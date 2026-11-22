Esi vesels
Šodien 06:16
Uztura speciālisti nosauc produktus, kas var palielināt demences risku. Tie ir iecienīti arī Latvijā
Tā kā smadzenes ir nervu sistēmas vadības centrs, pasākumi, ko jau šodien veicam to aizsardzībai, var būtiski ietekmēt mūsu veselību turpmākajos gados.
Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē smadzeņu veselību, ir uzturs. Lai gan neviens atsevišķs pārtikas produkts nenosaka mūsu kognitīvās spējas, eksperti ir vienisprātis, ka noteikti ēšanas paradumi laika gaitā var negatīvi ietekmēt smadzeņu darbību, raksta "EatingWell".
Tāpēc pat nelielas, pārdomātas izmaiņas ikdienas uzturā var palīdzēt ilgtermiņā saglabāt smadzeņu veselību. Speciālisti iesaka īpaši ierobežot trīs pārtikas produktu grupu lietošanu.