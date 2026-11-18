Šī pieprasītā vitamīna pārmērīga lietošana var nopietni kaitēt veselībai, brīdina speciālisti
Šis vitamīns tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajiem imūnsistēmas darbības nodrošināšanai. Tomēr uzskats, ka, jo vairāk šī vitamīna uzņemam, jo stiprāks kļūst organisms, ir maldīgs.
Pārmērīga C vitamīna lietošana nesniedz papildu ieguvumus veselībai un var izraisīt nepatīkamas blakusparādības, palielināt nierakmeņu veidošanās risku, bet smagākajos gadījumos pat traucēt nieru darbību.
Ja regulāri lietojat uztura bagātinātājus ar C vitamīnu, noteikti ir vērts pārbaudīt, cik daudz šī vitamīna patiesībā uzņemat. Īpaši uzmanīgiem jābūt tad, ja vienlaikus lietojat vairākus dažādus preparātus vai internetā esat saskārušies ar ieteikumiem stiprināt imunitāti, uzņemot ļoti lielas vitamīnu devas, vēsta "HuffPost".
Sociālajos tīklos arvien biežāk izplatās uzskats, ka vīrusu infekciju profilaksei un organisma aizsargspēju stiprināšanai C vitamīns jālieto devās, kas vairākas reizes pārsniedz ierasti ieteikto daudzumu. Tomēr praksē šāda pieeja var nodarīt vairāk ļauna nekā laba.
C vitamīns ir ūdenī šķīstošs vitamīns. Tas nozīmē, ka organisms to neuzkrāj lielā daudzumā un pārpalikums galvenokārt tiek izvadīts ar urīnu. Līdz ar to nierēm pastāvīgi jāfiltrē un jāizvada no organisma liekais šīs vielas daudzums.
Problēma ir tā, ka C vitamīna vielmaiņas procesā veidojas oksalāts, kas var saistīties ar kalciju un veicināt nierakmeņu veidošanos. Ja oksalāta daudzums kļūst pārāk liels, tas urīnā var kristalizēties un laika gaitā veidot nierakmeņus, skaidro veselības portāls "Healthline".
Nierakmeņi var izraisīt ļoti stipras sāpes, traucēt normālu urīna atteci, bet atsevišķos gadījumos to izņemšanai nepieciešama pat ķirurģiska iejaukšanās.