Divi vienā: jaunas zāles palīdz atbrīvoties no liekajiem kilogramiem un mazina sāpes ceļgalos
Divos plaša mēroga klīniskajos pētījumos noskaidrots, ka jauns eksperimentāls injicējams svara samazināšanas medikaments palīdzējis pacientiem ar lieko svaru un aptaukošanos zaudēt vidēji ceturtdaļu ķermeņa masas, savukārt divām trešdaļām pētījuma dalībnieku sāpes ceļgalos mazinājušās vismaz uz pusi.
Runa ir par retatrutīdu - jaunu, eksperimentālu trīskāršo hormonu receptoru agonists (GLP-1, GIP un glikagona receptors), ko izstrādā farmācijas uzņēmums "Eli Lilly" svara samazināšanai un 2. tipa diabēta ārstēšanai.
Divos III fāzes klīniskajos pētījumos, kurus vadīja ASV Ziemeļrietumu universitātes zinātnieki, kopumā piedalījās vairāk nekā tūkstotis cilvēku. Rezultāti bija iespaidīgi: dalībnieki, kuri saņēma jaunā eksperimentālā injicējamā svara samazināšanas medikamenta lielāko devu, zaudēja vidēji aptuveni ceturtdaļu sava ķermeņa svara, raksta "Medical Express".
Abu pētījumu apkopotā analīze liecina, ka aptuveni divām trešdaļām dalībnieku, kuri saņēma retatrutīdu, sāpes ceļgalos samazinājās vismaz par 50%. Savukārt placebo grupā tikpat ievērojamu sāpju mazināšanos piedzīvoja 38% dalībnieku.
Medikamenta iedarbība neaprobežojās tikai ar svara samazināšanos un sāpju mazināšanu. Pētījuma dalībniekiem pazeminājās arī asinsspiediens, uzlabojās lipīdu rādītāji asinīs un samazinājās sistēmiskais iekaisums. Abu pētījumu rezultāti publicēti prestižajā zinātniskajā žurnālā "New England Journal of Medicine".
"Pētījuma rezultāti būtībā liecina, ka cilvēkiem ar lieko svaru un osteoartrītu ir liela iespēja panākt būtisku ceļgalu sāpju mazināšanos, ja ar šīs ārstēšanas palīdzību izdodas ievērojami samazināt ķermeņa svaru," sacīja pētījuma vadošais autors, profesors Tomass Šnicers.
"Galvenais iemesls ir tas, ka samazinās slodze uz ceļgaliem, līdz ar to mazinās arī sāpes un uzlabojas kustīgums," viņš piebilda.
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Kāpēc jaunais medikaments ir tik efektīvs?
Pašlaik pieejamie GLP-1 grupas medikamenti, piemēram, semaglutīds vai tirzepatīds, iedarbojas uz vienu vai diviem receptoriem, parasti palīdzot samazināt ķermeņa svaru par 10–20%.
Savukārt farmācijas uzņēmuma "Eli Lilly" izstrādātais retatrutīds, ko ievada reizi nedēļā, darbojas vēl plašāk – tas aktivizē trīs dažādu organismā dabiski sastopamu hormonu receptorus. Rezultātā pētījuma dalībnieki zaudēja 20–25% sava ķermeņa svara.
"Pētījuma dalībnieku reakcija uz ārstēšanu bija ievērojama," sacīja Šnicers. "Daudzi šajā pētījumā iesaistītie cilvēki zaudēja būtisku daļu sava ķermeņa svara, bet daži notievēja pat par 45 kilogramiem vai vairāk."
Zinātnieki pacientu sāpes novērtēja, izmantojot WOMAC sāpju skalu (Rietumontārio un Makmāstera universitāšu osteoartrīta indeksu). Pētījuma dalībnieki vizīšu laikā novērtēja savas sāpes skalā no 0 līdz 10. Turklāt pacienti katru dienu reģistrēja sāpju intensitāti īpaši izveidotā lietotnē.
Pašlaik ceļa locītavas osteoartrīta ārstēšanā izmanto kortikosteroīdu injekcijas locītavā, kas galvenokārt nodrošina tikai īslaicīgu simptomu atvieglojumu, fizioterapiju, lokāli lietojamus medikamentus, opioīdus un iekšķīgi lietojamus nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, piemēram, ibuprofēnu un diklofenaku.
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Pirmais solis, kas būtu jāsper pacientiem ar lieko svaru un sāpīgu ceļa locītavas osteoartrītu, ir uztura paradumu maiņa, fiziskās aktivitātes un dzīvesveida pielāgošana.
Ja pacientiem neizdodas samazināt svaru un ceļgala sāpes joprojām būtiski ierobežo ikdienas dzīvi, ieteicams vērsties pie ģimenes ārsta.
Lai gan pētījumu rezultāti ir daudzsološi, zinātniekiem joprojām ir vairāki būtiski neatbildēti jautājumi.
Pētījumā netika iekļauti cilvēki, kuriem bija nepieciešama ceļa locītavas endoprotezēšana. Kā norāda Šnicers, lielākais neatbildētais jautājums ir tas, vai retatrutīds spēj pietiekami palēnināt ceļa locītavas osteoartrīta progresēšanu, lai samazinātu nepieciešamību pēc pilnīgas locītavas nomaiņas.
"Tas arī būtu mūsu mērķis – panākt, lai mēs varētu ne tikai mazināt cilvēkiem sāpes, bet arī apturēt osteoartrīta progresēšanu," uzsvēra Šnicers.
Vēl viens jautājums, kam nepieciešama turpmāka izpēte, ir medikamenta ietekme uz cilvēkiem ar normālu ķermeņa svaru. Tā kā pētījumā netika iekļauti cilvēki bez liekā svara, pagaidām nav zināms, vai šis medikaments varētu mazināt sāpes ceļa locītavas osteoartrīta gadījumā arī viņiem.