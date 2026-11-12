"Aiz katras izglābtās dzīvības ir konkrēti cilvēki!" NMPD svinīgā ceremonijā godina varonīgus dienesta darbiniekus
Svinīgā ceremonijā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) godinājis savus darbiniekus, starptautiskos sadarbības partnerus un pašaizliedzīgus līdzcilvēkus, izceļot viņu profesionalitāti, drosmi un izlēmīgo rīcību dzīvību glābšanā.
"Aiz katras izglābtās dzīvības ir konkrēti cilvēki – viņu izlēmība, aukstasinība un spēja rīkoties sekundēs, kad citi sastingst. Apbalvojumi ir mūsu paldies gan NMPD komandai, kas ikdienā dara visu, lai glābtu un saglabātu cilvēku dzīvības, gan tiem līdzcilvēkiem, kuri nepalika par skatītājiem. Izšķirošā brīdī nepaiet garām – tā ir īsta cilvēcības un drosmes izpausme," ceremonijā uzsvēra NMPD direktore Liene Cipule.
Viņu rīcība palīdzēja glābt cilvēku dzīvības
Vairāki NMPD darbinieki godināti par pašaizliedzīgu un augsti profesionālu rīcību sarežģītos apstākļos, cīņā par cilvēku dzīvību parādot visaugstāko meistarību. Apbalvojumu “Par pašaizliedzību” saņēmis vecākais operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs Igors Utenkovs, kurš no darba brīvajā laikā Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā pamanīja, ka uz perona tiek atdzīvināta sieviete, un nekavējoties pārņēma reanimācijas pasākumus līdz kolēģu atbraukšanai.
Par pašaizliedzību godinātas arī brigādes mediķes Kintija Venskoviča un Snežana Romanova, kuras ārpus darba laika automašīnā ceļa malā pamanīja bezsamaņā esošu vīrieti un veiksmīgi viņu reanimēja. Savukārt NMPD ārstniecības personas, ukrainietes Yevheniias Hurievas profesionālā un precīzā rīcība smagā ceļu satiksmes negadījumā palīdzēja glābt gadu un sešus mēnešus vecu bērnu pēc smagas politraumas.
Par izcilu profesionalitāti godināta arī ārste Inna Gavrilova, kura izsaukumā sniedza palīdzību vīrietim ar dzīvībai bīstamiem ievainojumiem pēc granātas sprādziena. Pacientam bija smagi sejas un žokļa bojājumi un masīva asiņošana. Ārkārtīgi sarežģītos apstākļos ārste nodrošināja elpceļu caurlaidību, stabilizēja pacienta stāvokli un sagatavoja viņu transportēšanai uz slimnīcu. Pateicoties viņas izlēmīgajai rīcībai, vīrieša dzīvību izdevās glābt, un pēc ārstēšanās viņš varēs atgriezties pilnvērtīgā dzīvē.
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Īpaša pateicība izteikta Ukrainas armijas atvaļinātajam apakšpulkvedim
Starp apbalvotajiem ir arī citi mediķi, kuri piedalījušies vairākās sekmīgās reanimācijās, glābuši smagi traumētus pacientus, pilnveidojuši kolēģu apmācību un stiprinājuši dienesta profesionālo kapacitāti. Tika godināti arī tie darbinieki, kuri pilnveidojuši tehnoloģiskos risinājumus un darba procesus, stiprinājuši civilmilitāro sadarbību, nodrošinājuši dienesta gatavību ārkārtas situācijām, kā arī nodevuši savas zināšanas jaunajiem kolēģiem.
Šogad NMPD apbalvojumus saņēmuši arī divi starptautiskās sadarbības partneri, kuru ieguldījums ir būtisks Latvijas katastrofu medicīnas sistēmas un valsts gatavības stiprināšanā. Īpaša pateicība izteikta Ukrainas armijas atvaļinātajam apakšpulkvedim, ārstam Serhijam Šakunam (Шакун Сергій), kurš savu unikālo militārās pārvaldības pieredzi nodevis Latvijas speciālistiem, nodrošinot NMPD personāla apmācības Ukrainas piefrontes zonās, ļaujot apgūt cietušo evakuāciju un palīdzības organizēšanu masveida uzlidojumos.
Tāpat dienests godinājis masveida negadījumu medicīniskās pārvaldības ekspertu no Lielbritānijas Džastinu Bērku-Džounsu (Justin Burke-Jones) par izcilu personīgo ieguldījumu "Major Incident Medical Management and Support" (MIMMS) apmācību sistēmas attīstībā Latvijā. Kopš 2018. gada viņš vadījis nacionālā līmeņa mācības, un, pateicoties eksperta darbam, sperts liels solis patstāvīga MIMMS mācību centra izveidē. Šis atbalsts ir būtiski stiprinājis valsts civilā un militārā sektora kopējo gatavību reaģēt liela mēroga incidentos.
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Apbalvota arī vidusskolniece, kas izglāba vīrieša dzīvību
Ceremonijā NMPD apbalvoja arī līdzcilvēkus, kuri kritiskās situācijās nav palikuši vienaldzīgi, bet izsaukuši palīdzību, sekojuši ārkārtas tālruņa 113 dispečera norādēm un snieguši pirmo palīdzību līdz mediķu ierašanās brīdim. Viņu vidū ir vidusskolniece Monta Rubene, kura savā trešajā darba dienā vasaras darbā veikalā Gulbenē neapjuka un, sekojot dispečera norādījumiem, veica sirds masāžu bezsamaņā esošam vīrietim, tā glābjot viņa dzīvību.
Par pašaizliedzīgu rīcību apbalvojumu saņēma arī deviņi Zemessardzes 54. Kaujas atbalsta bataljona karavīri, kuri kļuva par aculieciniekiem smagai avārijai uz autoceļa Tīnūži–Koknese, nekavējoties izsauca dienestus, sniedza pirmo palīdzību un parūpējās par drošību negadījuma vietā.