Kas ikvienam rudens sezonā jāzina par uztura bagātinātājiem
Rudens sezonā aktuāla ir imunitātes stiprināšana un daudzi sāk lietot dažādus uztura bagātinātājus. Svarīga ir pareiza izvēle un modrība.
Saistībā ar šīs nišas produktiem bijuši dažādi skandāli un pat tiesu darbi.
Pārtika, nevis zāles
“Jāsaprot, ka uztura bagātinātāji ir liels bizness, un veselība ir tad, kad tu nelieto neko,” TV24 raidījumā "Ārsts atbild" vasaras nogalē izteicās "Dr. Vilkoites Vēdera klīnikas" ģimenes ārste Ksenija Margole. Ārste uzskata, ka tēma par cilvēku pārlieku lielo aizraušanos ar uztura bagātinātājiem ir satraucoša un par to sabiedrībā būtu gan jādomā, gan jārunā. “Jāsaprot, ka uztura bagātinātāji ir liels bizness, īpaši pēc kovida, kad visi domāja par imunitāti. Ieņēmumi no uztura bagātinātājiem ir miljardos un pārsniedz pat vakcināciju,” viņa saka.
Uztura bagātinātāji ir pārtikas produkti, nevis zāles – to svarīgi paturēt prātā, pirms sākt tos lietot. Nav pamata apgalvojumiem, ka uztura bagātinātāji spēj ārstēt vēzi, veicināt svara samazināšanos, novērst depresiju vai izārstēt citas slimības. Savukārt nepārbaudītu un nereģistrētu produktu iegāde internetā var beigties ne tikai ar iztērētu naudu, bet arī radīt risku veselībai. Tāpēc Zemkopības ministrija (ZM), Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) sadarbībā ar Valsts zinātnisko institūtu BIOR ir sagatavojuši praktiskus ieteikumus iedzīvotājiem, kuros skaidrots, kā izvērtēt uztura bagātinātāju lietošanas nepieciešamību, pārbaudīt izvēlēto uztura bagātinātāju un atpazīt maldinošus un nepatiesus solījumus reklāmās.
Minētās institūcijas atgādina, ka uztura bagātinātāji paredzēti uztura papildināšanai, nevis slimību ārstēšanai. “Robeža ir skaidra: uztura bagātinātājs nav zāles, tāpēc tiem nedrīkst piedēvēt īpašības ārstēt vai izārstēt slimības. Apgalvojumi par vēža ārstēšanu, kuņģa čūlas novēršanu, garantētu svara zudumu vai cukura līmeņa samazināšanu nav tikai radoša reklāma – tie var nodarīt reālu kaitējumu veselībai, ja cilvēks šādiem solījumiem notic, atliek ārstēšanos vai pat pārtrauc ārsta nozīmēto zāļu lietošanu,” uzsver Diāna Birkenfelde, PVD Pārtikas produktu reģistrācijas daļas vadītāja.
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Tiesu darbi ārvalstīs un Latvijā
Ja uzņēmums apgalvo, ka pārtikas produkts ārstē vai uzlabo konkrētu veselības stāvokli, tam ir jārēķinās ar nopietnu juridisku pārbaudi. Ārvalstīs šādi precedenti ir bijuši.
ASV pēdējos gados ir bijuši vairāki skaļi procesi par uztura bagātinātāju maldinošu reklamēšanu. Piemēram, "Prevagen" ražotāji tika apsūdzēti nepamatotos apgalvojumos, ka produkts uzlabo atmiņu un kognitīvās spējas; 2024. gadā tiesa aizliedza izmantot apstrīdētos reklāmas apgalvojumus. Savukārt uzņēmumi "BASF" un "DIEM Labs" piekrita samaksāt vairāk nekā 416 000 ASV dolāru, jo zivju eļļas uztura bagātinātāji tika reklamēti kā klīniski pierādīti līdzekļi aknu tauku samazināšanai. Vēl "Health Research Laboratories" lietā ASV Federālā tirdzniecības komisija konstatēja nepamatotus apgalvojumus, ka uztura bagātinātāji spēj novērst vai ārstēt sirds un asinsvadu slimības un diabētisko neiropātiju; 2022. gadā uzņēmumam tika aizliegts šādi produktus reklamēt un pārdot.
