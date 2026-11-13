Vēzis ne vienmēr brīdina par savu klātbūtni. Kā samazināt saslimšanas risku?
Vai jūs dotos pie ārsta, ja justos pilnīgi vesels? Daudziem atbilde būtu - nē. Taču atsevišķas onkoloģiskās slimības var attīstīties gadiem ilgi, neradot sāpes vai citas pamanāmas sūdzības. Dažkārt pirmie simptomi parādās tikai tad, kad slimība jau ir attīstījusies.
Lai gan vēža risku nav iespējams pilnībā novērst, daļu saslimšanas gadījumu iespējams atklāt ātrāk. Nozīmīga loma ir ikdienas paradumiem, savlaicīgām veselības pārbaudēm un pirmsvēža izmaiņu atklāšanai.
Dr. Federa Centra gastroenterologi un endoskopijas speciālisti Dr. Zane Straume, Dr. Eduards Krustiņš un Dr. Kārlis Meirāns skaidro, kāpēc profilakse ir svarīga arī cilvēkiem bez sūdzībām un kā iespējams mazināt gremošanas sistēmas audzēju risku.
Kāpēc svarīgi negaidīt pirmos simptomus?
Resnās un taisnās zarnas jeb kolorektālais vēzis ir viens no izplatītākajiem ļaundabīgajiem audzējiem pasaulē. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem tas ir trešais biežāk diagnosticētais vēža veids un otrais biežākais ar vēzi saistītais nāves cēlonis.
Dr. Zane Straume skaidro:
“Kolorektālā vēža gadījumā cilvēks slimības sākumposmā var justies pilnīgi vesels. Tieši tāpēc skrīnings ir tik nozīmīgs - tas palīdz atklāt izmaiņas - polipus, kas var novest pie vēža veidošanās, pirms tie kļūst bīstami vai sāk ietekmēt pašsajūtu.”
Cik lielā mērā vēža risks ir mūsu pašu rokās?
Vēža attīstību ietekmē vecums, iedzimtība, apkārtējās vides faktori un dzīvesveids. Lai gan ne visus riskus iespējams ietekmēt, ikdienas paradumiem ir būtiska nozīme.
Dr. Eduards Krustiņš uzsver:
“Vēža profilakse neaprobežojas tikai ar izmeklējumiem. Tie visbiežāk meklē sekas. Bet, lai gan mēs nevaram pilnībā novērst iespēju šai slimībai attīstīties, mēs varam būtiski mazināt tās attīstības risku. Daudzi faktori, kas veicina onkoloģisko slimību attīstību, ir novēršami. Nozīme ir arī vielmaiņas veselībai, ķermeņa svaram un ikdienas paradumiem. Piemēram, aptaukošanās var veicināt organismā procesus, kas saistīti ar paaugstinātu noteiktu audzēju risku.”
Lai mazinātu vēža risku, ieteicams:
- Ievērot sabalansētu uzturu, lietojot vairāk dārzeņu, augļu, pilngraudu produktu un šķiedrvielu, vienlaikus ierobežojot pārstrādātas un sarkanās gaļas patēriņu.
- Uzturēt veselīgu ķermeņa svaru un regulāri nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.
- Nesmēķēt un mazināt alkohola patēriņu, jo abi šie faktori palielina vairāku ļaundabīgu audzēju risku.
Kolonoskopija - iespēja novērst vēzi vēl pirms tā attīstības
Kolorektālais vēzis daudzos gadījumos attīstās pakāpeniski - no sākotnēji labdabīgiem, nelieliem veidojumiem zarnas gļotādā jeb polipiem.
Ne visi polipi kļūst ļaundabīgi, tomēr noteiktiem to veidiem pastāv risks laika gaitā pārveidoties par vēzi. Šis process var ilgt vairākus gadus.
Dr. Kārlis Meirāns skaidro:
“Kolonoskopijas laikā iespējams ne tikai apskatīt zarnas gļotādu, bet arī atklāt un daudzos gadījumos noņemt polipus, pirms tie kļuvuši ļaundabīgi. Tādējādi izmeklējums palīdz ne tikai diagnosticēt slimību, bet arī samazināt tās attīstības risku.”
Kad nepieciešams pārbaudīties?
