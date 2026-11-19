Šausmīgas caurejas dēļ sieviete nokļūst intensīvajā terapijā; iemesls - “brīnumlīdzekļu" lietošana
Stimulējošos caurejas līdzekļus Latvijā vajadzētu atļaut iegādāties tikai ar ārsta recepti. Biedrības "Būt brīvai" un Ēšanas traucējumu resursu centra speciāliste Anna Balode intervijā portālam Jauns.lv uzsvēra, ka tos mēdz lietot liela daļa cilvēku, kuri slimo ar ēšanas traucējumiem. Šie medikamenti, nepareizi un pārmērīgi lietoti, var izraisīt smagus veselības kaitējumus. To piedzīvojusi arī viņa pati.
Kāpēc stimulējošos caurejas līdzekļus nevajadzētu atļaut tirgot bez receptes? “Ir statistika un pētījumi par to, bet tam [šādam ierosinājumam] pamatā ir personīgā pieredze: es lietoju visu paciņu ķīmisko līdzekļu, kaut arī patiesībā ir ieteikts lietot tikai 3-4 tabletes pirms operācijām.”
Balode norādīja uz 2017.gadā veiktu starptautisku pētījumā, kurā noskaidrots, ka 40% bulīmijas pacientu pārmērīgi lieto caurejas līdzekļus. Turklāt 4% pusaudžu reizi dzīvē ir mēģinājuši pārmērīgi lietot caurejas līdzekļus, lai samazinātu svaru.
No tā cieš ļoti daudz pusaudžu un pieaugušo
“Savā piecu gadu praksē saskaros ar to, ka ļoti daudz pusaudžu un pieaugušo regulāri lieto caurejas līdzekļus pārmērīgi. Tā faktiski ir bulīmija, tas ir mehānisms, ar kura palīdzību cilvēki atbrīvojas no ēdiena, taču kas patiesībā notiek ar caurejas līdzekļiem?
Tie izskalo no organisma kāliju, kā rezultātā, līdzekļus lietojot ilgstoši, var rasties elektrolītu disbalanss. Tas izraisa sirds problēmas, tas var radīt neatgriezeniskus nieru bojājumus. Ir fiksēti arī letāli gadījumi, kur caurejas līdzekļi ir pārdozēti," speciāliste raksturoja problēmu.