Savukārt Latvijā 2026. gada aprīlī Augstākās tiesas Senāts izskatīja lietu par uztura bagātinātāju reklamēšanu sociālajos tīklos. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs bija piemērojis satura veidotājai 15 000 eiro sodu, jo viņa reklamēja arī reģistrā neiekļautus produktus un uztura bagātinātājiem piedēvēja spēju novērst, ārstēt vai izārstēt slimības. Viena reklāma "TikTok" vietnē tika atzīta arī par bērniem adresētu agresīvu komercpraksi. Senāts atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību, tādējādi atstājot spēkā iepriekšējo tiesu secinājumus.
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Vārds veicina reklāmā pārtop par ārstē
Apgalvojumus par uztura bagātinātāja ietekmi uz veselību sauc par veselīguma norādēm. Eiropas Savienībā atļautas tikai zinātniski pamatotas veselīguma norādes – tās izvērtē Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), savukārt lēmumu par to apstiprināšanu pieņem Eiropas Komisija, uzturot atļauto veselīguma un uzturvērtības norāžu reģistru. Tikai atļautās veselīguma norādes drīkst izmantot uztura bagātinātāju marķējumā, reklāmas materiālos, sociālajos medijos, mājaslapās vai interneta tirdzniecības vietās, savā tīmekļvietnē skaidro ZM.
Pat šķietami nelielas izmaiņas formulējumā var būtiski mainīt vēstījuma nozīmi. Piemēram, atļautā veselīguma norāde “magnijs palīdz samazināt nogurumu un nespēku” nav tas pats, kas frāze “novērš nogurumu pēc pārciesta Covid-19”. Tāpēc uztura bagātinātāju marķējumā un reklāmā nedrīkst apgalvot vai radīt iespaidu, ka uztura bagātinātājs spēj novērst, ārstēt vai izārstēt slimību.
UZZIŅAI
Baltijas valstu pērnā gada aptaujas rezultāti liecina, ka vairāk nekā 40% aptaujas dalībnieku vienlaikus lieto trīs līdz piecus uztura bagātinātājus un lielākā daļa respondentu par lietošanas nepieciešamību izlēmuši paši.
Esi zinošs!
Iepriekš minēto Latvijas institūciju izstrādātais ceļvedis iedzīvotājus informē par brīdinājuma signāliem, kam jāpievērš īpaša uzmanība uztura bagātinātāju reklāmās un informācijai interneta vietnēs. Īpaši kritiski jāvērtē apgalvojumi par:
*slimības ārstēšanu vai izārstēšanu;
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*garantētu, ļoti ātru vai brīnumainu rezultātu;
*uztura bagātinātāju spēju aizstāt zāles vai ārsta nozīmētu terapiju;
*uztura bagātinātāja nepieciešamību ikvienam vai apgalvojumiem, ka veselība pasliktināsies, ja uztura bagātinātājs netiks lietots;
*ārstniecības personu ieteikumiem par konkrētiem uztura bagātinātājiem to reklāmās.
Un vēl arī – četri svarīgi padomi pirms uztura bagātinātāju lietošanas uzsākšanas:
*Izvērtē nepieciešamību. Ja uzturs ir pilnvērtīgs un daudzveidīgs, uztura bagātinātāju lietošana diez vai būs nepieciešama.
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*Pārbaudi, vai uztura bagātinātājs ir reģistrēts. Atrodi konkrēto uztura bagātinātāju PVD Uztura bagātinātāju reģistrā.
*Rūpīgi izlasi visu marķējumu. Īpašu uzmanību pievērs sastāvam, ieteicamajai dienas devai, brīdinājumiem, derīguma termiņam un atbildīgajam uzņēmumam.
*Nepārsniedz ieteicamo dienas devu. Vairāk nenozīmē labāk – uzmanies no vienu un to pašu vielu uzņemšanas ar vairākiem uztura bagātinātājiem.
