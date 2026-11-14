Diabēts arvien biežāk skar cilvēkus, kas jaunāki par 40 - arī slaidi un aktīvi cilvēki nav pasargāti
Cukura diabēts ir viena no izplatītākajām hroniskajām slimībām Latvijā, turklāt arvien biežāk ar to saskaras arī gados jauni cilvēki. Slimība var attīstīties gadiem ilgi bez izteiktiem simptomiem, tādēļ īpaši svarīgi ir laikus atpazīt riska faktorus un veikt nepieciešamās veselības pārbaudes.
Aptuveni 90–95 % cukura diabēta pacientu slimo ar 2. tipa diabētu, un daļa cilvēku par savu saslimšanu nemaz nezina. Kā skaidro digitālās klīnikas Medon endokrinoloģe Diāna Pokšāne, šo slimību vairs nevar uzskatīt tikai par vecāka gadagājuma cilvēku veselības problēmu. Arvien biežāk to diagnosticē arī cilvēkiem, kuri vēl nav sasnieguši 40 gadu vecumu. Viens no galvenajiem iemesliem ir liekā svara un aptaukošanās izplatība jaunākās vecuma grupās.
Īpaša uzmanība jāpievērš arī prediabētam – stāvoklim, kad cukura jeb glikozes līmenis asinīs jau ir paaugstināts, taču vēl nesasniedz diabēta diagnosticēšanai noteiktās robežvērtības. Šajā posmā, savlaicīgi mainot uztura un fizisko aktivitāšu paradumus, daudzos gadījumos iespējams aizkavēt vai pat novērst 2. tipa cukura diabēta attīstību.
Kas palielina risku saslimt ar diabētu?
Cukura diabēta attīstību ietekmē gan iedzimtība, gan dzīvesveids un vielmaiņas traucējumi. Pie būtiskākajiem riska faktoriem pieder liekais svars un aptaukošanās, īpaši tauku uzkrāšanās vēdera apvidū, nepietiekama fiziskā aktivitāte, neveselīgi uztura paradumi, paaugstināts asinsspiediens un holesterīna līmeņa traucējumi.
Lielāks saslimšanas risks ir arī cilvēkiem, kuru tuvākie radinieki slimo ar cukura diabētu, kā arī sievietēm, kurām grūtniecības laikā bijis gestācijas jeb grūtniecības diabēts.
Vienlaikus ārste uzsver, ka normāls ķermeņa svars vēl nenozīmē, ka cilvēks ir pasargāts no saslimšanas. Diabēts var attīstīties arī cilvēkiem bez liekā svara, jo nozīme ir ģenētiskajiem un citiem vielmaiņas faktoriem.
Slimība var gadiem ilgi noritēt bez simptomiem
Viena no lielākajām 2. tipa cukura diabēta problēmām ir tā, ka slimība ilgstoši var neizraisīt nekādas pamanāmas veselības izmaiņas. Cilvēks var justies labi un turpināt ierasto dzīvesveidu, lai gan glikozes līmenis asinīs jau vairākus gadus ir paaugstināts.
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Tomēr ir vairākas pazīmes, kurām vajadzētu pievērst uzmanību. Biežākie diabēta simptomi ir pastiprinātas slāpes un sausuma sajūta mutē, bieža urinēšana, īpaši naktīs, pastāvīgs nogurums, nespēks un miegainība.
Par slimību var liecināt arī redzes miglošanās vai svārstības, neizskaidrojams svara zudums un lēnāka brūču dzīšana.
Daļai pacientu novēro atkārtotas urīnceļu, ādas vai sēnīšu infekcijas, kā arī tirpšanu, dedzināšanu vai jušanas traucējumus pēdās.
Šie simptomi ne vienmēr nozīmē cukura diabētu, jo tie var būt saistīti arī ar citām veselības problēmām. Tomēr to parādīšanās ir pietiekams iemesls vērsties pie ģimenes ārsta un pārbaudīt glikozes līmeni asinīs.
Diabēta diagnosticēšanai izmanto glikozes līmeņa noteikšanu tukšā dūšā, glikētā hemoglobīna jeb HbA1c analīzi, kas atspoguļo vidējo glikozes līmeni pēdējo divu līdz trīs mēnešu laikā, un nepieciešamības gadījumā arī glikozes tolerances testu.
Endokrinoloģe iesaka diabēta pārbaudes sākt no 35 gadu vecuma, bet cilvēkiem ar paaugstinātu saslimšanas risku – jau agrāk. Svarīgi, lai pārbaudes tiktu veiktas arī tad, ja nav nekādu sūdzību.
Mūsdienu ārstēšana palīdz novērst smagas komplikācijas
Cukura diabēta ārstēšanas iespējas pēdējos gados ir ievērojami attīstījušās. Kā norāda Diāna Pokšāne, terapijas mērķis vairs nav tikai pazemināt glikozes līmeni asinīs, bet arī samazināt sirds un asinsvadu, nieru un citu diabēta izraisītu komplikāciju risku.
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Ārstēšana tiek pielāgota katram pacientam individuāli, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, ķermeņa svaru, blakusslimības, sirds un nieru veselību, kā arī citus faktorus.
Būtiska ārstēšanas sastāvdaļa ir dzīvesveida maiņa – sabalansēts uzturs, regulāras fiziskās aktivitātes un svara kontrole. Šie pasākumi ir nepieciešami arī pacientiem, kuri jau lieto medikamentus.
Vienlaikus pieejamas dažādas zāļu grupas, kas palīdz ne tikai kontrolēt glikozes līmeni, bet atsevišķos gadījumos arī samazināt sirds un nieru komplikāciju risku.
