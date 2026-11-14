Vīrs kļūst aizvien kūtrāks, īgnāks un mazkustīgāks. Atklājas lielas problēmas
Kas katram vīrietim būtu jāzina par savu veselību, domājot par ilgtermiņa dzīves kvalitāti un labbūtību? Atkarību konsultants un grāmatas “30 dienas skaidrā” līdzautors Agris Starts intervijā portālam Jauns.lv akcentēja, ka vīrietim jādomā gan par fizisko, gan mentālo veselību. Turklāt tas jādara skaidrā prātā – bez alkohola, cigaretēm un citām atkarībām.
“Pirmkārt, uzskatu, ka vīrieša veselībai ir jāpievēršas skaidrā – bez alkohola. Mēs varam ilgi un dikti runāt par to, kā alkohols ietekmē visu cilvēku, tostarp vīriešu, veselību.
Alkohols negatīvi un tiešā veidā ietekmē arī vīriešu reproduktīvo veselību. Tas ietekmē arī viņu mentālo veselību. Kad mēs runājam par vīrieti, kurš seko līdzi savai veselībai, tad alkoholam ir jāsaka nē.
Protams, tajā pašā kancerogēnu grupā [kur atrodas alkohols] ir tabaka. Arī no tās vajadzētu izvairīties. Arī no tās būtu jāatsakās, jo ir vesels saraksts ar lietām, ko tā bojā.
Vajadzīga regulāra "tehniskā apskate"
Ik pa laikam vajadzētu iziet “tehnisko apskati” – aiziet pie ārsta un pārbaudīt sirds-asinsvadu veselību, aiziet pie urologa un pārbaudīt prostatu. Es neesmu no tiem, kas aicina iet tajā riktīgi skrupulozi, bet man liekas, ka mīļā miera labad vajag uztaisīt asins analīzes un pārliecināties, vai un ka viss ir kārtībā. To var un vajadzētu darīt ikvienam,” viņš teica.