Vienam der, citam ne
Latvijā reģistrēts un normatīvo aktu prasībām atbilstoši marķēts uztura bagātinātājs pats par sevi negarantē, ka tas ir nepieciešams vai piemērots ikvienam. Atsevišķām iedzīvotāju grupām un cilvēkiem, kuri lieto medikamentus vai vienlaikus lieto vairākus uztura bagātinātājus, pastāv paaugstināts mijiedarbības un pārmērīgas atsevišķu uzturvielu uzņemšanas risks, kā arī var rasties citas problēmas.
“Saprotama ir vēlme atrast unikālu kapsulu vai pulverīti, kas brīnumainā kārtā atrisina veselības problēmas. Reklāmu pārbagātība internetā un sociālajos medijos rada iespaidu, ka šādi risinājumi ir visiem vajadzīgi, tāpēc uztura bagātinātāju patēriņš turpina pieaugt – arī Baltijas valstīs, kur bieži lieto pat vairākus uztura bagātinātājus vienlaicīgi. Taču vārdi “dabīgs” vai “augu izcelsmes sastāvdaļas” nenozīmē “drošs jebkurā devā un kopā ar jebkurām zālēm”. Ārstam jāizstāsta ne tikai par recepšu un bezrecepšu zālēm, bet arī par visiem vitamīniem, augu ekstraktiem un citiem uztura bagātinātājiem, ko lietojat – citādi mijiedarbību nevar pilnvērtīgi izvērtēt. Tas, ka uztura bagātinātājs “palīdzējis draugam” vai to iesaka satura veidotāji sociālajos medijos, automātiski nenozīmē, ka tas nepieciešams arī jums,” uzsver Inese Siksna, BIOR Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vadītāja.
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Lielākā daļa uztura bagātinātāju ražotāju ievēro noteikumus, tomēr ne vienmēr patērētājiem sniegtā informācija ir patiesa vai atbilst normatīvo aktu prasībām. Tāpēc PVD un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina ziņot par pārkāpumiem vai aizdomīgu informāciju.
Aizdomīgie tirgotāji tīmeklī
Īpaša piesardzība jāievēro, iegādājoties uztura bagātinātājus sociālajos tīklos, ārvalstu interneta tirdzniecības platformās vai tīmekļvietnēs, kurās nav skaidri norādīts pārdevējs. Latvijā tirgotam uztura bagātinātājam jābūt iekļautam PVD Uztura bagātinātāju reģistrā. Ja uztura bagātinātājs reģistrā nav atrodams, tad pircējs nevar būt pārliecināts par tā patieso izcelsmi, kvalitāti, sastāvu, lietošanas drošumu un iedarbību.
Pat tad, ja uztura bagātinātāja nosaukums izskatās pazīstams, citām valstīm, īpaši ārpus ES valstu tirgus, paredzētai versijai var atšķirties sastāvs, sastāvdaļu daudzums, ieteicamā dienas deva vai cita būtiska informācija. Tāpēc pirms uztura bagātinātāju iegādes jāsalīdzina ne tikai zīmols, bet precīzs uztura bagātinātāja nosaukums, ražotājs, sastāvs, ieteicamā dienas deva un marķējums. Ārpus ES esoša pārdevēja solījums “piegādājam uz Latviju” pats par sevi nenozīmē, ka uztura bagātinātājs ir izvērtēts un atbilst Latvijas un ES normatīvo aktu prasībām.
Pirms iegādājies uztura bagātinātāju internetā, vajag pārliecināties:
*vai uztura bagātinātājs ir atrodams PVD Uztura bagātinātāju reģistrā;
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*vai skaidri norādīts pārdevējs, ražotājs un kontaktinformācija;
*vai pieejams salasāms marķējums latviešu valodā, kurā norādīts sastāvs, ieteicamā dienas deva un brīdinājumi;
*vai reklāma nesola pārsteidzošus rezultātus, slimību izārstēšanu vai zāļu aizstāšanu.