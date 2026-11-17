Vīrietis krāc, bet patiesībā viņa veselība ir apdraudēta
Krākšana nav tikai nepatīkams troksnis, kas traucē blakus gulētājam. Tā var liecināt par nopietnu slimību - obstruktīvu miega apnoju, kas palielina paaugstināta asinsspiediena, sirds slimību un insulta risku. Īpaši apdraudēti ir vīrieši.
Daudzās ģimenēs tā ir ierasta situācija - vīrs naktī skaļi krāc, sieva nevar aizmigt, bet pats krācējs no rīta apgalvo, ka gulējis lieliski. Nereti par krākšanu joko vai mēģina problēmu atrisināt, guļot atsevišķās istabās. Tomēr ārsti brīdina, ka dažkārt aiz skaļas krākšanas slēpjas nopietni elpošanas traucējumi, kas ilgtermiņā var apdraudēt veselību.
Īpaši satraucoši ir gadījumi, kad krākšanu pārtrauc klusuma brīži - cilvēks uz vairākām sekundēm pārstāj elpot, pēc tam skaļi ievelk gaisu un turpina gulēt. Pats viņš šīs epizodes var pat nepamanīt. Šādu stāvokli sauc par obstruktīvu miega apnoju.
Kāpēc vīrieši ir īpaši apdraudēti?
Saskaņā ar Amerikas Sirds asociācijas datiem obstruktīvas miega apnojas diagnostiskajiem kritērijiem atbilst aptuveni 34% pusmūža vīriešu un 17% sieviešu. Tātad vīriešiem šie traucējumi sastopami aptuveni divreiz biežāk.
Viens no galvenajiem riska faktoriem ir liekais svars. Taukaudi kakla un rīkles apvidū sašaurina elpceļus, bet miegā, muskuļiem atslābstot, tie var nosprostoties pavisam. Risku palielina arī vecums, alkohola lietošana pirms gulētiešanas, smēķēšana un gulēšana uz muguras.
Kā 2026. gada jūnijā žurnālam "100 Labi Padomi" skaidrojis miega apnojas speciālists Juris Svaža, smagos gadījumos elpošana var apstāties pat vairākus simtus reižu naktī. Atkārtota skābekļa līmeņa pazemināšanās noslogo sirdi un asinsvadus, veicinot paaugstinātu asinsspiedienu un citas veselības problēmas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kā krākšana apdraud sirdi?
Kad miegā apstājas elpošana, organismā samazinās skābekļa daudzums un aktivizējas stresa reakcija. Paātrinās sirdsdarbība, sašaurinās asinsvadi un paaugstinās asinsspiediens. Ja tas atkārtojas katru nakti, sekas var būt nopietnas.
Amerikas Sirds asociācija norāda, ka obstruktīva miega apnoja ir saistīta ar paaugstinātu hipertensijas, sirds ritma traucējumu, sirds mazspējas un insulta risku. Īpaši uzmanīgiem jābūt cilvēkiem, kuriem asinsspiedienu neizdodas kontrolēt pat ar medikamentiem.
Arī Latvijas Radio raidījumā "Kā labāk dzīvot" otorinolaringoloģe Rudīte Pivņenko brīdinājusi, ka neārstēta miega apnoja var palielināt infarkta, insulta un hipertensijas risku. Savukārt miega speciāliste Marta Celmiņa uzsvērusi, ka cilvēki nereti krākšanu uzskata par ierastu parādību un tādēļ nepievērš tai pietiekamu uzmanību.
Kā atpazīt bīstamu krākšanu?
Lielbritānijas Nacionālais veselības dienests norāda, ka par miega apnoju var liecināt vairākas pazīmes:
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
-
Skaļa, regulāra krākšana.
-
Elpošanas pauzes miegā, ko pamana dzīvesbiedrs.
-
Pēkšņa gaisa kampšana vai smakšanas sajūta naktī.
-
Izteikts nogurums un miegainība dienā.
-
Galvassāpes no rīta.
-
Grūtības koncentrēties un aizkaitināmība.
-
Bieža mošanās naktī.
Vīriešiem miega apnoja var būt saistīta arī ar samazinātu dzimumtieksmi un erekcijas traucējumiem.
Latvijas Radio raidījumā "Atvērtie faili" Marta Celmiņa skaidrojusi, ka miega apnojas risku palīdz izvērtēt arī astoņu jautājumu tests, kurā ņem vērā krākšanu, elpošanas pauzes, nogurumu, asinsspiedienu, lieko svaru, vecumu, dzimumu un kakla apkārtmēru.
Vai miega apnoju var ārstēt?
Ja ir aizdomas par miega apnoju, jāvēršas pie ģimenes ārsta vai miega medicīnas speciālista. Diagnozi nosaka ar īpašiem miega izmeklējumiem, kas ļauj reģistrēt elpošanas traucējumus un skābekļa līmeni asinīs.
Vieglākos gadījumos var palīdzēt svara samazināšana, gulēšana uz sāniem un alkohola ierobežošana. Smagākos gadījumos izmanto CPAP terapiju - ierīci, kas ar maskas palīdzību uztur elpceļus atvērtus miega laikā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ārstēšana var ievērojami uzlabot miega kvalitāti, samazināt dienas miegainību un palīdzēt kontrolēt asinsspiedienu.
Svarīgākais - ne katrs krācējs cieš no miega apnojas, taču skaļu krākšanu, ko pavada elpošanas pauzes un pastāvīgs nogurums, nedrīkst ignorēt. Reizēm tieši dzīvesbiedra pamanītie elpošanas traucējumi ir pirmais brīdinājums par slimību, kas gadiem ilgi palikusi neatklāta.