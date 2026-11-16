Ļoti lipīgs vīruss izplatās Lielbritānijā: mediķi atgādina svarīgu 48 stundu noteikumu
Lielbritānijā pieaug saslimstība ar norovīrusu - ļoti lipīgu zarnu infekciju, kas izraisa pēkšņu vemšanu un caureju. Mediķi atgādina svarīgu 48 stundu noteikumu, bet Latvijas SPKC skaidro, kā pasargāt sevi un tuviniekus no inficēšanās.
Kā atpazīt šo slimību, kā no tās pasargāties un ko darīt saslimšanas gadījumā? Apkopojām gan britu mediķu, gan Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) ieteikumus.
Lielbritānijas Veselības drošības aģentūra (UKHSA) ziņojusi par norovīrusa izplatības pieaugumu. Kā vēsta britu laikraksts "Daily Express", atsaucoties uz veselības aizsardzības speciālistu sniegto informāciju, šajā sezonā reģistrēts vairāk inficēšanās gadījumu nekā vidēji iepriekšējos gados. Saskaņā ar UKHSA 12. novembrī publicētajiem datiem Anglijā šajā sezonā līdz 8. novembrim reģistrēti 2111 pozitīvi norovīrusa laboratoriskie ziņojumi. Tas ir par 16,8% vairāk nekā vidēji attiecīgajā periodā piecās iepriekšējās salīdzināmajās sezonās.
Savukārt pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 257 laboratoriskie ziņojumi, kas ir par 40,4% vairāk nekā iepriekšējās divās nedēļās. Tomēr UKHSA uzsver, ka, neraugoties uz pieaugumu, norovīrusa izplatība joprojām atbilst šim gadalaikam raksturīgajam līmenim.
Norovīruss ir viens no biežākajiem akūtu zarnu infekciju izraisītājiem. To mēdz dēvēt arī par ziemas vemšanas slimību, jo saslimstība parasti pieaug gada aukstajos mēnešos. Tomēr ar šo infekciju iespējams saslimt jebkurā gadalaikā.
Vīruss ir ārkārtīgi lipīgs. Lai inficētos, pietiek ar pavisam nelielu vīrusa daudzumu. Tas var izplatīties tiešā kontaktā ar saslimušu cilvēku, pieskaroties piesārņotām virsmām vai priekšmetiem, kā arī lietojot uzturā inficētu pārtiku vai ūdeni.
Kā atpazīt norovīrusu?
Lielbritānijas Nacionālais veselības dienests (NHS) skaidro, ka pirmie norovīrusa simptomi parasti parādās 12 līdz 48 stundu laikā pēc inficēšanās. Slimība visbiežāk sākas pēkšņi, un tās raksturīgākās pazīmes ir slikta dūša, vemšana un caureja. Tāpat var parādīties paaugstināta ķermeņa temperatūra, galvassāpes, sāpes vēderā, muskuļu un locītavu sāpes, kā arī vēdera krampji.
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Latvijas SPKC norāda, ka slimība aptuveni 70% gadījumu sākas ar vemšanu, kas biežāk ir izteikta bērniem, savukārt pieaugušajiem biežāk novēro caureju.
Parasti saslimšana ilgst divas līdz trīs dienas, un lielākā daļa cilvēku izveseļojas bez īpašas ārstēšanas. Tomēr zīdaiņiem, maziem bērniem, senioriem un cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu slimība var noritēt smagāk. Lielākais risks ir organisma atūdeņošanās, jo vemšanas un caurejas laikā cilvēks zaudē daudz šķidruma un organismam nepieciešamo sāļu.
Svarīgais 48 stundu noteikums
Lielbritānijas veselības speciālisti atgādina, ka cilvēks var turpināt izplatīt norovīrusu arī tad, kad vemšana un caureja jau ir beigusies un pašsajūta uzlabojusies.
Tāpēc NHS iesaka vismaz 48 stundas pēc pēdējās vemšanas vai caurejas epizodes neapmeklēt darbu, skolu vai bērnudārzu. Šajā laikā nevajadzētu arī apmeklēt slimnīcas un sociālās aprūpes iestādes, lai nepakļautu inficēšanās riskam cilvēkus, kuru veselība ir īpaši trausla.
Līdzīgu piesardzību iesaka ievērot arī Latvijas SPKC. Centrs uzsver, ka cilvēkiem ar akūtas zarnu infekcijas simptomiem nevajadzētu gatavot ēdienu citiem, bet pārtikas apritē strādājošie slimības laikā nedrīkst nodarboties ar pārtikas produktu gatavošanu, transportēšanu vai tirdzniecību. Latvijas mediķi arī norāda, ka vismaz divas dienas pēc simptomu izzušanas jāpaliek mājās, savukārt pārtikas apritē strādājošie darbu drīkst atsākt tikai ar ārsta izziņu.
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Kāpēc roku dezinfekcijas līdzeklis ne vienmēr palīdz?
Viena no norovīrusa īpatnībām ir tā izturība apkārtējā vidē. Vīruss var ilgstoši saglabāties uz durvju rokturiem, galdiem, ūdenskrāniem, tualetes virsmām un citiem priekšmetiem.