Latvijā sievietēm un vīriešiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem reizi divos gados ir pieejams valsts apmaksāts zarnu vēža skrīnings.
Tā ietvaros tiek veikts slēpto asiņu tests fēcēs, kas palīdz noteikt ar aci nepamanāmu asiņu piejaukumu vēdera izejā. Testa komplektu iespējams saņemt ģimenes ārsta praksē un pārbaudi veikt mājās. Uzaicinājuma vēstule nav jāgaida.
Ja rezultāts ir pozitīvs, nepieciešama papildu izmeklēšana, parasti kolonoskopija. Pozitīvs tests automātiski nenozīmē vēzi - tas var būt pozitīvs arī citu iemeslu dēļ. Savukārt negatīvs rezultāts pilnībā neizslēdz slimības iespējamību.
Dr. Zane Straume norāda:
“Skrīnings ir paredzēts cilvēkiem bez sūdzībām. Ja tests ir pozitīvs, svarīgi savlaicīgi noskaidrot tā cēloni. Savukārt cilvēkiem, kuru ģimenes locekļiem kolorektālais vēzis diagnosticēts pirms 55 - 60 gadu vecuma, pārbaudes var būt nepieciešamas agrāk.”
Cilvēkiem ar paaugstinātu risku, piemēram, kolorektālā vēža gadījumiem ģimenē, noteiktām hroniskām iekaisīgām zarnu slimībām vai iedzimtiem vēža riska sindromiem, nepieciešama individuāla pieeja profilaktiskajām pārbaudēm.
Ne tikai zarnu vēzis - svarīga arī kuņģa un barības vada veselība
Gremošanas sistēmas audzēju profilakse neaprobežojas tikai ar resnās zarnas pārbaudēm.
Viens no nozīmīgākajiem kuņģa vēža riska faktoriem ir Helicobacter pylori infekcija, kas var izraisīt ilgstošu kuņģa gļotādas iekaisumu. Tās atklāšana un ārstēšana palīdz samazināt kuņģa vēža risku.
Savukārt daļai pacientu ar ilgstošu gastroezofageālā refluksa slimību var attīstīties Bareta barības vads - stāvoklis, kam raksturīgas izmaiņas barības vada gļotādā un kas palielina noteikta barības vada vēža veida risku.
Dr. Eduards Krustiņš skaidro:
“Svarīgi ir savlaicīgi diagnosticēt un ārstēt arī tās gremošanas sistēmas slimības, kas ilgtermiņā var paaugstināt onkoloģisko risku. Izvērtējot pacienta veselības stāvokli un riska faktorus, iespējams noteikt, vai nepieciešami papildu izmeklējumi.”
Nepieciešamības gadījumā ārsts var ieteikt gastroskopiju, kas ļauj apskatīt barības vada, kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas gļotādu. Tomēr šis izmeklējums nav regulāri jāveic ikvienam cilvēkam bez simptomiem - tā nepieciešamību izvērtē individuāli.
Kādus simptomus nevajadzētu ignorēt?
Uzmanība jāpievērš ilgstošām izmaiņām vēdera izejā, asins piejaukumam fēcēs, neizskaidrojamam svara zudumam, ilgstošām vai regulārām vēdera sāpēm, rīšanas grūtībām un neizskaidrojamai dzelzs deficīta anēmijai.
Dr. Kārlis Meirāns uzsver:
“Šīs pazīmes ne vienmēr liecina par ļaundabīgu slimību, tomēr ir svarīgi noskaidrot to cēloni. Savlaicīga izmeklēšana palīdz noteikt diagnozi un nepieciešamības gadījumā uzsākt ārstēšanu.”
Rūpes par veselību sākas ar savlaicīgu rīcību
Dr. Federa Centrā pieejamas gastroenterologu konsultācijas, kā arī gastroskopijas un kolonoskopijas izmeklējumi. Pacientus pieņem Dr. Zane Straume, Dr. Eduards Krustiņš un Dr. Kārlis Meirāns.
Konsultācijas laikā iespējams izvērtēt individuālos riska faktorus, sūdzības un nepieciešamību pēc papildu izmeklējumiem.
Par savu veselību ir vērts parūpēties ne tikai tad, kad parādās pirmie simptomi, bet arī tad, kad viss šķiet kārtībā.