Vīruss jau prom, bet vēders vēl nevar atgūties
Velti cerēju, ka šoruden izdosies palikt ārpus sezonas vīrusu sasniedzamības zonas. Kā jau tas mēdz notikt, pietika ar to, ka saslima meita Elīna, lai pēc dažām dienām vēdera vīruss piemeklētu arī mani. Viss sākās ar nelabu dūšu un nepatīkamu sajūtu vēderā, sekoja caureja, vēdera krampji un pilnīgs spēku izsīkums.
Ēst negribējās, spēka nebija, un par ierastajiem darbiem varēju tikai sapņot. Naivi cerēju, ka viss pāries dažās dienās, taču slimošana ievilkās nedēļas garumā. Kad beidzot sāku justies labāk, priecāties par uzvaru bija pāragri – vēders joprojām bija jutīgs, gremošana niķojās, un bija sajūta, ka organisms vēl nav atgriezies ierastajā ritmā. Tāpēc nolēmu konsultēties ar ģimenes ārstu.
Ko vīruss nodara mūsu organismam un zarnu baktērijām
Ārsts, uzklausījis manas sūdzības, nebija pārsteigts un sacīja, ka pēc pārslimota akūta vīrusu gastroenterīta šāda pašsajūta nav nekas neparasts, jo atveseļošanās nenozīmē tikai to, ka beigusies vemšana un caureja. Jāpievērš uzmanība arī tam, kā jūtas zarnas, jo vīrusu infekcijas laikā tiek traucēta to darbība un pamatīgi izmainīta zarnu mikrobiota.
Zarnu mikrobiota ir sarežģīta un fascinējoša mikroorganismu kopiena, kas apdzīvo cilvēka gremošanas traktu un sastāv no triljoniem dažādu baktēriju, sēnīšu un citu mikroorganismu. Lai gan ikdienā vārds “baktērijas” bieži tiek asociēts ar slimībām un infekcijām, lielākā daļa baktēriju mūsu organismam ir vitāli nepieciešamas.
- Gremošanas balsts: tās palīdz sašķelt uzturvielas, kuras organisms nespēj pilnvērtīgi sagremot, un piedalās vitamīnu sintēzē.
- Vielmaiņas regulētājas: labās baktērijas aktīvi ietekmē vielmaiņas procesus un enerģijas ieguvi no pārtikas.
- Imunitātes sargs: aptuveni 70% no cilvēka imūnsistēmas atrodas tieši zarnu traktā, kur mikrobiota palīdz atšķirt labvēlīgos mikroorganismus no kaitīgajiem patogēniem.
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Veselīgā zarnu traktā pastāv smalks līdzsvars starp dažādām baktēriju sugām. Taču akūtas vīrusu infekcijas un caurejas laikā šī vide tiek burtiski izskalota un izjaukta – samazinās labo baktēriju daudzums un sabrūk mikroorganismu daudzveidība. Rezultātā vēl ilgi pēc vīrusa var saglabāties vēdera pūšanās, jutīgums, diskomforts un mainīga vēdera izeja. Tāpēc ģimenes ārsts ieteica atveseļošanās laikā pievērst uzmanību ne tikai saudzējošam uzturam un šķidruma uzņemšanai, bet arī mērķtiecīgai zarnu mikrobiotas līdzsvara atjaunošanai, papildus uzņemot labās baktērijas.
Kā izvēlēties probiotikas aptiekas plauktos
Aptiekās labo baktēriju piedāvājums ir tik plašs, ka ir viegli apjukt, jo uz katra iepakojuma solīts atbalsts zarnu veselībai. Ārsts ieteica raudzīties ne tikai uz baktēriju daudzumu, bet arī uz to sugām un celmiem, produkta kopējo sastāvu, lietošanas ērtumu un to, vai konkrētais produkts balstīts klīniskos pētījumos.
Produkts, ko viņš man ieteica, ir LYLBIOTIC – baktēriju komplekss, kura sastāvā ir astoņas labo baktēriju sugas un Saccharomyces boulardii rauga šūnas. Vienā kapsulā ir 34 miljardi baktēriju, un ieteicamā diennakts deva ir viena kapsula. Eksperts uzsvēra vairākas būtiskas šī produkta priekšrocības.
- Inulīns (prebiotika) tā sastāvā kalpo par ideālu barības vielu labajām baktērijām zarnu traktā, veicinot to sekmīgu vairošanos un izdzīvošanu.
- DRcaps® kapsulas apvalks ir īpašs tehnoloģiskais risinājums, kas palīdz aizsargāt dzīvos mikroorganismus no agresīvās kuņģa skābes iedarbības, nodrošinot, ka tie nonāk galamērķī – zarnās.
- Liofilizācija ļauj produktu uzglabāt istabas temperatūrā.
- Profesionāla atzinība. Tas ir Latvijā vienīgais labo baktēriju komplekss, ko atzīst Gremošanas Slimību biedrība – lielākā nozares profesionālā organizācija.
Zinātniskais pamatojums un baktēriju loma
Ģimenes ārsts atgādināja, ka labās baktērijas ir dzīvi mikroorganismi, kas palīdz dabiski uzturēt mikrobiotas līdzsvaru. Sarunā uzzināju arī par pētījumiem, kuros analizēta labo baktēriju ietekme uz rotavīrusa infekcijām.1
Īpaša uzmanība pētījumos pievērsta Lactobacillus reuteri sugai, kas iekļauta arī LYLBIOTIC sastāvā. Zinātnieki analizējuši tās potenciālo ietekmi uz rotavīrusa izraisītas caurejas ilgumu un smagumu, zarnu mikrobiotas daudzveidības atjaunošanos, kā arī zarnu epitēlija šūnu un gļotādas reģenerāciju. Tāpat tiek pētīta L. reuteri loma lokālās imūnās atbildes veicināšanā. Arī atsevišķi pētījumi par Saccharomyces boulardii un specifiskām Lactobacillus un Bifidobacterium kombinācijām apliecina, ka labās baktērijas var efektīvi palīdzēt saīsināt pēcslimības diskomforta periodu.
Pēc šīs mokošās cīņas ar vēdera vīrusu un tā atstātajām pēdām esmu sapratusi ko būtisku – par organisma atjaunošanos jārūpējas tikpat uzmanīgi kā par izveseļošanos. Galu galā brīdī, kad vīruss beidzot atkāpjas, zarnām ir nepieciešams laiks, lai atgūtu trauslo līdzsvaru. Jo īpaši rudenī, kad dienas kļūst vēsākas, vairāk laika pavadām iekštelpās un sezonālie vīrusi kļūst par biežākiem viesiem.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
Avots:
Mitra AK, Asala AF, Malone S, Mridha MK. Effects of Probiotics in Adults with Gastroenteritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials. Diseases. 2023 Oct 11;11(4):138.