Bīstamāk, nekā šķiet: Latvijas iedzīvotāju vidū izplatīts ieradums var izraisīt nopietnas veselības problēmas
Pirms gulētiešanas ieteicams izslēgt gaismu, nolikt malā tālruni un parūpēties, lai guļamistabā būtu pēc iespējas tumšāks. Jauns pētījums liecina, ka mākslīgais apgaismojums nakts laikā var palielināt sirds un asinsvadu slimību, kā arī insulta risku.
Vai pirms gulētiešanas mēdzat lasīt ziņas tālrunī, aizmiegat pie ieslēgta televizora vai arī jūsu guļamistabas logā spīd ielas laternas gaisma? Šādi ieradumi var šķist nekaitīgi, taču apgaismojums nakts laikā var ietekmēt organismu daudz spēcīgāk, nekā ierasts domāt.
Zinātniskajā žurnālā "JAMA Network Open" publicētā pētījumā atklāta saistība starp mākslīgo apgaismojumu nakts stundās un sirds un asinsvadu slimību attīstību. Cilvēkiem, kuri naktīs bija pakļauti lielākai gaismas iedarbībai, biežāk diagnosticēta sirds mazspēja, koronārā sirds slimība, mirdzaritmija, miokarda infarkts un insults, ziņo "HuffPost".
Pētījumā piedalījās 88 905 cilvēki, kas vecāki par 40 gadiem. Dalībnieki uz plaukstas locītavas nēsāja īpašu sensoru, kas mērīja apgaismojuma līmeni nakts stundās - no 00:30 līdz 06:00. Pēc tam zinātnieki vidēji 9,5 gadus sekoja līdzi viņu veselības stāvoklim, analīzē ņemot vērā arī tādus faktorus kā smēķēšana, fiziskās aktivitātes, darbs nakts maiņās un sociālekonomiskais stāvoklis.
Pētījuma rezultāti bija zīmīgi. Salīdzinot ar cilvēkiem, kuri gulēja tumsā, dalībniekiem, kuri naktīs bija pakļauti visintensīvākajai gaismas iedarbībai, sirds mazspējas risks bija gandrīz par 56% augstāks. Arī miokarda infarkta risks bija līdz pat 56% lielāks, savukārt insulta risks - līdz pat 30% augstāks. Vienlaikus pētījuma autori uzsver, ka konstatēta tikai statistiska saistība, nevis pierādīta tieša cēloņsakarība.
Kāpēc apgaismojums naktī var kaitēt sirdij?
Speciālisti uzskata, ka galvenais iemesls varētu būt organisma diennakts ritma jeb iekšējā bioloģiskā pulksteņa darbības traucējumi. Šis ritms regulē miega un nomoda ciklu. Cilvēka organisms ir pielāgojies aktivitātēm dienā un atpūtai naktī, taču spilgta mākslīgā gaisma smadzenēm var raidīt maldinošu signālu, ka diena vēl turpinās. Tas izjauc dabisko diennakts ritmu un pasliktina miega kvalitāti.
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Čikāgas Universitātes Medicīnas centra kardiologs Džeremijs Slivniks skaidro, ka diennakts jeb cirkadiānā ritma traucējumi ir tieši saistīti ar sirds un asinsvadu veselības problēmām. Savukārt viņa kolēģis no Jeila Universitātes Medicīnas skolas, ārsts Eh imens Aneni, piebilst, ka pilnvērtīgu miegu nosaka ne tikai gultā pavadīto stundu skaits, bet arī miega dziļums.
Tāpēc pat septiņas vai astoņas gultā pavadītas stundas negarantē pilnvērtīgu organisma atjaunošanos. Ja no rītiem jūtaties noguris un neizgulējies vai bieži ciešat no galvassāpēm, ir vērts pārskatīt savus ikdienas paradumus un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ārstu.
Kā nepilnvērtīgs miegs pārslogo sirdi?
Miegs ir nepieciešams organisma atjaunošanai. Ja cilvēks ilgstoši neizguļas vai naktīs bieži mostas, pieaug stress un trauksme, kā arī aktivizējas organisma aizsargreakcija, ko dēvē par "cīnies vai bēdz". Laika gaitā tas rada papildu slodzi sirdij, veicina asinsspiediena paaugstināšanos un palielina miokarda infarkta vai insulta risku.
Turklāt diennakts ritma traucējumi var paaugstināt arī 2. tipa cukura diabēta attīstības risku, kas savukārt ir vēl viens būtisks sirds un asinsvadu slimību riska faktors. Interesanti, ka pētījumā atklātā saistība bija izteiktāka sievietēm. Zinātnieki to skaidro ar iespējamu sievietes organisma lielāku jutību pret gaismas iedarbību nakts stundās.
Tomēr, vērtējot pētījuma rezultātus, jāņem vērā arī tā ierobežojumi. Pētnieki nenošķīra dažādus gaismas avotus - tā varēja būt gan ielas laternu gaisma, kas iespīd pa logu, gan televizoru, planšetdatoru vai viedtālruņu ekrānu izstarotā gaisma. Turklāt aptuveni 97% pētījuma dalībnieku bija cilvēki ar gaišu ādas krāsu, tāpēc iegūtos secinājumus pagaidām nevar automātiski attiecināt uz visām iedzīvotāju grupām.
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Lai gan galīgo secinājumu izdarīšanai nepieciešami papildu pētījumi, par piemērotu vidi guļamistabā ir vērts parūpēties jebkurā gadījumā. Galvenais nosacījums ir nodrošināt pēc iespējas lielāku tumsu. To palīdzēs panākt biezi, gaismu necaurlaidīgi aizkari un visu nevajadzīgo elektroierīču izslēgšana. Pirms gulētiešanas ieteicams nolikt malā tālruni un planšetdatoru, savukārt no ieraduma aizmigt pie ieslēgta televizora vēlams atteikties pavisam.
Pieaugušajiem ieteicams gulēt septiņas līdz deviņas stundas diennaktī, cenšoties katru dienu doties pie miera un mosties aptuveni vienā un tajā pašā laikā. Regulārs miega režīms palīdz organismam uzturēt dabisko diennakts ritmu un labvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu veselību.
Lai saglabātu veselu sirdi, ārsti iesaka pievērst uzmanību arī citiem ikdienas paradumiem:
- Ēdiet daudzveidīgi. Uzturā dodiet priekšroku dārzeņiem, augļiem, pilngraudu produktiem, riekstiem, sēklām un liesiem olbaltumvielu avotiem.
- Regulāri kustieties. Centieties mērenām fiziskajām aktivitātēm veltīt vismaz 150 minūtes nedēļā vai intensīvām fiziskajām nodarbībām vismaz 75 minūtes.
- Atmetiet smēķēšanu.
- Pietiekami izgulieties. Pieaugušam cilvēkam katru nakti nepieciešamas septiņas līdz deviņas stundas miega.
- Uzturiet veselīgu ķermeņa svaru.
- Sekojiet līdzi holesterīna līmenim.
- Kontrolējiet cukura līmeni asinīs.
- Regulāri pārbaudiet asinsspiedienu.