Mīts vai fakts? Pieci izplatīti maldīgi priekšstati par acu veselību
Vai brilles patiešām pasliktina redzi? Vai burkāni palīdz redzēt labāk? Un vai redzes pārbaude nepieciešama arī tad, ja nekādu sūdzību nav? Lai gan informācija par acu veselību mūsdienās ir plaši pieejama, daudzi priekšstati joprojām tiek nodoti no paaudzes paaudzē. Daži no tiem ir nekaitīgi, bet citi var kļūt par iemeslu, kāpēc cilvēks laikus nepamana redzes izmaiņas vai atliek nepieciešamo pārbaudi.
Aplūkosim piecus biežāk sastopamos mītus un noskaidrosim, ko par tiem saka redzes aprūpes speciālisti.
1. mīts. Sākot nēsāt brilles, redze kļūst vēl sliktāka
Daļa cilvēku izvairās no brillēm, baidoties, ka acis pie tām pieradīs un ar laiku vairs nespēs labi redzēt bez redzes korekcijas.
Fakts: pareizi piemeklētas brilles redzi nepasliktina. Tās palīdz iegūt skaidru attēlu un mazina ar nekoriģētu redzi saistītās grūtības. Kad cilvēks pieradis redzēt skaidri, iepriekšējais attēla izplūdums bez brillēm var šķist izteiktāks. Tomēr tas nenozīmē, ka brilles būtu novājinājušas acis. Jāņem vērā arī dabiskās redzes pārmaiņas. Aptuveni 40–45 gadu vecumā daudzi cilvēki sāk pamanīt, ka kļūst grūtāk salasīt sīku tekstu vai fokusēt skatienu tuvumā. Šīs pārmaiņas sauc par presbiopiju jeb vecuma tālredzību, un tās ir saistītas ar pakāpenisku acs lēcas elastības samazināšanos.
Mūsdienās pieejami risinājumi, kas ļauj skaidri redzēt dažādos attālumos, nemainot vairākus briļļu pārus. Viens no tiem ir Varilux® progresīvās briļļu lēcas, kas apvieno redzes korekciju tālumā, vidējā attālumā un tuvumā. Lai nodrošinātu ērtu redzi, būtiska ir precīza redzes pārbaude un individuāli briļļu pielāgošanas mērījumi.
2. mīts. Burkāni, mellenes un acu vingrinājumi var aizstāt brilles
Ieteikums ēst vairāk burkānu, lai uzlabotu redzi, ir pazīstams jau kopš bērnības. Arī mellenēm un dažādiem acu vingrinājumiem nereti piedēvē spēju novērst redzes traucējumus.
Fakts: sabalansēts uzturs ir svarīgs acu veselībai, taču neviens pārtikas produkts nespēj izlabot tuvredzību, tālredzību vai astigmātismu.
Burkānos esošo beta karotīnu organisms izmanto A vitamīna veidošanai, un šis vitamīns nepieciešams normālai redzes funkcijai. Burkānu ēšana redzes asumu neuzlabos.
Arī acu vingrinājumu iespējas jāvērtē reālistiski. Speciālista nozīmēti vingrinājumi noteiktos gadījumos var palīdzēt uzlabot abu acu sadarbību un mazināt ar to saistīto diskomfortu. Taču tie nemaina acs anatomisko uzbūvi un neaizstāj nepieciešamo redzes korekciju.
3. mīts. Brilles sabojās manu izskatu
Bailes no pārmaiņām ārējā izskatā joprojām ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki atliek briļļu iegādi. Taču mūsdienu briļļu piedāvājums ļauj apvienot redzes korekciju, komfortu un individuālu stilu.
Fakts: pareizi izvēlētas brilles var izcelt sejas vaibstus un kļūt par nozīmīgu personīgā tēla sastāvdaļu.
