. Viņam mēdza uznākt plosti. Diezgan reti, bet tā pamatīgi, reizēm dzēra pat veselu nedēļu. Sākās ar dienu, divām, tad uzlāpīšanās. Tas dzeršanas progress notika ar sniega pikas efektu. Un tad sākās mana melu karjera. Zvanīju viņa darbavietai un stāstīju, ka vīrs ļoti slims, ka esam izsaukuši ārstu, ka viņam nepieciešama ārstēšanās. Ja zvanīja kāds no kolēģiem vai priekšniekiem, skaidroju, ka viņš ir iedzēris zāles un guļ. Man bija bail, ka viņu atlaidīs, ka visi uzzinās patiesību. Vīrs pēc katra plosta solīja, ka tas vairs neatkārtosies. Es gribēju viņam ticēt. Un katru reizi, kad viņš atkal sāka dzert, es atkal sāku melot.
Tagad saprotu, ka gadiem ilgi biju viņa līdzdalībniece. Kamēr viņš slēpa savu alkoholismu, es palīdzēju uzturēt nevainojama darbinieka tēlu."