Lietus, tumsa un lukturu atspīdumi: kādas briļļu lēcas izvēlēties autovadītājiem?
Novembrī braukšana kļūst par īstu pārbaudījumu redzei. Dienas ir īsas, ceļi bieži ir slapji, bet pretimbraucošo automašīnu lukturi un to atspīdumi var apgrūtināt apkārtējās situācijas uztveri.
Vai pareizi izvēlētas brilles var palīdzēt? Mūsdienu briļļu lēcu tehnoloģijas piedāvā vairākus risinājumus, kas palīdz uzlabot redzes komfortu dažādos apgaismojuma apstākļos.
Kāpēc gada tumšākajos mēnešos redzēt kļūst grūtāk?
Rudenī un ziemā autovadītāji biežāk saskaras ar lietu, miglu, slapju ceļa segumu un straujām apgaismojuma pārmaiņām. Šādos apstākļos samazinās kontrastu uztveres iespējas, tāpēc var kļūt grūtāk savlaicīgi pamanīt gājējus, ceļa zīmes un citus satiksmes dalībniekus. Īpaši sarežģīta braukšana var būt krēslā un tumsā, kad acīm jāpielāgojas gan vājam apkārtējam apgaismojumam, gan spilgtiem pretimbraucošo automašīnu lukturiem.
Ja lukturu gaisma šķiet izplūdusi, ap gaismas avotiem veidojas oreoli vai ceļa zīmes kļūst grūtāk salasāmas, iespējams, nepieciešama redzes pārbaude. Šādas pazīmes var būt saistītas ar nekoriģētu astigmātismu, tuvredzību vai citām redzes izmaiņām.
Pretatspīduma pārklājums – īpaši nozīmīgs braukšanai tumsā
Izvēloties brilles autovadīšanai, svarīga ir ne tikai pareiza redzes korekcija, bet arī briļļu lēcu pārklājums. Kvalitatīvs pretatspīduma pārklājums samazina gaismas atstarojumus uz briļļu lēcu virsmām. Tas palīdz lielākai gaismas daļai iziet cauri lēcai un var padarīt redzi komfortablāku, īpaši vājā apgaismojumā.
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Piemēram, braucot tumsā, pretatspīduma pārklājums var mazināt traucējošos atspulgus, ko uz pašām briļļu lēcām rada ielu apgaismojums un automašīnu lukturi. Tomēr jāatceras, ka šāds pārklājums pilnībā nenovērš pretimbraucošo automašīnu lukturu radīto apžilbinājumu. Tāpat tas neaizstāj pareizu redzes korekciju.
„Fielmann“ optikās speciālisti palīdz izvēlēties piemērotas briļļu lēcas, ņemot vērā ikdienas paradumus un to, cik bieži nepieciešams vadīt automašīnu diennakts tumšajā laikā.
Fotohromās un polarizētās lēcas – braukšanai dienasgaismā
Lai gan gada tumšākajos mēnešos galvenais izaicinājums ir nepietiekams apgaismojums, arī rudenī un ziemā autovadītāji var saskarties ar spilgtu saules gaismu un atspīdumiem no slapja ceļa seguma. Šādās situācijās noderīgas var būt fotohromās un polarizētās briļļu lēcas.
Transitions® XTRActive® fotohromās lēcas reaģē ne tikai uz ultravioleto starojumu, bet arī uz redzamo gaismu. Tāpēc tās var kļūt tumšākas pat aiz automašīnas vējstikla, palīdzot samazināt spilgtas dienasgaismas radīto diskomfortu.
Savukārt Transitions® Drivewear® lēcās apvienota fotohromā un polarizācijas tehnoloģija. Tās palīdz mazināt atspīdumus no ceļa seguma un citām virsmām, vienlaikus pielāgojoties dienasgaismas intensitātei. Būtiski zināt, ka šie risinājumi nav paredzēti braukšanai tumsā. Īpaši Drivewear® lēcas, kas saglabā tonējumu arī vājākā apgaismojumā, piemērotas tikai braukšanai diennakts gaišajā laikā.
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Redze mainās pakāpeniski – autovadītāji to ne vienmēr pamana
Ne vienmēr redzes izmaiņas sākas ar acīmredzamu attēla izplūdumu. Dažkārt pirmās pazīmes parādās tieši pie stūres – kļūst grūtāk saskatīt ceļa zīmes tālumā, braukšana tumsā rada lielāku piepūli vai acis nogurst ātrāk nekā agrāk.
Īpaši svarīgi redzi regulāri pārbaudīt pēc 40 gadu vecuma, kad sākas dabiskas redzes pārmaiņas. Tomēr tās var skart arī jaunākus autovadītājus.
„Fielmann“ optikās iespējams veikt profesionālu redzes pārbaudi, kuras laikā speciālists novērtē redzes asumu, nepieciešamo korekciju un palīdz izvēlēties piemērotākās briļļu lēcas.
Pieaugušajiem redzes pārbaude pieejama bez maksas, pasūtot brilles, kā arī reizi gadā īpašā bezmaksas redzes pārbaudes piedāvājuma ietvaros. Neļaujiet redzes izmaiņām ietekmēt komfortu pie stūres! Piesakieties redzes pārbaudei „Fielmann“ optikā, zvanot pa tālruni 22313929, vai apmeklējiet fielmann.lv.