Lielbritānijas veselības speciālisti brīdina, ka parastie spirtu saturošie roku dezinfekcijas līdzekļi nav pietiekami efektīvi pret norovīrusu. Tāpēc svarīgākais profilakses pasākums ir rūpīga roku mazgāšana ar ziepēm un ūdeni.
Rokas īpaši svarīgi mazgāt pēc tualetes apmeklējuma, pirms ēdiena gatavošanas un ēšanas, kā arī pēc saskares ar saslimušu cilvēku vai viņa lietotajiem priekšmetiem.
SPKC atgādina, ka infekcija var izplatīties arī ar piesārņotu pārtiku. Tāpēc pirms lietošanas rūpīgi jāmazgā augļi un dārzeņi, jālieto tīrs dzeramais ūdens un jāievēro pārtikas produktu pareizas pagatavošanas principi. Ja mājās kāds saslimis ar norovīrusu, viņam vēlams nodrošināt atsevišķus traukus un personīgās higiēnas priekšmetus. Īpaša uzmanība jāpievērš tualetes, vannasistabas un bieži aizskarto virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai.
Ja slimnieks ir vēmis, piesārņotās virsmas rūpīgi jānotīra un jādezinficē, izmantojot vienreizējās lietošanas cimdus. SPKC iesaka atvemto masu savākšanas laikā izmantot arī sejas masku, jo vīruss var izplatīties ar sīkām daļiņām, kas nonāk apkārtējā vidē. Piesārņotās drēbes un gultasveļa jāmazgā karstā ūdenī.
Ko darīt, ja esi saslimis?
Norovīrusa infekcijai nav specifisku pretvīrusu zāļu, un antibiotikas pret šo slimību nepalīdz. Galvenais ir atpūsties un uzņemt pietiekami daudz šķidruma, lai novērstu organisma atūdeņošanos.
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Gan NHS, gan Latvijas SPKC iesaka dzert ūdeni, nesaldinātu tēju vai aptiekās pieejamos rehidratācijas šķīdumus, kas palīdz atjaunot zaudēto šķidrumu un sāļus. Ja ir slikta dūša vai vemšana, šķidrumu ieteicams uzņemt bieži, bet maziem malkiem.
Īpaši svarīgi tas ir maziem bērniem, kuriem atūdeņošanās var attīstīties daudz ātrāk nekā pieaugušajiem. Zīdaiņi jāturpina barot ar krūti vai piena maisījumu, vajadzības gadījumā piedāvājot mazākas porcijas, bet biežāk. Piena maisījumu nedrīkst atšķaidīt vairāk, nekā norādīts tā pagatavošanas instrukcijā.
Ēst var atsākt, tiklīdz ir apetīte, tomēr sākumā ieteicams izvairīties no trekniem un asiem ēdieniem. Tāpat nevajadzētu lietot augļu sulas un saldinātus gāzētos dzērienus, jo tie var pastiprināt caureju. Ja slimības laikā ir paaugstināta temperatūra vai sāpes, var lietot paracetamolu, ievērojot zāļu lietošanas instrukciju. Pirms medikamentu došanas bērniem jāpārliecinās, ka tie ir piemēroti bērna vecumam un svaram.
NHS arī brīdina, ka bērniem līdz 12 gadu vecumam nedrīkst dot caureju apturošus medikamentus, piemēram, loperamīdu, bez ārsta norādījuma. Savukārt bērniem līdz 16 gadu vecumam nedrīkst dot aspirīnu, ja vien to nav īpaši nozīmējis ārsts.
Kad jāvēršas pie ārsta?
Lai gan norovīrusa infekcija parasti pāriet dažu dienu laikā, atsevišķos gadījumos nepieciešama medicīniskā palīdzība. Īpaši svarīgi pievērst uzmanību atūdeņošanās pazīmēm. Par šķidruma trūkumu organismā var liecināt izteiktas slāpes, sausa mute, reibonis, vājums un reta urinēšana. Maziem bērniem satraucošas pazīmes ir sausas lūpas, ilgstoši sauss autiņš, neparasta miegainība un raudāšana bez asarām.
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SPKC uzsver, ka bērniem atūdeņošanās var attīstīties ļoti strauji. Ja bērnam parādās šādas pazīmes, nekavējoties jāvēršas pie ārsta. Medicīniska palīdzība nepieciešama arī tad, ja cilvēks nespēj uzņemt vai noturēt šķidrumu, simptomi nepāriet vai pašsajūta pasliktinās. Ja parādās smagas atūdeņošanās pazīmes, apziņas traucējumi, stipras sāpes vēderā vai asinis izkārnījumos, nepieciešama steidzama medicīniska izvērtēšana. SPKC atgādina, ka ar norovīrusu iespējams saslimt atkārtoti, jo pastāv dažādi vīrusa tipi un pēc pārslimošanas neveidojas ilgstoša imunitāte.
Pašlaik vakcīnas pret norovīrusu nav, tāpēc rūpīga personīgā higiēna, pareiza pārtikas apstrāde un izvairīšanās no kontakta ar saslimušajiem joprojām ir galvenie veidi, kā pasargāt sevi un apkārtējos.