Turklāt briļļu lēcu tehnoloģijas piedāvā arvien plašākas iespējas. Piemēram, Transitions® GEN S™ fotohromās briļļu lēcas iekštelpās ir caurspīdīgas, bet ārā ultravioletā starojuma ietekmē kļūst tumšākas. Tās nodrošina 100% aizsardzību pret UVA un UVB starojumu un ir pieejamas astoņos toņos. Šādas lēcas iespējams izvēlēties gan ar redzes korekciju, gan bez dioptrijām. Tādējādi brilles var kalpot ne tikai skaidrai redzei, bet arī acu aizsardzībai pret UV starojumu un personīgā stila papildināšanai.
4. mīts. Acu graušana un jutība pret gaismu ir tikai noguruma pazīmes
Pēc garas darba dienas pie datora acu diskomfortu ir viegli norakstīt uz nogurumu. Tomēr graušana, apsārtums, pastiprināta asarošana vai jutība pret gaismu ne vienmēr ir saistīta tikai ar ilgstošu skatīšanos ekrānā.
Fakts: šie simptomi var liecināt par sausās acs sindromu, alerģiju, plakstiņu iekaisumu vai citām acu veselības problēmām.
Ja diskomforts atkārtojas vai nepāriet, nepieciešams noskaidrot tā cēloni. Savukārt pēkšņas redzes pasliktināšanās, stipru acu sāpju vai izteiktas jutības pret gaismu gadījumā medicīniskā palīdzība jāmeklē nekavējoties. Ja redzes nogurums saistīts ar intensīvu darbu tuvumā, piemēram, pie datora vai viedtālruņa, viens no iespējamiem risinājumiem ir Essilor Eyezen® briļļu lēcas. Atsevišķiem modeļiem ir papildu optiskais atbalsts redzei tuvumā, kas var samazināt acīm nepieciešamo fokusēšanas piepūli. Piemērotāko risinājumu izvēlas kopā ar optometristu, ņemot vērā redzes īpatnības un ikdienas paradumus.
5. mīts. Ja redzu labi un acis nesāp, redzes pārbaude nav nepieciešama
Tas, ka cilvēks spēj bez grūtībām lasīt, strādāt un vadīt automašīnu, vēl negarantē, ka acis ir pilnīgi veselas.
Fakts: vairākas acu slimības agrīnā stadijā var attīstīties bez pamanāmiem simptomiem.
Viens no piemēriem ir glaukoma – slimība, kas var pakāpeniski bojāt redzes nervu. Biežāk sastopamā atvērta kakta glaukoma ilgstoši var neizraisīt sāpes vai redzamus acu apsārtumus. Sākotnēji pārmaiņas bieži skar perifēro jeb sānu redzi, kamēr centrālā redze saglabājas pietiekami laba. Tāpēc regulāras acu veselības pārbaudes ir nozīmīgas arī cilvēkiem, kuri par redzi nesūdzas. Īpaša uzmanība jāpievērš tiem, kuru ģimenē bijuši glaukomas gadījumi, kuriem ir augstas pakāpes tuvredzība vai kuri sasnieguši 40 gadu vecumu. Acu slimību diagnostikai nepieciešamības gadījumā izmanto specializētus izmeklējumus, tostarp optisko koherences tomogrāfiju (OCT), redzes lauka pārbaudi un citus acu ārsta nozīmētus izmeklējumus. Parasta briļļu korekcijas pārbaude neaizstāj pilnvērtīgu acu slimību diagnostiku.
Svarīgākais – nevis minēt, bet noskaidrot
Daudzi mīti par redzi šķiet ticami, jo tajos ir daļa patiesības. Veselīgs uzturs patiešām ir svarīgs, acis pēc ilgstoša darba var nogurt, un redze ar vecumu mainās. Tomēr tas nenozīmē, ka ar burkāniem var aizstāt brilles vai ka par acu veselību jāsāk domāt tikai tad, kad parādās sāpes.
„Fielmann“ optikās iespējams veikt redzes pārbaudi un saņemt speciālista konsultāciju par piemērotāko redzes korekciju. Pieaugušajiem redzes pārbaude ir pieejama bez maksas, pasūtot brilles, kā arī reizi gadā īpašā bezmaksas redzes pārbaudes piedāvājuma ietvaros.
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