Smadzenes naktī var dot pirmos signālus par nopietnas slimības risku
Alcheimera slimība attīstās pakāpeniski. Tās pirmās pazīmes bieži vien ir grūti pamanīt. Kad atmiņas traucējumi kļūst acīmredzami, smadzenēs jau var būt notikušas būtiskas pārmaiņas. Taču jauns pētījums liecina, ka pirmās pazīmes, kas varētu norādīt uz Alcheimera slimības attīstības risku, parādās jau miega laikā.
Šā gada novembrī zinātniskajā žurnālā "Alzheimer's Research & Therapy" publicēts pētījums par miega un smadzeņu veselības saistību. Pētnieki atklājuši, ka noteiktas izmaiņas smadzeņu aktivitātē dziļā miega laikā varētu liecināt par paaugstinātu Alcheimera slimības risku. Turklāt šādas pazīmes iespējams konstatēt vēl pirms parādās atmiņas traucējumi.
Kāpēc dziļais miegs ir tik svarīgs?
Miega laikā smadzenes ne tikai atpūšas, bet arī turpina aktīvi darboties. Īpaši svarīga ir dziļā miega fāze. Šajā laikā norisinās procesi, kas palīdz attīrīt smadzenes no vielmaiņas atkritumvielām un liekajām olbaltumvielām.
Viena no šādām olbaltumvielām ir beta amiloīds. Ja tā smadzenēs uzkrājas pārāk lielā daudzumā, var veidoties nogulsnes, kas traucē nervu šūnu darbību. Ar Alcheimera slimību saistīta arī tau olbaltumvielas pārmērīga uzkrāšanās smadzenēs. Laika gaitā šīs pārmaiņas var bojāt smadzeņu šūnas un veicināt atmiņas un citu kognitīvo spēju pasliktināšanos.
Ko zinātnieki pamanīja miega laikā?
Pētījumā tika analizēti 116 kognitīvi veselu pieaugušo miega dati. Zinātnieki īpašu uzmanību pievērsa tam, kā smadzenes darbojas dziļā miega laikā. Viņi pētīja arī tās saistību ar atmiņu un citām domāšanas spējām.
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Analīze atklāja interesantu likumsakarību. Cilvēkiem, kuru smadzeņu viļņi dziļā miega laikā bija izteiktāki, bija labāki atmiņas un kognitīvo spēju rādītāji. Savukārt noteiktas novirzes smadzeņu aktivitātē varētu liecināt par lielāku Alcheimera slimības risku nākotnē. Vīriešiem šī saistība bija izteiktāka nekā sievietēm. Pētnieki pieļauj, ka smadzeņu viļņu analīze miega laikā nākotnē varētu palīdzēt atklāt ar Alcheimera slimību saistītas pārmaiņas vēl pirms cilvēkam parādās pirmie atmiņas traucējumi.
Slikts miegs vēl nenozīmē demenci
Pētnieki gan uzsver, ka atklātā saistība nepierāda, ka slikts miegs izraisa Alcheimera slimību. Arī miega kvalitāte pati par sevi neļauj noteikt, vai cilvēkam nākotnē attīstīsies demence.
Miega traucējumiem var būt daudz dažādu iemeslu. To vidū ir stress, ikdienas paradumi un veselības problēmas. Ietekmi var atstāt pat pārāk augsta temperatūra guļamistabā. Turklāt pētījumā piedalījās salīdzinoši neliels cilvēku skaits, tāpēc iegūtie rezultāti vēl jāpārbauda plašākos pētījumos.
Tomēr šis pētījums vēlreiz parāda, cik svarīgs smadzeņu veselībai ir labs miegs. Tas palīdz ne tikai justies labi nākamajā dienā, bet arī saglabāt smadzeņu darbību ilgtermiņā.