Arvien lielāka nozīme ir arī mūsdienīgām glikozes kontroles tehnoloģijām. Piemēram, nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sistēmas ļauj sekot cukura līmeņa svārstībām visas diennakts garumā un savlaicīgi pamanīt gan pārāk augstu, gan pārāk zemu glikozes līmeni. Šādas tehnoloģijas īpaši noder pacientiem, kuriem nepieciešama intensīvāka glikozes kontrole.
Kāpēc diabēts ir bīstams arī tad, ja cilvēks jūtas labi?
Ilgstoši paaugstināts glikozes līmenis pakāpeniski bojā asinsvadus un nervus. Šie bojājumi sākotnēji var neradīt nekādas sūdzības, taču laika gaitā tie var izraisīt nopietnas un dažkārt neatgriezeniskas veselības problēmas.
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Cukura diabēts palielina miokarda infarkta un insulta risku, var izraisīt nieru darbības pasliktināšanos, redzes bojājumus un nervu sistēmas traucējumus. Viena no smagākajām komplikācijām ir diabētiskās pēdas sindroms, kad nervu bojājumu un asinsrites traucējumu dēļ veidojas grūti dzīstošas brūces un čūlas.
Tādēļ diabēta pacientiem nepieciešams regulāri kontrolēt ne tikai glikozes līmeni, bet arī asinsspiedienu, holesterīnu un nieru darbības rādītājus. Tāpat būtiskas ir acu pārbaudes un pēdu veselības novērtēšana, lai iespējamos bojājumus atklātu pēc iespējas agrāk.
BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece atgādina, ka diabēta pacientiem īpaša uzmanība jāpievērš arī ikdienas higiēnai un ādas kopšanai. Svarīgi regulāri apskatīt pēdas, pievēršot uzmanību brūcēm, plaisām un citām ādas izmaiņām, kā arī lietot piemērotus mitrinošus kopšanas līdzekļus.
Ne mazāk nozīmīga ir mutes dobuma veselība. Diabēta pacientiem var būt paaugstināts smaganu slimību risks, tādēļ nepieciešama rūpīga zobu higiēna un regulāras zobārsta pārbaudes. Atkarībā no veselības stāvokļa pacientam var būt nepieciešamas arī endokrinologa, acu ārsta, podologa un citu speciālistu konsultācijas.
Biežākās kļūdas, kas var pasliktināt slimības gaitu
Viena no izplatītākajām kļūdām diabēta ārstēšanā ir patvaļīga medikamentu lietošanas pārtraukšana, tiklīdz uzlabojas pašsajūta vai glikozes līmeņa rādītāji.
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Endokrinoloģe uzsver, ka labāka pašsajūta ne vienmēr nozīmē slimības izzušanu. Ja pacients pārtrauc ārstēšanu bez konsultēšanās ar ārstu, glikozes līmenis var atkal paaugstināties, palielinot komplikāciju risku.
Ārstēšanas rezultātus negatīvi ietekmē arī neregulāra zāļu lietošana, izlaistas devas, nepietiekama glikozes kontrole un izvairīšanās no regulārām veselības pārbaudēm.
Vēl viena kļūda ir uzskats, ka medikamentu lietošana pilnībā aizstāj nepieciešamību mainīt dzīvesveidu. Pat efektīva zāļu terapija nevar pilnībā kompensēt mazkustīgumu, nesabalansētu uzturu un citus veselībai nelabvēlīgus paradumus.
Savukārt farmaceite Ilze Priedniece uzsver, ka pacientam ir svarīgi saprast, kāpēc konkrētās zāles ir nozīmētas un kā tās pareizi lietot. Neskaidrību gadījumā ar ārstu vai farmaceitu jāpārrunā medikamentu lietošanas laiks, iespējamās blakusparādības un mijiedarbība ar citām zālēm vai uztura bagātinātājiem.
Aptiekās pieejami arī dažādi glikozes kontroles palīglīdzekļi, tostarp glikometri, teststrēmeles un nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sistēmas. Izvēloties piemērotāko risinājumu, būtiski ņemt vērā ārsta ieteikumus un individuālās vajadzības.
Svarīgākais – ārstēšanu nepārtraukt un regulāri pārbaudīt veselību
Speciālistes uzsver, ka veiksmīgai diabēta kontrolei nepieciešama ilgstoša pacienta un veselības aprūpes speciālistu sadarbība. Ārstēšanas plānam jābūt saprotamam, pielāgotam cilvēka ikdienai un balstītam uz sasniedzamiem mērķiem.
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Liela nozīme ir arī tuvinieku atbalstam, īpaši tad, ja nepieciešams mainīt uztura vai fizisko aktivitāšu paradumus. Savukārt medikamentu lietošanas atgādinājumi un digitālie veselības uzraudzības rīki var palīdzēt ievērot ārstēšanas režīmu.
Kā atgādina endokrinoloģe Diāna Pokšāne, diabēta ārstēšanas galvenais mērķis nav tikai sasniegt labus analīžu rezultātus. Tikpat svarīgi ir novērst slimības izraisītās komplikācijas un palīdzēt cilvēkam pēc iespējas ilgāk saglabāt labu veselību un dzīves kvalitāti.
Tāpēc arī cilvēkiem, kuri jūtas veseli, bet kuriem ir diabēta riska faktori, nevajadzētu atlikt profilaktiskās pārbaudes. Savlaicīgi atklāts paaugstināts glikozes līmenis dod iespēju rīkoties, pirms slimība radījusi nopietnus veselības bojājumus.